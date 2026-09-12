«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi
Angliya Premer-ligasida yangi mavsum boshlanishi bilanoq chempionlik poygasi o‘zining eng shiddatli pallasiga kirdi. Yozgi transferlar oynasida Londonning «Chelsi» klubi boshqaruvini qo‘lga olgan dunyoning eng iqtidorli murabbiylaridan biri Xabi Alonso jamoaning joriy mavsumdagi ulkan va murosasiz rejalarini ommaga e’lon qildi. Ispaniyalik mutaxassis «aristokratlar» shunchaki kuchli to‘rtlik uchun emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri APL chempionlik toji hamda barcha musobaqalardagi bosh sovrinlar uchun jang qilishini ochiq-oydin ta’kidladi. Mavsum startidagi dastlabki 3 turda 6 ochko jamg‘arib, peshqadam «Manchester Siti»ning ortidan quvib kelayotgan «ko‘klar» bugun, 12 sentyabr oqshomida o‘z maydonida navbatdagi muhim bahsga kirishadi. Xo‘sh, Xabi Alonso «Stemford Brij»da qanday yangi g‘alaba ruhiyatini shakllantirmoqda, jamoaning chempionlik imkoniyatlari qanday baholanmoqda va bugungi «Hall Siti»ga qarshi o‘yin oldidan tarkibdagi asosiy intriga nimada?
«Muxlislar biz bilan faxrlanishi shart!»: Xabi Alonsoning jarangdor bayonoti
Yangi mavsum oldidan «Chelsi» boshqaruviga kelgan Xabi Alonso matbuot xodimlari bilan suhbatda murosasiz pozitsiyasini namoyish etdi:
«APL chempionligi va barcha sovrinlar»: «Bu mavsumdagi maqsadimiz — APL chempionligi va barcha mumkin bo‘lgan sovrinlar uchun kurashish», deya jamoaning ambitsiyalarini qat’iy belgilab berdi ispaniyalik bosh murabbiy;
Muxlislar ishonchini qaytarish: Alonso o‘z so‘zini davom ettirib: «Aynan shu narsa muxlislarimizni biz bilan faxrlanishga undaydi», deya «Stemford Brij» tribunalaridagi muxlislarning uzoq kutilgan orzularini ro‘yobga chiqarishga va’da berdi;
Maksimalizm talabi: Murabbiy har bir turnir, har bir kubok va har bir ochko uchun maksimal darajada kurashadigan jangchi jamoa tuzishni ustuvor maqsad qilib olgan.
Dastlabki 3 tur xulosalari: 4-o‘rin va «Siti» bilan 3 ochkolik farq
London jamoasining mavsum startidagi holati quyidagi raqamlarda aks etmoqda:
3 ta o‘yin — 6 ochko: Alonso qo‘l ostidagi «ko‘klar» chempionatdagi dastlabki 3 tur bahslarida 6 ochko to‘plashga muvaffaq bo‘ldi;
Kuchli to‘rtlikda barqarorlik: «Chelsi» hozirda APL turnir jadvalida 4-o‘rinni egallab, peshqadamlar guruhining bevosita yaqinida bormoqda;
«Manchester Siti» bilan masofa atigi 3 ochko: Musobaqa peshqadami «shaharliklar» bilan oradagi farq atigi bir g‘alaba, ya’ni 3 ochkoni tashkil etmoqda, bu esa har bir keyingi turni hal qiluvchi jangga aylantiradi.
Bugun «Stemford Brij»da qaynoq futbol: Soat 19:00 dagi start!
APLning 4-turi doirasida Alonso shogirdlari o‘z maydonida jiddiy sinovdan o‘tadi:
Raqib — «Hall Siti»: «Chelsi» bugun, 12 sentyabr kuni o‘z maydonida «Hall Siti»ni qabul qiladi;
O‘yin vaqti: Mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan roppa-rosa soat 19:00 da start oladi;
Faqat g‘alaba talabi: O‘z maydonida ochko yo‘qotish chempionlik poygasidagi raqobatchilarni oldinga o‘tkazib yuborishi mumkin, shu bois «Chelsi» ilk daqiqalardan boshlab hujumkor va bosimga asoslangan futbol ko‘rsatishi kutilmoqda.
Xabi Alonsoning kelishi London klubiga yangicha taktik teranlik va g‘oliblik mentalitetini olib kirdi. Endilikda londonliklarning ushbu katta da’volari qanchalik asosli ekanini maydondagi natijalar va bugungi bahs ko‘rsatib beradi.
Sizningcha, Xabi Alonso boshchiligidagi yangi «Chelsi» «Manchester Siti» va «Arsenal» singari grandlar bilan chempionlik uchun oxirigacha tengma-teng kurasha oladimi? Bugungi bahsda londonliklar ishonchli yirik g‘alabaga erisha oladimi yoki «Hall Siti» sensatsiya ko‘rsatishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APLdagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda «Chelsi» muxlislariga ulashing!
…