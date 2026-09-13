52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi

·68·Dunyo
52 yoshli minora qorovulchisi uysizlar uchun 373 kmni 75 soatda bosib o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 52 yoshli minora qorovulchisi Barri Grey uysizlar uchun xayriya marafonini o‘tkazib, Temza daryosining 373 km masofasini 75 soatda bosib o‘tdi.
  • U bu orqali Only A Pavement Away xayriya tashkiloti uchun 50 ming funt sterlingdan ortiq mablag‘ to‘pladi.
  • Barrining bu tashabbusi 2026 yilgi JustGiving Awards mukofotlarida Mind Over Miles nominatsiyasida finalchilar qatoriga kiritildi.

London minorasida xizmat qiluvchi 52 yoshli Barri Grey uysiz insonlarning og‘ir hayotiga e’tibor qaratish maqsadida g‘ayrioddiy xayriya marafonini amalga oshirdi. U Temza daryosining Kotsvoldsdagi manbasidan dengizgacha bo‘lgan 373 kmni masofani atigi 75 soatda bosib o‘tdi.

Sobiq Korollik dengiz piyodasi bo‘lgan Barri 26 yil harbiy xizmat qilgan. U 18 oy avval Yomen qorovulchisi sifatida London minorasida ishlay boshlagan va shu vaqt davomida ko‘chalarda tun o‘tkazayotgan uysiz insonlarni tez-tez ko‘rgan.

“Har bir ko‘prik ostida, har bir yo‘lakda skameykada yotgan uysiz odamni ko‘raman. Bu juda noto‘g‘ri”, — dedi u.

Barrining aytishicha, uysizlik faqat ko‘chada yashayotgan insonlar bilan cheklanmaydi. Doimiy boshpanasi bo‘lmagan, birovning uyida vaqtincha yashab yurgan odamlar ham bu muammoga duch keladi.

U Temza bo‘yida yashagani va chidamlilik mashqlariga qiziqqani uchun marafon g‘oyasi unga tabiiy ravishda kelgan. Tayyorgarlik davrida ovqatlanish, tibbiy yordam va oyoqlarni asrash kabi jihatlarga alohida e’tibor qaratgan. Marafondan ikki hafta oldin esa 80 kmlik yugurishni amalga oshirgan.

Uch kun davomida atigi uch soat uxladi

Barri uch kun va uch tun davomida yugurib, jami atigi uch soat dam olgan. U yo‘lda qisqa vaqtga stulda uxlab, keyin yana harakatni davom ettirgan.

“Shunchalik charchaysizki, hatto tik turgan holda ham uxlab qolishingiz mumkin. Tanam qachon 30 daqiqa ko‘zimni yumishim kerakligini biladi”, — dedi u.

Uning ta’kidlashicha, yo‘nalishning tekis bo‘lishi ham qiyinchilikni oshirgan. Chunki bir xil mushaklar uzoq vaqt davomida ishlagan va bu organizmga qo‘shimcha yuklama bergan.

Marafon natijasida Barri uysizlarga yordam beruvchi Only A Pavement Away xayriya tashkiloti uchun 50 ming funt sterlingdan ortiq mablag‘ to‘pladi. U mazkur tashkilotni qariyb uch yildan beri qo‘llab-quvvatlab kelmoqda va hozir uning sobiq harbiy xizmatchilar bo‘yicha elchisi hisoblanadi.

Tashkilot uysiz insonlarga, jumladan, sobiq harbiylarga mehmonxona va umumiy ovqatlanish sohasida ish topish, mustaqil hayotini qayta tiklash va jamiyatga moslashishda yordam beradi.

Barrining so‘zlariga ko‘ra, marafonni oxirigacha yetkazishda do‘stlari, oilasi va notanish insonlarning qo‘llab-quvvatlashi katta kuch bergan.

Endi uning ushbu g‘ayrioddiy xayriya tashabbusi 2026 yilgi JustGiving Awards mukofotlarida ham e’tirof etildi. Barri Mind Over Miles nominatsiyasida finalchilar qatoriga kiritildi.

“Bu sinov meni jismoniy, ruhiy va hissiy jihatdan hech qachon bo‘lmagan darajada sinadi. Ammo bu ko‘chada tun o‘tkazayotgan insonlar, ayniqsa, bir vaqtlar o‘z mamlakatiga xizmat qilgan sobiq harbiylarning har kungi hayoti oldida hech narsa emas”, — dedi u.

Barri to‘plangan mablag‘ ko‘proq insonlarga hayotini qayta tiklash, mustaqilligini qaytarish va munosib ish topish imkonini berishidan umid qilmoqda.

Barri GreyOnly A Pavement AwayJustGiving AwardsMind Over Miles
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdiBugun, 12:06Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBugun, 11:48Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiBugun, 11:31Telefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiTelefoniga chalg‘igan erkak ikkinchi qavatdan qulab tushdiBugun, 11:27Norvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiNorvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiBugun, 11:1213 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealar13 sentyabr: tarixda bugun sodir bo‘lgan eng qiziq voqealarBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi