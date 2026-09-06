Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldi

·29·Dunyo
Vulqon otilishi Indoneziyaning asosiy aeroportida parvozlarning to‘xtatilishiga sabab bo‘ldi

Mahalliy hokimiyat ma’lumotlariga ko‘ra, yakshanba kuni ertalab aeroport yaqinidagi havo hududida Anak-Krakatau vulqonidan chiqqan kul aniqlangach, 209 ta reys kechiktirilgan yoki parvoz vaqti ortga surilgan.

Yava va Sumatra orollari o‘rtasidagi Sunda bo‘g‘ozida joylashgan vulqon juma kuni kechqurun otilishni boshlagan. Bu jarayon uzluksiz seysmik faollikni keltirib chiqargan va vulqondan lava favvoralari otilib chiqqan. Rasmiylar ma’lumotiga ko‘ra, yakshanba kuni erta tongda yana ikki marta vulqon otilishi kuzatilgan.

Aeroport mahalliy vaqt bilan soat 13:30 gacha vaqtincha faoliyat ko‘rsatmagan. Bu holat jami 22 mingdan ortiq yo‘lovchiga u yoki bu tarzda ta’sir ko‘rsatgan.

Transport vazirligi ma’lum qilishicha, parvozlarning to‘xtatilishi asosan Singapurga va undan amalga oshiriladigan reyslarga ta’sir qilgan. Shuningdek, Doha, Sidney va Kuala-Lumpur kabi yo‘nalishlardagi xalqaro parvozlar ham cheklovlardan zarar ko‘rgan.

Rasmiylar vulqonning so‘nggi faolligi bilan bog‘liq sunami xavfi haqida ogohlantirish berilmaganini tasdiqlagan.

Sog‘liqni saqlash vaziri zarar ko‘rgan hududlar aholisi imkon qadar uyda qolishi va niqoblardan foydalanishi kerakligini tavsiya qilgan.

Mahalliy Kompas gazetasi xabariga ko‘ra, shanba kuni bir nechta maktablarda darslar bekor qilingan. Bunga o‘quvchilar va aholi vulqon kuli sabab ko‘zlari achishayotganidan shikoyat qilgani sabab bo‘lgan. Ayrim baliqchilar ham ko‘zlarida og‘riq paydo bo‘lgani sababli dengizga chiqishni bekor qilgan.

Mahalliy aholidan biri — Aldi Chandra Prayogi nashrga bergan intervyusida juma kuni kechqurundan boshlab ko‘zlariga go‘yoki «mayda qum donalari tushib qolgandek» his qilganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, achishishni kamaytirish uchun ko‘z tomchilaridan foydalanishga majbur bo‘lmoqda.

Uning ta’kidlashicha, chang shu qadar qalin bo‘lganki, u uyining old hovlisini har besh daqiqada supurishga to‘g‘ri kelgan.

Anak-Krakatau vulqoni nomi «Krakatauning farzandi» degan ma’noni anglatadi. U o‘tgan asr boshlarida 1883 yildagi mashhur Krakatau vulqoni otilishi natijasida hosil bo‘lgan kaldera hududida dengizdan ko‘tarilib chiqqanidan buyon vaqti-vaqti bilan faollashib keladi.

2018 yil dekabr oyida vulqonning bir qismi qulagan va buning oqibatida kuchli sunami yuzaga kelgan. Tabiiy ofat oqibatida 400 dan ortiq kishi halok bo‘lgan. Sumatra va Yava orollarining yaqin qirg‘oqlarida yashovchi minglab odamlar uylarini tark etishga majbur bo‘lgan.

Olimlar vulqon qulagan paytda undan uzilib tushgan ayrim tog‘ jinslari bo‘laklari 70–90 metr balandlikka ko‘tarilganini aniqlagan.

Indoneziya Tinch okeanining deyarli butun havzasini o‘rab turgan Tinch okeani «Olov halqasi» hududida joylashgan. Bu mintaqada tez-tez zilzilalar va vulqon otilishlari sodir bo‘lgani sababli vulqon va seysmik faollik juda yuqori.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganAfg‘onistonda 6 yoshli qiz 60 yoshli erkakka 200 ming rupiyaga berilganBugun, 20:38Ukrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiUkrainada Bosh prokuror ofisidan dollarlar solingan seyf topildiBugun, 19:57Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Bugun, 18:29Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Dubay shayxidan qochgan malika Hayya bintu al-Husayn hozir qayerda yashamoqda?Bugun, 17:51Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Bugun, 17:37Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi