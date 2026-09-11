To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonot

·75·Sport
To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonot

Markaziy Osiyo va butun turkiy dunyoning boy madaniy merosini dunyoga namoyon etgan VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari yakunlari bo‘yicha Ostonada katta tantana bo‘lib o‘tdi. 31 avgustdan 6 sentyabrga qadar Qirg‘izistonda shiddatli bahslar bilan kechgan musobaqa g‘oliblarini Qozog‘iston prezidenti Qasim-Jomart To‘qayev shaxsan qabul qilib, yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirladi. Davlat rahbari o‘z nutqida milliy sport turlari endilikda qonunan olimpiya sport turlariga tenglashtirilganini e’lon qilibgina qolmay, yaqinda dunyoning birinchi raqamli tennischisiga aylangan Yelena Ribakinaning tarixiy g‘alabasini ham alohida e’tirof etdi. Xo‘sh, To‘qayev ikki qardosh xalqning eng bebaho merosi deb nimani atadi, chempionlarga qanday mas’uliyat yuklandi va qozoq sportining jahon maydonidagi mavqei qanday baholandi?

«Olimpiya sport turlariga tenglashtirildi»: To‘qayevdan milliy sportga tarixiy e’tibor

Qozog‘iston rahbari milliy o‘zlik va sportni rivojlantirish bo‘yicha bir qator muhim nuqtalarni qayd etdi:

  • Maqomning yuridik jihatdan mustahkamlanishi: Prezident Qozog‘istonda milliy sport turlari qonun darajasida rasman olimpiya sport turlariga tenglashtirilganini ta’kidladi;

  • Buyuk dasht vorislari: To‘qayev «Biz haqli ravishda Buyuk dasht sivilizatsiyasining vorislarimiz», deya musobaqaning madaniy va tarixiy ahamiyatiga urg‘u berdi;

  • Ajdodlarning bebaho omonati: Davlat rahbari ajdodlardan qozoq va qirg‘iz xalqlariga qolgan eng qimmatli boylik o‘zaro hurmat va abadiy do‘stlik ekanini bildirib, ushbu vasiyatlarga sodiq qolish lozimligini aytdi;

  • Ko‘chmanchilar o‘yinlarining obro‘si: Ushbu global etno-sport musobaqasining nufuzi butun mintaqaning xalqaro sahnadagi umumiy obro‘sini mustahkamlashga xizmat qilayotgani e’tirof etildi.

Qozoq sportining jahon sahnasidagi triumfi: Ribakina misoli

To‘qayev mamlakatning so‘nggi paytlardagi eng katta sport yutuqlarini alohida g‘urur bilan tilga oldi:

  • «Avtoritetimiz har qachongidan yuqori»: Bugun qozoq sportining dunyodagi obro‘si mislsiz darajada oshgani va buni butun jahon tan olayotgani qayd etildi;

  • Yelena Ribakina — jahonning birinchi raketkasi: Prezident yaqindagina taniqli tennischi Yelena Ribakinaning WTA reytingida dunyoning 1-raqamli tennischisi maqomiga ko‘tarilganini chinakam buyuk va tarixiy muvaffaqiyat sifatida baholadi;

  • Har tomonlama g‘alabalar uyg‘unligi: Ham zamonaviy katta sportda (tennis), ham qadimiy milliy musobaqalarda (ko‘chmanchilar o‘yinlari) sportchilar eng yuqori pog‘onalarni egallayotgani ko‘rsatib o‘tildi.

«Shunchaki chempion bo‘lish kamlik qiladi»: Yoshlar tarbiyasi va oliy mas’uliyat

Prezident g‘alaba qozongan sportchilarga yuzlanar ekan, ularning jamiyat oldidagi burchiga alohida to‘xtaldi:

  • Namuna bo‘lish mas’uliyati: Yoshlar sportchilarga qarab ulg‘ayayotgani sababli, shunchaki musobaqada g‘olib bo‘lish emas, balki hayotda ham ushbu unvonga loyiq bo‘lish va ibrat ko‘rsatish muhimligi ta’kidlandi;

  • Tarbiya va intizom uyg‘unligi: To‘qayev yosh avlodda faqat iroda va sabrnigina emas, balki yuksak madaniyat, odob-axloq va temir intizomni shakllantirish lozimligini uqtirdi;

  • Davlat mukofotlarining topshirilishi: Tantanali marosim yakunida VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlarida zafar quchgan atletlarga hamda ushbu nufuzli tadbirga hissa qo‘shgan faollarga yuksak davlat mukofotlari topshirildi.

Qozog‘iston prezidentining ushbu tabrigi Markaziy Osiyo davlatlari uchun milliy qadriyatlar va sport nafaqat jismoniy kurash, balki xalqaro diplomatiya, qardoshlik rishtalari va yoshlar ruhiyatini shakllantiruvchi eng ta’sirli omil ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Markaziy Osiyoda ko‘chmanchilar o‘yinlari kabi milliy sport musobaqalarini Olimpiya o‘yinlari darajasida keng targ‘ib qilish mintaqa birdamligini qanchalik mustahkamlaydi? To‘qayev aytgandek, zamonaviy sport yulduzlari yoshlar uchun faqat kuch emas, balki madaniyat va odob ramzi bo‘la olyaptimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy sport hamda g‘olib qahramonlar sharafiga bag‘ishlangan ushbu to‘lqinlantiruvchi maqolani barcha sport ixlosmandlariga ulashing!

Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlariQasim-Jomart To‘qayevYelena RibakinaQozog‘iston sporti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdiBugun, 21:27«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdiBugun, 21:25Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBrenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBugun, 18:57Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiEnzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiBugun, 15:56Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi