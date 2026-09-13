Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdi

·30·Texno
Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Pura X Max smartfoni endilikda bordo-qizil va koʻk ranglarda taqdim etilmoqda.
  • Ushbu ikki ekranli gadjet 5,4 dyuymli tashqi va 7,7 dyuymli ichki displeylarga ega boʻlib, planshet va smartfon imkoniyatlarini bir vaqtda taqdim etadi.
  • Qurilma 12 000 yuan narxdan boshlanib, turli xotira konfiguratsiyalari va kolleksiya nashrlarida mavjud.
  • Pura X Max sotuvga chiqqanidan beri 1,2 million donadan ortiq sotilgan.

Huawei kompaniyasi oʻzining ilgʻor qurilmalaridan biri boʻlgan Pura X Max smartfonining yangi ranglardagi versiyalari savdosini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur flagman qurilma endilikda jozibali bordo-qizil va koʻk ranglarda xaridorlarga taqdim etilmoqda. iPhone Duo bilan bir xil innovatsion shakl-faktorga ega boʻlgan ushbu gadjet taqdimotigacha ham katta qiziqish uygʻotib, haqiqiy xitga aylangan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik jihatdan yuqori samaradorlikka tayangan smartfon kuchli Kirin 9030 Pro odnokristalli tizimi bazasida ishlaydi. Qurilmaning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri ikki ta ekran bilan jihozlanganidir. Foydalanish uchun qulay boʻlgan tashqi displey 5,4 dyuymli diagonalga ega boʻlsa, ochilganda ishlaydigan ichki ekran hajmi naq 7,7 dyuymni tashkil qiladi. Bu esa foydalanuvchilarga planshet va smartfon imkoniyatlarini bir vaqtning oʻzida taqdim etadi.

Xotira modifikatsiyalari va narxlar

Bozorga chiqarilgan yangi versiyalar xaridorlarga turli xotira konfiguratsiyalarida taklif etilmoqda. Xususan, 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotiraga ega boʻlgan baza versiyasi 12 000 yuan narxda baholanmoqda. Bu narx siyosati qurilmaning yuqori texnologik darajasiga mos keladi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus kolleksiya nashrlari va eng yuqori modifikatsiyalarni ham tayyorlagan:

  • Bordo-qizil rangdagi 16 GB tezkor va 512 GB flesh-xotirali kolleksion nashr — 13 000 yuan.
  • 16 GB operativ xotira va 1 TB hajmli ichki saqlash joyiga ega eng yuqori toifadagi konfiguratsiya — 14 000 yuan.

Kamera imkoniyatlari va bozor talabi

Qurilmaning suratga olish imkoniyatlari ham jiddiy eʼtiborga loyiq. Asosiy kamera tizimi 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul hamda katta diafragmaga ega 50 megapikselli periskopik teleobyektivni oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, old va qoʻshimcha vazifalar uchun 12,5 megapikselli qoʻshimcha oʻta keng burchakli kamera ham nazarda tutilgan.

Huawei taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, smartfonga boʻlgan talab juda yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Sotuvlar boshlanganidan keyingi dastlabki toʻrt oy ichida Pura X Max qurilmalarining yetkazib berish hajmi 1,2 million donadan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich kompaniyaning egiluvchan va ilgʻor ekranli gadjetlar bozoridagi mavqei naqadar mustahkam ekanini yaqqol koʻrsatadi.

HuaweiPura X MaxKirin 9030 ProSmartfonlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Bugun, 12:20Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiXitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiBugun, 11:24Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaAmerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqdaBugun, 02:53Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiXiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiBugun, 02:27SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiSpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiBugun, 01:53iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!Bugun, 01:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!