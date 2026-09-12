Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?

·1·Dunyo
Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?

Olimlar insonlar ruhiyatga ta’sir qiluvchi moddalarni taxmin qilinganidan ancha oldin iste’mol qila boshlagan bo‘lishi mumkinligini aniqladi. So‘nggi tadqiqotlardan biri Indoneziyadagi ayrim jamoalar bundan 25 ming yil muqaddam betel yong‘og‘idan giyohvand modda sifatida foydalangan bo‘lishi ehtimolini ko‘rsatdi.

Avstraliyaning Griffit universiteti olimlari qadimiy odamlar suyaklarida g‘ayrioddiy izlarni aniqladi. Mutaxassislar mazkur belgilar betel yong‘og‘ini shimish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, degan xulosaga kelgan. Tadqiqotga rahbarlik qilgan professor Adam Brummning ta’kidlashicha, bu dunyo bo‘yicha giyohvand moddalar iste’mol qilinganini ko‘rsatuvchi eng qadimiy dalil bo‘lishi mumkin.

Tishlardagi g‘ayrioddiy izlar

Science Advances jurnalida chop etilgan tadqiqotda Indoneziyaning Sulavesi orolidan topilgan ikki nafar qadimiy ovchi haqida so‘z boradi. Ularning biri taxminan 25–16 ming yil, ikkinchisi esa 7,6–6,3 ming yil avval yashagan.

Ikkala ovchining ham tishlarida yumaloq chuqurcha ko‘rinishidagi noodatiy yemirilish belgilari aniqlangan. Olimlar maxsus tahlillar orqali ushbu izlar betel yong‘og‘ini butunligicha shimish natijasida paydo bo‘lganini aniqlagan.

Betel yong‘og‘i Areka palmasining urug‘i hisoblanadi. Uni iste’mol qilganda inson kayfiyati biroz ko‘tarilishi, ya’ni eyforiya holati yuzaga kelishi va sezgirlik oshishi mumkin.

“G‘arb jamiyatida kam tanilgan bo‘lsa-da, bu modda dunyoda spirtli ichimliklar, kofein va nikotindan keyin eng ko‘p iste’mol qilinadigan to‘rtinchi psixoaktiv moddadir”, dedi Brumm.

Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?

Avvalroq giyohvandlik dehqonchilik paydo bo‘lganidan keyin, ya’ni taxminan 13 ming yil avval spirtli ichimliklar o‘ylab topilishi bilan boshlangan, deb hisoblanar edi. Biroq Brummning ta’kidlashicha, bu nazariyada eng keng tarqalgan psixoaktiv moddalarning ildizi juda qadimiy davrlarga borib taqalishi yetarlicha hisobga olinmagan.

“Bu tadqiqot hozirgi zamonaviy giyohvandlik xulq-atvorining ba’zi turlari qadimiy ovchilar an’analaridan kelib chiqqanini anglatadi”, deya qo‘shimcha qildi olim.

Qadimgi an’ananing bugungi ko‘rinishi

Hozirgi davrda yong‘oq tarkibidagi giyohvand modda betel yong‘og‘i urug‘ini so‘ndirilgan ohak va boshqa masalliqlar bilan aralashtirib chaynash orqali iste’mol qilinadi. Ushbu aralashma Janubiy va Janubi-sharqiy Osiyoda keng ommalashgan bo‘lib, uni yer yuzi aholisining taxminan o‘ndan bir qismi chaynaydi.

Tadqiqotchilar yong‘oqlarni sun’iy so‘lakka bo‘ktirib, maxsus tajriba ham o‘tkazdi. Tajriba natijasida ma’lum bo‘lishicha, butun yong‘oqni shunchaki shimishning o‘zi ham miya faoliyatini o‘zgartirish uchun yetarli miqdorda psixofaol moddalarni ajratib chiqarishi mumkin.

Shu tariqa, yangi tadqiqot insonlarning psixoaktiv moddalardan foydalanish tarixi avval taxmin qilinganidan ham ancha qadimiy bo‘lishi mumkinligi haqida yangi savollarni o‘rtaga qo‘ymoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiBugun, 17:42Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiBugun, 17:41KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?Bugun, 17:35Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Bugun, 17:27«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdiBugun, 17:24«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdi«Moskva Nyu-Yorkdan cheksiz darajada yaxshiroq!»: Karlson AQSHning bosh megapolisini yerga urdiBugun, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi