“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi
O‘zbekiston futbolining tarixiy va shonli brendlaridan biri bo‘lgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi xalqaro maydondagi faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Janubiy Koreyaning mashhur Paju milliy futbol markazida Farg‘onaning «Neftchi» hamda Koreyaning «Paju Frontiyer» klublari o‘rtasida keng ko‘lamli hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga bag‘ishlangan rasmiy va tantanali tadbir bo‘lib o‘tdi. Farg‘ona viloyati hokimligi matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ushbu xushxabar o‘zbek va koreys futboli o‘rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Tadbirda shaxsan ishtirok etgan Farg‘ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov sportning do‘stlik ko‘prigi ekanini alohida urg‘ulab, Koreyada istiqomat qiluvchi vatandoshlarimiz tomonidan tuzilgan «Neftchi Koreya» havaskor klubining muvaffaqiyatli ishtirokiga yuqori baho berdi. Xo‘sh, ikki jamoa o‘rtasidagi bu alyans nimalarni ko‘zda tutadi, yosh iqtidorlar uchun qanday imkoniyatlar ochiladi va Koreyadagi farg‘onalik yoshlarning jamoasi qanday qilib e’tirofga sazovor bo‘ldi?
Paju milliy futbol markazidagi kelishuv: «Neftchi» va «Paju Frontiyer» alyansi
Janubiy Koreya futbolining asosiy bazalaridan birida tashkil etilgan marosimda bir qator muhim yo‘nalishlar belgilab olindi:
Xalqaro tajriba almashinuvi: «Neftchi» va «Paju Frontiyer» jamoalari o‘rtasida murabbiylar malakasini oshirish, yoshlar akademiyalarini rivojlantirish va o‘zaro tajriba almashish bo‘yicha hamkorlik rishtalari o‘rnatildi;
Paju — Koreya futboli yuragi: Tadbirning Janubiy Koreya milliy terma jamoalari mashg‘ulot o‘tkazadigan nufuzli Paju milliy futbol markazida o‘tkazilgani loyihaning darajasi va e’tibori yuqori ekanini namoyish etdi;
Futbol — xalqlarni birlashtiruvchi kuch: Farg‘ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov o‘z nutqida futbol shunchaki sport musobaqasi emas, balki millionlab qalblarni ezgu maqsadlar yo‘lida jipslashtiruvchi va davlatlar o‘rtasidagi do‘stlikni mustahkamlovchi beqiyos vosita ekanini ta’kidladi.
Koreyadagi haqiqiy fidoyilik: «Neftchi Koreya» jamoasiga yuksak baho!
Marosimda uzoq yurtda vatan sha’nini va sevimli klubi nomini ulug‘lab kelayotgan hamyurtlarimizning tashabbusi alohida e’tirof etildi:
Musofirlikdagi farg‘onalik yoshlar birligi: Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan va qonuniy mehnat qilayotgan farg‘onalik hamda vodiylik yigitlarning o‘zaro birlashib, «Neftchi Koreya» futbol jamoasini tuzgani katta olqishga sazovor bo‘ldi;
Mahalliy ligalarda munosib ishtirok: Ushbu jamoa Janubiy Koreyadagi mahalliy turnirlar va havaskorlar musobaqalarida muvaffaqiyatli qatnashib, o‘zbek futbolining ruhiyati va shijoatini namoyish etib kelmoqda;
Moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlov: Farg‘ona viloyati rahbariyati xorijdagi vatandosh yoshlarning bunday sog‘lom va vatanparvar tashabbuslari har tomonlama rag‘batlantirilishini qayd etdi.
«Neftchi»ning kelajagi: Osiyo maydonlari sari dadil qadamlar
Mazkur kelishuv Farg‘ona klubining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasida muhim o‘rin tutadi:
Akademiya tarbiyalanuvchilari uchun yo‘l: Ikki klub hamkorligi natijasida farg‘onalik yosh futbolchilarning Janubiy Koreyada stajirovka o‘tashi va mahorat oshirishi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochiladi;
Seleksiya va legionerlar sifati: Koreya futbolining yuqori intizomi va jismoniy tayyorgarlik standartlarini «Neftchi» tizimiga olib kirish jamoaning O‘zbekiston chempionati va qit’a miqyosidagi mavqeyini mustahkamlaydi;
Madaniy-sport diplomatiyasi: Futbol orqali ikki hudud o‘rtasidagi iqtisodiy, turizm va ijtimoiy aloqalarni yanada chuqurlashtirish maqsad qilingan.
Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z tarixidagi buyuk an’analarni saqlagan holda, zamonaviy xalqaro integratsiya va yoshlarni birlashtirish bo‘yicha yangi muvaffaqiyatli qadamni tashladi.
Sizningcha, «Neftchi» va «Paju Frontiyer» o‘rtasidagi bunday xalqaro hamkorlik farg‘onalik yosh iste’dodlarning Koreya K-ligasi kabi kuchli chempionatlarga yo‘l olishiga turtki bera oladimi? Xorijdagi yurtdoshlarimizning «Neftchi Koreya» kabi jamoalar tuzib, milliy futbolimizni tanitishi haqida qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu quvonchli voqea tahlilini barcha «Neftchi» muxlislari hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
…