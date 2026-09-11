To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonot
Markaziy Osiyo va butun turkiy dunyoning boy madaniy merosini dunyoga namoyon etgan VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari yakunlari bo‘yicha Ostonada katta tantana bo‘lib o‘tdi. 31 avgustdan 6 sentyabrga qadar Qirg‘izistonda shiddatli bahslar bilan kechgan musobaqa g‘oliblarini Qozog‘iston prezidenti Qasim-Jomart To‘qayev shaxsan qabul qilib, yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirladi. Davlat rahbari o‘z nutqida milliy sport turlari endilikda qonunan olimpiya sport turlariga tenglashtirilganini e’lon qilibgina qolmay, yaqinda dunyoning birinchi raqamli tennischisiga aylangan Yelena Ribakinaning tarixiy g‘alabasini ham alohida e’tirof etdi. Xo‘sh, To‘qayev ikki qardosh xalqning eng bebaho merosi deb nimani atadi, chempionlarga qanday mas’uliyat yuklandi va qozoq sportining jahon maydonidagi mavqei qanday baholandi?
«Olimpiya sport turlariga tenglashtirildi»: To‘qayevdan milliy sportga tarixiy e’tibor
Qozog‘iston rahbari milliy o‘zlik va sportni rivojlantirish bo‘yicha bir qator muhim nuqtalarni qayd etdi:
Maqomning yuridik jihatdan mustahkamlanishi: Prezident Qozog‘istonda milliy sport turlari qonun darajasida rasman olimpiya sport turlariga tenglashtirilganini ta’kidladi;
Buyuk dasht vorislari: To‘qayev «Biz haqli ravishda Buyuk dasht sivilizatsiyasining vorislarimiz», deya musobaqaning madaniy va tarixiy ahamiyatiga urg‘u berdi;
Ajdodlarning bebaho omonati: Davlat rahbari ajdodlardan qozoq va qirg‘iz xalqlariga qolgan eng qimmatli boylik o‘zaro hurmat va abadiy do‘stlik ekanini bildirib, ushbu vasiyatlarga sodiq qolish lozimligini aytdi;
Ko‘chmanchilar o‘yinlarining obro‘si: Ushbu global etno-sport musobaqasining nufuzi butun mintaqaning xalqaro sahnadagi umumiy obro‘sini mustahkamlashga xizmat qilayotgani e’tirof etildi.
Qozoq sportining jahon sahnasidagi triumfi: Ribakina misoli
To‘qayev mamlakatning so‘nggi paytlardagi eng katta sport yutuqlarini alohida g‘urur bilan tilga oldi:
«Avtoritetimiz har qachongidan yuqori»: Bugun qozoq sportining dunyodagi obro‘si mislsiz darajada oshgani va buni butun jahon tan olayotgani qayd etildi;
Yelena Ribakina — jahonning birinchi raketkasi: Prezident yaqindagina taniqli tennischi Yelena Ribakinaning WTA reytingida dunyoning 1-raqamli tennischisi maqomiga ko‘tarilganini chinakam buyuk va tarixiy muvaffaqiyat sifatida baholadi;
Har tomonlama g‘alabalar uyg‘unligi: Ham zamonaviy katta sportda (tennis), ham qadimiy milliy musobaqalarda (ko‘chmanchilar o‘yinlari) sportchilar eng yuqori pog‘onalarni egallayotgani ko‘rsatib o‘tildi.
«Shunchaki chempion bo‘lish kamlik qiladi»: Yoshlar tarbiyasi va oliy mas’uliyat
Prezident g‘alaba qozongan sportchilarga yuzlanar ekan, ularning jamiyat oldidagi burchiga alohida to‘xtaldi:
Namuna bo‘lish mas’uliyati: Yoshlar sportchilarga qarab ulg‘ayayotgani sababli, shunchaki musobaqada g‘olib bo‘lish emas, balki hayotda ham ushbu unvonga loyiq bo‘lish va ibrat ko‘rsatish muhimligi ta’kidlandi;
Tarbiya va intizom uyg‘unligi: To‘qayev yosh avlodda faqat iroda va sabrnigina emas, balki yuksak madaniyat, odob-axloq va temir intizomni shakllantirish lozimligini uqtirdi;
Davlat mukofotlarining topshirilishi: Tantanali marosim yakunida VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarida zafar quchgan atletlarga hamda ushbu nufuzli tadbirga hissa qo‘shgan faollarga yuksak davlat mukofotlari topshirildi.
Qozog‘iston prezidentining ushbu tabrigi Markaziy Osiyo davlatlari uchun milliy qadriyatlar va sport nafaqat jismoniy kurash, balki xalqaro diplomatiya, qardoshlik rishtalari va yoshlar ruhiyatini shakllantiruvchi eng ta’sirli omil ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Markaziy Osiyoda ko‘chmanchilar o‘yinlari kabi milliy sport musobaqalarini Olimpiya o‘yinlari darajasida keng targ‘ib qilish mintaqa birdamligini qanchalik mustahkamlaydi? To‘qayev aytgandek, zamonaviy sport yulduzlari yoshlar uchun faqat kuch emas, balki madaniyat va odob ramzi bo‘la olyaptimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy sport hamda g‘olib qahramonlar sharafiga bag‘ishlangan ushbu to‘lqinlantiruvchi maqolani barcha sport ixlosmandlariga ulashing!
…