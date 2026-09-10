Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdi
Rossiyaning eng yirik kurort markazi hisoblangan Sochi shahri qirg‘oqlarida favqulodda holat yuz berdi. Qora dengiz orqali harakatlangan ekipajsiz katerlar (dengiz dronlari — BEK) shaharning aholi va sayyohlar bilan gavjum Primorsk sayrgohi (naberejnaya) hududiga zarba berdi. Krasnodar o‘lkasi tezkor shtabi («opershtab Kubani») bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hujum va uning ortidan yuzaga kelgan kuchli yong‘in oqibatida jarohatlanganlar soni dastlabki 1 kishidan 8 nafargacha ko‘paydi. Shaharning sohil bo‘yi infratuzilmasi jiddiy shikastlangan. Xo‘sh, shifoxonaga yotqizilganlarning ahvoli qanday, plyaj va sayrgohning qaysi qismlari vayron bo‘ldi hamda favqulodda xizmatlar qanday choralarni ko‘rmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — kurort shahridagi xavfsizlik choralarining keskin kuchaytirilishi va hodisa joyidagi vaziyat bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Tezkor zarba va sayrgohdagi alanga: Jabrlanganlar soni keskin oshdi
Krasnodar o‘lkasi tezkor shtabining rasmiy axborotiga ko‘ra, voqealar rivoji quyidagicha kechdi:
Dastlabki ma’lumotlar va yong‘in: Ekipajsiz katerlar hujumi natijasida avvaliga Sochi sayrgohida yong‘in sodir bo‘lgani va bir nafar fuqaro jarohatlangani xabar qilingan edi;
Jarohatlanganlar soni 8 nafarga yetdi: Hodisa joyi ko‘zdan kechirilib, tibbiy yordam so‘rab murojaat qilganlar aniqlangach, jabrlanganlar soni sakkiz nafarni tashkil etdi;
Shifoxonaga yotqizilganlar va birinchi yordam: Tezkor shtab ma’lumotiga binoan, 5 nafar jabrlanuvchi turli darajadagi tan jarohatlari bilan zudlik bilan shahar tibbiyot muassasalariga yetkazildi; yana uch nafar fuqaroga esa voqea joyining o‘zida barcha zarur birlamchi tibbiy muolajalar ko‘rsatildi.
«Sochidagi naberejnayaga BEK hujumi oqibatida jabrlanganlar soni sakkiz nafarga yetdi. Besh kishi tibbiyot tashkilotlariga yetkazildi, yana uch kishiga voqea joyida zarur yordam ko‘rsatildi», — deyiladi Kuban tezkor shtabining rasmiy bayonotida.
Kurort infratuzilmasiga yetkazilgan zarar va maxsus xizmatlar safarbarligi
Hujum va yong‘in sohil bo‘yidagi qulayliklarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatdi:
Plyaj va naberejnaya shikastlanishi: Zarba va yong‘in natijasida shahar plyaji infratuzilmasi hamda Primorsk naberejnayasiga bevosita tutash bo‘lgan yo‘laklar va inshootlar qisman vayron bo‘lgan;
Tezkor xizmatlar voqea joyida: Ayni daqiqalarda hududda o‘t o‘chiruvchilar, tez yordam brigadalari, qutqaruvchilar hamda Rossiya maxsus kuchlari faol ish olib bormoqda;
Hududni tozalash va o‘rganish: Huquq-tartibot organlari sohil chizig‘ini tekshiruvdan o‘tkazib, xavfsizlik darajasini baholamoqda.
Qora dengiz kurortlaridagi yangi xavfsizlik haqiqati
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — urush hududidan ancha uzoqda joylashgan va asosiy sayyohlik markazi hisoblangan Sochi shahriga bunday dengiz dronlarining kirib kelishi va aholi punktlariga zarba berishi qanday oqibatlarga olib kelishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Qora dengizdagi suv osti va ekipajsiz dengiz dronlari qarama-qarshiligi endilikda nafaqat harbiy portlar va kemalarni, balki sohil bo‘yidagi fuqarolik infratuzilmalari va sayrgohlarni ham nishonga aylantirmoqda. Kuban tezkor shtabi va huquq-tartibot tizimlari zudlik bilan shahar sohilini to‘liq nazoratga oldi va dengiz mudofaa to‘siqlarini mustahkamlashga kirishdi. Mazkur hujum Sochida dam olayotgan minglab sayyohlar va mahalliy aholi orasida kuchli xavotir uyg‘otgan bo‘lib, kurortda qirg‘oq bo‘ylab xavfsizlik tartibi tubdan qayta ko‘rib chiqilishiga sabab bo‘lmoqda.
Sizningcha, sayyohlik va dam olish zonalari bo‘lgan shahar sohillariga dengiz dronlari orqali hujum uyushtirilishi harbiy jihatdan qanchalik asosli yoki bu tinch aholi orasida vahima uyg‘otishga qaratilgan harakatmi? Qora dengiz kurortlarida xavfsizlikni ta’minlash uchun qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi ushbu qaynoq hodisa tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
…