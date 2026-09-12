“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi

·40·Sport
“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi

O‘zbekiston futbolining tarixiy va shonli brendlaridan biri bo‘lgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi xalqaro maydondagi faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Janubiy Koreyaning mashhur Paju milliy futbol markazida Farg‘onaning «Neftchi» hamda Koreyaning «Paju Frontiyer» klublari o‘rtasida keng ko‘lamli hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga bag‘ishlangan rasmiy va tantanali tadbir bo‘lib o‘tdi. Farg‘ona viloyati hokimligi matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ushbu xushxabar o‘zbek va koreys futboli o‘rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Tadbirda shaxsan ishtirok etgan Farg‘ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov sportning do‘stlik ko‘prigi ekanini alohida urg‘ulab, Koreyada istiqomat qiluvchi vatandoshlarimiz tomonidan tuzilgan «Neftchi Koreya» havaskor klubining muvaffaqiyatli ishtirokiga yuqori baho berdi. Xo‘sh, ikki jamoa o‘rtasidagi bu alyans nimalarni ko‘zda tutadi, yosh iqtidorlar uchun qanday imkoniyatlar ochiladi va Koreyadagi farg‘onalik yoshlarning jamoasi qanday qilib e’tirofga sazovor bo‘ldi?

Paju milliy futbol markazidagi kelishuv: «Neftchi» va «Paju Frontiyer» alyansi

Janubiy Koreya futbolining asosiy bazalaridan birida tashkil etilgan marosimda bir qator muhim yo‘nalishlar belgilab olindi:

  • Xalqaro tajriba almashinuvi: «Neftchi» va «Paju Frontiyer» jamoalari o‘rtasida murabbiylar malakasini oshirish, yoshlar akademiyalarini rivojlantirish va o‘zaro tajriba almashish bo‘yicha hamkorlik rishtalari o‘rnatildi;

  • Paju — Koreya futboli yuragi: Tadbirning Janubiy Koreya milliy terma jamoalari mashg‘ulot o‘tkazadigan nufuzli Paju milliy futbol markazida o‘tkazilgani loyihaning darajasi va e’tibori yuqori ekanini namoyish etdi;

  • Futbol — xalqlarni birlashtiruvchi kuch: Farg‘ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov o‘z nutqida futbol shunchaki sport musobaqasi emas, balki millionlab qalblarni ezgu maqsadlar yo‘lida jipslashtiruvchi va davlatlar o‘rtasidagi do‘stlikni mustahkamlovchi beqiyos vosita ekanini ta’kidladi.

“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi

Koreyadagi haqiqiy fidoyilik: «Neftchi Koreya» jamoasiga yuksak baho!

Marosimda uzoq yurtda vatan sha’nini va sevimli klubi nomini ulug‘lab kelayotgan hamyurtlarimizning tashabbusi alohida e’tirof etildi:

  • Musofirlikdagi farg‘onalik yoshlar birligi: Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan va qonuniy mehnat qilayotgan farg‘onalik hamda vodiylik yigitlarning o‘zaro birlashib, «Neftchi Koreya» futbol jamoasini tuzgani katta olqishga sazovor bo‘ldi;

  • Mahalliy ligalarda munosib ishtirok: Ushbu jamoa Janubiy Koreyadagi mahalliy turnirlar va havaskorlar musobaqalarida muvaffaqiyatli qatnashib, o‘zbek futbolining ruhiyati va shijoatini namoyish etib kelmoqda;

  • Moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlov: Farg‘ona viloyati rahbariyati xorijdagi vatandosh yoshlarning bunday sog‘lom va vatanparvar tashabbuslari har tomonlama rag‘batlantirilishini qayd etdi.

“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi

«Neftchi»ning kelajagi: Osiyo maydonlari sari dadil qadamlar

Mazkur kelishuv Farg‘ona klubining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasida muhim o‘rin tutadi:

  • Akademiya tarbiyalanuvchilari uchun yo‘l: Ikki klub hamkorligi natijasida farg‘onalik yosh futbolchilarning Janubiy Koreyada stajirovka o‘tashi va mahorat oshirishi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochiladi;

  • Seleksiya va legionerlar sifati: Koreya futbolining yuqori intizomi va jismoniy tayyorgarlik standartlarini «Neftchi» tizimiga olib kirish jamoaning O‘zbekiston chempionati va qit’a miqyosidagi mavqeyini mustahkamlaydi;

  • Madaniy-sport diplomatiyasi: Futbol orqali ikki hudud o‘rtasidagi iqtisodiy, turizm va ijtimoiy aloqalarni yanada chuqurlashtirish maqsad qilingan.

Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z tarixidagi buyuk an’analarni saqlagan holda, zamonaviy xalqaro integratsiya va yoshlarni birlashtirish bo‘yicha yangi muvaffaqiyatli qadamni tashladi.

Sizningcha, «Neftchi» va «Paju Frontiyer» o‘rtasidagi bunday xalqaro hamkorlik farg‘onalik yosh iste’dodlarning Koreya K-ligasi kabi kuchli chempionatlarga yo‘l olishiga turtki bera oladimi? Xorijdagi yurtdoshlarimizning «Neftchi Koreya» kabi jamoalar tuzib, milliy futbolimizni tanitishi haqida qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu quvonchli voqea tahlilini barcha «Neftchi» muxlislari hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bugun, 19:13Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiEnso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiBugun, 18:05«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdiBugun, 18:03Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Bugun, 17:48Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBugun, 15:33Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiKylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdiBugun, 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?