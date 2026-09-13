Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic9 seriyali smartfonlari Android tizimida ilk bor kvadrat matritsali 55 megapikselli Agile Eye frontal kamerasi bilan taqdim etiladi, bu esa surat va videolarni qoʻshimcha qirqishlarsiz olish imkonini beradi.
- Ushbu texnologiya faqat Honor Magic9 va Honor Magic9 Pro Max modellarida boʻladi.
- Orqa panelda esa ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli ARRI sensorli uchlik kamera moduli va 500 mm fokus masofali telekonverter joy olgan.
Honor kompaniyasi yangi avlod flagman qurilmalari turkumiga kiruvchi Magic9 seriyali smartfonlarning ilk texnik xususiyatlarini rasman maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining yoritishicha, mazkur turkumdagi qurilmalar mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam boʻlib, ayniqsa kamera imkoniyatlari boʻyicha bozorda keskin raqobatni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Yangi smartfonlar qatoriga innovatsion yechimlar hamda professional kino sanoati standartlari joriy etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya taqdimotiga koʻra, yangiliklarning eng diqqatga sazovor jihati bu — Android operatsion tizimida ishlaydigan smartfonlar orasida ilk bor qoʻllanilayotgan kvadrat matritsali frontal kameradir. Agile Eye deb nomlangan ushbu 55 megapikselli old kamera qurilmaning oʻziga xos xususiyatiga aylanadi. Kvadrat formatdagi sensor foydalanuvchilarga surat va videolarni ham vertikal, ham gormonatal holatda qoʻshimcha qirqishlarsiz olish imkonini berib, kadr tanlashda erkinlik taqdim etadi.
Kvadrat sensor va kamera imkoniyatlariBiroq, taʼkidlash joizki, mazkum ilgʻor Agile Eye frontal kamerasi seriyadagi barcha modellarda ham mavjud boʻlmaydi. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologiya faqatgina Honor Magic9 hamda ilgʻor Honor Magic9 Pro Max modellaridagina qoʻllab-quvvatlanadi. Bu esa xaridorlarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda mos qurilmani tanlash imkonini beradi.
Asosiy eʼtibor esa, shubhasiz, orqa panelda joylashgan professional darajadagi asosiy kameraga qaratilgan. Honor muhandislari ushbu qurilmalarni yaratishda mashhur ARRI kompaniyasi bilan yaqindan hamkorlik qilishgan. Natijada smartfonlar ikkita 200 megapikselli oʻta yuqori aniqlikdagi ARRI sensorlarini oʻz ichiga olgan uchlik kamera moduli hamda brend tarixida ilk bor joriy etilgan 500 mm fokus masofasiga ega telekonverterni qabul qilib oldi.
Kinematografik dizayn va rejimlarQatorning eng yuqori flagmani boʻlgan Honor Magic9 Pro Max oʻzining yangilangan qirralari va orqa paneli bilan ajralib turuvchi oʻzgacha dizaynga ega boʻldi. Orqa kameraning tashqi koʻrinishi tarixdagi ilk haqiqiy kinematografik kamera hisoblangan ARRI FLEX 35 qurilmasidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, bu telefonlarga oʻzgacha estetik koʻrinish beradi.
Shuningdek, yangi seriya maxsus ARRI Cinema Mode rejimi bilan taʼminlangan. Ushbu rejim oddiy foydalanuvchilar va ijodkorlarga smartfonni oʻziga xos choʻntak kinokamerasiga aylantirish va professional darajadagi kinematografik tasvirlarni yozib olish imkonini beradi. Mazkur texnologik yechimlar mobil videografiya ixlosmandlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
Izohlar 0
…