Yaponiyada 90 daqiqalik uyqu musobaqasi o‘tkaziladi

·25·Dunyo
Yaponiyada 90 daqiqalik uyqu musobaqasi o‘tkaziladi

Yaponiyaning Tokio shahrida ishtirokchilardan 90 daqiqa davomida imkon qadar sifatli uxlash talab qilinadigan noodatiy musobaqa o‘tkaziladi.

Musobaqani Yaponiyaning Koala matras kompaniyasi tashkil qilmoqda. Tadbir 5 oktyabr kuni Tokioning Minato tumanidagi Share Green Minami Aoyama majmuasida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Musobaqa davomida uchta 90 daqiqalik “poyga” tashkil etiladi. Har bir bosqichda taxminan 20 nafar ishtirokchi qatnashadi. Talabgorlar soni ko‘p bo‘lsa, ishtirokchilar qur’a orqali tanlanadi.

Ishtirokchilarning uyqu jarayoni maxsus kuzatuv vositalari yordamida baholanib, kim eng yaxshi natija qayd etgani aniqlanadi.

Musobaqaning bosh sovrini 2,22 million iyena, ya’ni taxminan 14 ming dollarga yaqin mablag‘ni tashkil etadi.

Demak, bu musobaqada yugurish yoki kuch sinashish shart emas. Ishtirokchilardan bor-yo‘g‘i yaxshi uxlash talab qilinadi.

Koala matras kompaniyasiShare Green Minami AoyamaTokio Minato tumaniUyqu musobaqasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiSI ilm-fanni yo‘q qilmoqda!: Dunyoning 25 nafar eng kuchli matematigi shoshilinch bong urdiBugun, 16:09Pasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdiPasportini videoda ko‘rsatgan qiz firibgarlar tuzog‘iga tushdiBugun, 15:37BRIKS–2026: Nyu-Dehlidagi muazzam «Bharat Mandapam» markazida global sammit boshlandiBRIKS–2026: Nyu-Dehlidagi muazzam «Bharat Mandapam» markazida global sammit boshlandiBugun, 15:35Minnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildiMinnesotada 5 yoshli bola dron yordamida qutqarildiBugun, 14:4468 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildiBugun, 12:34Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiSoxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiBugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi