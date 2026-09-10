Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdi

·96·Dunyo
Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdi

Rossiyaning eng yirik kurort markazi hisoblangan Sochi shahri qirg‘oqlarida favqulodda holat yuz berdi. Qora dengiz orqali harakatlangan ekipajsiz katerlar (dengiz dronlari — BEK) shaharning aholi va sayyohlar bilan gavjum Primorsk sayrgohi (naberejnaya) hududiga zarba berdi. Krasnodar o‘lkasi tezkor shtabi («opershtab Kubani») bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hujum va uning ortidan yuzaga kelgan kuchli yong‘in oqibatida jarohatlanganlar soni dastlabki 1 kishidan 8 nafargacha ko‘paydi. Shaharning sohil bo‘yi infratuzilmasi jiddiy shikastlangan. Xo‘sh, shifoxonaga yotqizilganlarning ahvoli qanday, plyaj va sayrgohning qaysi qismlari vayron bo‘ldi hamda favqulodda xizmatlar qanday choralarni ko‘rmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — kurort shahridagi xavfsizlik choralarining keskin kuchaytirilishi va hodisa joyidagi vaziyat bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Tezkor zarba va sayrgohdagi alanga: Jabrlanganlar soni keskin oshdi

Krasnodar o‘lkasi tezkor shtabining rasmiy axborotiga ko‘ra, voqealar rivoji quyidagicha kechdi:

  • Dastlabki ma’lumotlar va yong‘in: Ekipajsiz katerlar hujumi natijasida avvaliga Sochi sayrgohida yong‘in sodir bo‘lgani va bir nafar fuqaro jarohatlangani xabar qilingan edi;

  • Jarohatlanganlar soni 8 nafarga yetdi: Hodisa joyi ko‘zdan kechirilib, tibbiy yordam so‘rab murojaat qilganlar aniqlangach, jabrlanganlar soni sakkiz nafarni tashkil etdi;

  • Shifoxonaga yotqizilganlar va birinchi yordam: Tezkor shtab ma’lumotiga binoan, 5 nafar jabrlanuvchi turli darajadagi tan jarohatlari bilan zudlik bilan shahar tibbiyot muassasalariga yetkazildi; yana uch nafar fuqaroga esa voqea joyining o‘zida barcha zarur birlamchi tibbiy muolajalar ko‘rsatildi.

«Sochidagi naberejnayaga BEK hujumi oqibatida jabrlanganlar soni sakkiz nafarga yetdi. Besh kishi tibbiyot tashkilotlariga yetkazildi, yana uch kishiga voqea joyida zarur yordam ko‘rsatildi», — deyiladi Kuban tezkor shtabining rasmiy bayonotida.

Kurort infratuzilmasiga yetkazilgan zarar va maxsus xizmatlar safarbarligi

Hujum va yong‘in sohil bo‘yidagi qulayliklarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatdi:

  • Plyaj va naberejnaya shikastlanishi: Zarba va yong‘in natijasida shahar plyaji infratuzilmasi hamda Primorsk naberejnayasiga bevosita tutash bo‘lgan yo‘laklar va inshootlar qisman vayron bo‘lgan;

  • Tezkor xizmatlar voqea joyida: Ayni daqiqalarda hududda o‘t o‘chiruvchilar, tez yordam brigadalari, qutqaruvchilar hamda Rossiya maxsus kuchlari faol ish olib bormoqda;

  • Hududni tozalash va o‘rganish: Huquq-tartibot organlari sohil chizig‘ini tekshiruvdan o‘tkazib, xavfsizlik darajasini baholamoqda.

Qora dengiz kurortlaridagi yangi xavfsizlik haqiqati

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — urush hududidan ancha uzoqda joylashgan va asosiy sayyohlik markazi hisoblangan Sochi shahriga bunday dengiz dronlarining kirib kelishi va aholi punktlariga zarba berishi qanday oqibatlarga olib kelishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Qora dengizdagi suv osti va ekipajsiz dengiz dronlari qarama-qarshiligi endilikda nafaqat harbiy portlar va kemalarni, balki sohil bo‘yidagi fuqarolik infratuzilmalari va sayrgohlarni ham nishonga aylantirmoqda. Kuban tezkor shtabi va huquq-tartibot tizimlari zudlik bilan shahar sohilini to‘liq nazoratga oldi va dengiz mudofaa to‘siqlarini mustahkamlashga kirishdi. Mazkur hujum Sochida dam olayotgan minglab sayyohlar va mahalliy aholi orasida kuchli xavotir uyg‘otgan bo‘lib, kurortda qirg‘oq bo‘ylab xavfsizlik tartibi tubdan qayta ko‘rib chiqilishiga sabab bo‘lmoqda.

Sizningcha, sayyohlik va dam olish zonalari bo‘lgan shahar sohillariga dengiz dronlari orqali hujum uyushtirilishi harbiy jihatdan qanchalik asosli yoki bu tinch aholi orasida vahima uyg‘otishga qaratilgan harakatmi? Qora dengiz kurortlarida xavfsizlikni ta’minlash uchun qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi ushbu qaynoq hodisa tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!

SochiQora dengiz dronlariyoshqininfratuzilmaxavfsizlikturizmRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiAntaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiBugun, 14:15Hindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiHindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiBugun, 13:59Tramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiTramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiBugun, 13:36Yaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaYaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaBugun, 13:13Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiBugun, 12:4822 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada