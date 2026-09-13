Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Pura X Max smartfoni endilikda bordo-qizil va koʻk ranglarda taqdim etilmoqda.
- Ushbu ikki ekranli gadjet 5,4 dyuymli tashqi va 7,7 dyuymli ichki displeylarga ega boʻlib, planshet va smartfon imkoniyatlarini bir vaqtda taqdim etadi.
- Qurilma 12 000 yuan narxdan boshlanib, turli xotira konfiguratsiyalari va kolleksiya nashrlarida mavjud.
- Pura X Max sotuvga chiqqanidan beri 1,2 million donadan ortiq sotilgan.
Huawei kompaniyasi oʻzining ilgʻor qurilmalaridan biri boʻlgan Pura X Max smartfonining yangi ranglardagi versiyalari savdosini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur flagman qurilma endilikda jozibali bordo-qizil va koʻk ranglarda xaridorlarga taqdim etilmoqda. iPhone Duo bilan bir xil innovatsion shakl-faktorga ega boʻlgan ushbu gadjet taqdimotigacha ham katta qiziqish uygʻotib, haqiqiy xitga aylangan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik jihatdan yuqori samaradorlikka tayangan smartfon kuchli Kirin 9030 Pro odnokristalli tizimi bazasida ishlaydi. Qurilmaning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri ikki ta ekran bilan jihozlanganidir. Foydalanish uchun qulay boʻlgan tashqi displey 5,4 dyuymli diagonalga ega boʻlsa, ochilganda ishlaydigan ichki ekran hajmi naq 7,7 dyuymni tashkil qiladi. Bu esa foydalanuvchilarga planshet va smartfon imkoniyatlarini bir vaqtning oʻzida taqdim etadi.
Xotira modifikatsiyalari va narxlarBozorga chiqarilgan yangi versiyalar xaridorlarga turli xotira konfiguratsiyalarida taklif etilmoqda. Xususan, 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotiraga ega boʻlgan baza versiyasi 12 000 yuan narxda baholanmoqda. Bu narx siyosati qurilmaning yuqori texnologik darajasiga mos keladi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilar uchun maxsus kolleksiya nashrlari va eng yuqori modifikatsiyalarni ham tayyorlagan:
- Bordo-qizil rangdagi 16 GB tezkor va 512 GB flesh-xotirali kolleksion nashr — 13 000 yuan.
- 16 GB operativ xotira va 1 TB hajmli ichki saqlash joyiga ega eng yuqori toifadagi konfiguratsiya — 14 000 yuan.
Kamera imkoniyatlari va bozor talabiQurilmaning suratga olish imkoniyatlari ham jiddiy eʼtiborga loyiq. Asosiy kamera tizimi 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul hamda katta diafragmaga ega 50 megapikselli periskopik teleobyektivni oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, old va qoʻshimcha vazifalar uchun 12,5 megapikselli qoʻshimcha oʻta keng burchakli kamera ham nazarda tutilgan.
Huawei taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, smartfonga boʻlgan talab juda yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Sotuvlar boshlanganidan keyingi dastlabki toʻrt oy ichida Pura X Max qurilmalarining yetkazib berish hajmi 1,2 million donadan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich kompaniyaning egiluvchan va ilgʻor ekranli gadjetlar bozoridagi mavqei naqadar mustahkam ekanini yaqqol koʻrsatadi.
…