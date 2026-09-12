«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi

·0·Sport
«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi

Angliya Premer-ligasida yangi mavsum boshlanishi bilanoq chempionlik poygasi o‘zining eng shiddatli pallasiga kirdi. Yozgi transferlar oynasida Londonning «Chelsi» klubi boshqaruvini qo‘lga olgan dunyoning eng iqtidorli murabbiylaridan biri Xabi Alonso jamoaning joriy mavsumdagi ulkan va murosasiz rejalarini ommaga e’lon qildi. Ispaniyalik mutaxassis «aristokratlar» shunchaki kuchli to‘rtlik uchun emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri APL chempionlik toji hamda barcha musobaqalardagi bosh sovrinlar uchun jang qilishini ochiq-oydin ta’kidladi. Mavsum startidagi dastlabki 3 turda 6 ochko jamg‘arib, peshqadam «Manchester Siti»ning ortidan quvib kelayotgan «ko‘klar» bugun, 12 sentyabr oqshomida o‘z maydonida navbatdagi muhim bahsga kirishadi. Xo‘sh, Xabi Alonso «Stemford Brij»da qanday yangi g‘alaba ruhiyatini shakllantirmoqda, jamoaning chempionlik imkoniyatlari qanday baholanmoqda va bugungi «Hall Siti»ga qarshi o‘yin oldidan tarkibdagi asosiy intriga nimada?

«Muxlislar biz bilan faxrlanishi shart!»: Xabi Alonsoning jarangdor bayonoti

Yangi mavsum oldidan «Chelsi» boshqaruviga kelgan Xabi Alonso matbuot xodimlari bilan suhbatda murosasiz pozitsiyasini namoyish etdi:

  • «APL chempionligi va barcha sovrinlar»: «Bu mavsumdagi maqsadimiz — APL chempionligi va barcha mumkin bo‘lgan sovrinlar uchun kurashish», deya jamoaning ambitsiyalarini qat’iy belgilab berdi ispaniyalik bosh murabbiy;

  • Muxlislar ishonchini qaytarish: Alonso o‘z so‘zini davom ettirib: «Aynan shu narsa muxlislarimizni biz bilan faxrlanishga undaydi», deya «Stemford Brij» tribunalaridagi muxlislarning uzoq kutilgan orzularini ro‘yobga chiqarishga va’da berdi;

  • Maksimalizm talabi: Murabbiy har bir turnir, har bir kubok va har bir ochko uchun maksimal darajada kurashadigan jangchi jamoa tuzishni ustuvor maqsad qilib olgan.

Dastlabki 3 tur xulosalari: 4-o‘rin va «Siti» bilan 3 ochkolik farq

London jamoasining mavsum startidagi holati quyidagi raqamlarda aks etmoqda:

  • 3 ta o‘yin — 6 ochko: Alonso qo‘l ostidagi «ko‘klar» chempionatdagi dastlabki 3 tur bahslarida 6 ochko to‘plashga muvaffaq bo‘ldi;

  • Kuchli to‘rtlikda barqarorlik: «Chelsi» hozirda APL turnir jadvalida 4-o‘rinni egallab, peshqadamlar guruhining bevosita yaqinida bormoqda;

  • «Manchester Siti» bilan masofa atigi 3 ochko: Musobaqa peshqadami «shaharliklar» bilan oradagi farq atigi bir g‘alaba, ya’ni 3 ochkoni tashkil etmoqda, bu esa har bir keyingi turni hal qiluvchi jangga aylantiradi.

Bugun «Stemford Brij»da qaynoq futbol: Soat 19:00 dagi start!

APLning 4-turi doirasida Alonso shogirdlari o‘z maydonida jiddiy sinovdan o‘tadi:

  • Raqib — «Hall Siti»: «Chelsi» bugun, 12 sentyabr kuni o‘z maydonida «Hall Siti»ni qabul qiladi;

  • O‘yin vaqti: Mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan roppa-rosa soat 19:00 da start oladi;

  • Faqat g‘alaba talabi: O‘z maydonida ochko yo‘qotish chempionlik poygasidagi raqobatchilarni oldinga o‘tkazib yuborishi mumkin, shu bois «Chelsi» ilk daqiqalardan boshlab hujumkor va bosimga asoslangan futbol ko‘rsatishi kutilmoqda.

Xabi Alonsoning kelishi London klubiga yangicha taktik teranlik va g‘oliblik mentalitetini olib kirdi. Endilikda londonliklarning ushbu katta da’volari qanchalik asosli ekanini maydondagi natijalar va bugungi bahs ko‘rsatib beradi.

Sizningcha, Xabi Alonso boshchiligidagi yangi «Chelsi» «Manchester Siti» va «Arsenal» singari grandlar bilan chempionlik uchun oxirigacha tengma-teng kurasha oladimi? Bugungi bahsda londonliklar ishonchli yirik g‘alabaga erisha oladimi yoki «Hall Siti» sensatsiya ko‘rsatishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APLdagi ushbu qaynoq to‘qnashuv tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda «Chelsi» muxlislariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Bugun, 17:48Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBugun, 15:33Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiBugun, 15:12Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Bugun, 14:10Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiBugun, 12:15Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?