Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladi

·47·Texno
Honor Magic9 seriyali smartfonlari noyob kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic9 seriyali smartfonlari Android tizimida ilk bor kvadrat matritsali 55 megapikselli Agile Eye frontal kamerasi bilan taqdim etiladi, bu esa surat va videolarni qoʻshimcha qirqishlarsiz olish imkonini beradi.
  • Ushbu texnologiya faqat Honor Magic9 va Honor Magic9 Pro Max modellarida boʻladi.
  • Orqa panelda esa ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli ARRI sensorli uchlik kamera moduli va 500 mm fokus masofali telekonverter joy olgan.

Honor kompaniyasi yangi avlod flagman qurilmalari turkumiga kiruvchi Magic9 seriyali smartfonlarning ilk texnik xususiyatlarini rasman maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining yoritishicha, mazkur turkumdagi qurilmalar mobil suratga olish texnologiyalarida muhim qadam boʻlib, ayniqsa kamera imkoniyatlari boʻyicha bozorda keskin raqobatni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Yangi smartfonlar qatoriga innovatsion yechimlar hamda professional kino sanoati standartlari joriy etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya taqdimotiga koʻra, yangiliklarning eng diqqatga sazovor jihati bu — Android operatsion tizimida ishlaydigan smartfonlar orasida ilk bor qoʻllanilayotgan kvadrat matritsali frontal kameradir. Agile Eye deb nomlangan ushbu 55 megapikselli old kamera qurilmaning oʻziga xos xususiyatiga aylanadi. Kvadrat formatdagi sensor foydalanuvchilarga surat va videolarni ham vertikal, ham gormonatal holatda qoʻshimcha qirqishlarsiz olish imkonini berib, kadr tanlashda erkinlik taqdim etadi.

Kvadrat sensor va kamera imkoniyatlari

Biroq, taʼkidlash joizki, mazkum ilgʻor Agile Eye frontal kamerasi seriyadagi barcha modellarda ham mavjud boʻlmaydi. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologiya faqatgina Honor Magic9 hamda ilgʻor Honor Magic9 Pro Max modellaridagina qoʻllab-quvvatlanadi. Bu esa xaridorlarga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda mos qurilmani tanlash imkonini beradi.

Asosiy eʼtibor esa, shubhasiz, orqa panelda joylashgan professional darajadagi asosiy kameraga qaratilgan. Honor muhandislari ushbu qurilmalarni yaratishda mashhur ARRI kompaniyasi bilan yaqindan hamkorlik qilishgan. Natijada smartfonlar ikkita 200 megapikselli oʻta yuqori aniqlikdagi ARRI sensorlarini oʻz ichiga olgan uchlik kamera moduli hamda brend tarixida ilk bor joriy etilgan 500 mm fokus masofasiga ega telekonverterni qabul qilib oldi.

Kinematografik dizayn va rejimlar

Qatorning eng yuqori flagmani boʻlgan Honor Magic9 Pro Max oʻzining yangilangan qirralari va orqa paneli bilan ajralib turuvchi oʻzgacha dizaynga ega boʻldi. Orqa kameraning tashqi koʻrinishi tarixdagi ilk haqiqiy kinematografik kamera hisoblangan ARRI FLEX 35 qurilmasidan ilhomlangan holda yaratilgan boʻlib, bu telefonlarga oʻzgacha estetik koʻrinish beradi.

Shuningdek, yangi seriya maxsus ARRI Cinema Mode rejimi bilan taʼminlangan. Ushbu rejim oddiy foydalanuvchilar va ijodkorlarga smartfonni oʻziga xos choʻntak kinokamerasiga aylantirish va professional darajadagi kinematografik tasvirlarni yozib olish imkonini beradi. Mazkur texnologik yechimlar mobil videografiya ixlosmandlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Honor Magic9AndroidSmartfonKameraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro Max ogʻirligi deyarli 250 grammga yetishi kutilmoqdaBugun, 12:54Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Bugun, 12:20Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiBugun, 11:56Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiXitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiBugun, 11:24Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaAmerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaBugun, 02:53Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiXiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!