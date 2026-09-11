Qarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldi

·70·Jamiyat
Qarshida usta uy egasining mashinasini olib qochib, YTH sodir etdi: bir ayol halok bo‘ldi

Qarshi shahrida ta’mirlash ishlarini bajarish uchun borgan erkak uy egasining “Cobalt” rusumli avtomobilini olib qochib, yo‘l-transport hodisasini sodir etgan. Oqibatda bir ayol halok bo‘lgan, yana bir kishi og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, erkak sherigi bilan Rog‘uzar mahallasidagi ko‘p qavatli uyga ta’mirlash ishlari uchun borgan. U deraza tokchasida turgan avtomobil kalitini ko‘rib, sherigiga bildirmasdan “Cobalt”ni olib qochgan.

Shundan so‘ng u yo‘l harakati qoidalarini qo‘pol ravishda buzib, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqib ketgan va “Spark” bilan to‘qnashgan. Natijada “Spark”da yo‘lovchi sifatida ketayotgan ayol voqea joyida vafot etgan. Avtomobil haydovchisi esa og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan. Halok bo‘lgan ayol “Spark” haydovchisining onasi ekani aniqlangan.

YTH oqibatida “Cobalt”ga 39,8 million so‘m, “Spark”ka esa 27 million so‘m miqdorida moddiy zarar yetkazilgani aniqlangan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Qarshi shahar sudining hukmi bilan erkakka olti yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.

QarshiCobaltSparkavtosotqorlik oqibati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)Bugun, 17:45«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindiBugun, 13:33Qoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiQoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiBugun, 12:35«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldiBugun, 09:04Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiEndi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiBugun, 08:34Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Bugun, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari