Yaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladi

·34·Dunyo
Yaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan Yaman hukumat kuchlari Taiz viloyatida husiy isyonchilariga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladi.
  • Husiylar javoban Saudiya Arabistonining «Qirol Xolid» aviabazasiga o‘nlab dronlar va ballistik raketalar bilan zarba berganini ma’lum qildi.
  • Ushbu keskinlashuv 2022 yildagi sulhni bekor qilib, Bab al-Mandeb bo‘g‘ozi va Qizil dengiz nazorati uchun janglarni boshlab berdi.

Yaqin Sharq mintaqasida bir necha yildan buyon saqlanib kelayotgan nisbiy tinchlik va sulh butunlay chil-parchin bo‘lish arafasiga keldi. Nufuzli «Al Jazira» telekanali tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, Saudiya Arabistoni tomonidan to‘liq qo‘llab-quvvatlanayotgan Yaman hukumat qo‘shinlari strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Taiz viloyatida husiy isyonchilarga qarshi keng qamrovli harbiy qarshi hujum boshladi. Husiylarning hujum urinishini muvaffaqiyatli qaytargan qonuniy armiya aviazarbalar yordamida g‘arb yo‘nalishi bo‘ylab shiddat bilan oldinga siljidi. Bunga javoban isyonchilar Saudiya Arabistonining yirik harbiy obyekti — «Qirol Xolid» aviabazasiga o‘nlab jangovar dronlar va ballistik raketalar bilan ommaviy zarba berganini e’lon qildi.

2022 yilda erishilgan tarixiy sulhni yo‘qqa chiqargan ushbu keskin eskalatsiya xalqaro savdoning yuragi bo‘lgan Bab al-Mandeb bo‘g‘ozi va Qizil dengiz nazorati uchun shafqatsiz janglar davrini boshlab berdi. Harbiy to‘qnashuvlar ortidan hududda og‘ir gumanitar halokat yuz berdi: bir necha hafta ichida 86 mingga yaqin begunoh inson o‘z uylarini tashlab qochishga majbur bo‘ldi. Xo‘sh, hukumat kuchlarining Taizdagi bu hujumi qanday maqsadni ko‘zlamoqda, husiylarning Saudiya bazasiga bergan zarbasi qanchalik haqiqat va ushbu yangi urush olovi jahon iqtisodiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

Taizdagi qonli jang: Aviazarbalar va g‘arb sari yurish

Hukumat armiyasi va isyonchilar to‘qnashuvining yangi bosqichi:

  • Husiylarning hujumi chilparchin qilindi: Isyonchi guruhlarning Taiz viloyatidagi ilk yorib o‘tish harakatlari hukumat kuchlari tomonidan qaytarilib, ularga qaqshatqich zarba berildi;

  • Aviatsiya ko‘magidagi hujum: Saudiya koalitsiyasi aviatsiyasining havodan bergan aniq zarbalari ostida Yaman armiyasi g‘arbiy hududlar sari faol siljishni boshladi;

  • 2022 yilgi sulh barbod bo‘ldi: Ekspertlar mintaqada 2022 yilda erishilgan va vaziyatni biroz barqarorlashtirgan tinchlik kelishuvi rasman kuchini yo‘qotganini qayd etmoqda.

«Qirol Xolid» bazasiga o‘nlab dronlar va Bab al-Mandeb intrigasi

Husiylarning javob qaytarishi va strategik dengiz yo‘li nazorati:

  • Saudiya aviabazasiga raketa yomg‘iri: Husiylar Saudiya Arabistoni hududida joylashgan «Qirol Xolid» strategik aviabazasiga o‘nlab kamikadze dronlari va ballistik raketalar orqali yirik hujum uyushtirganini da’vo qildi;

  • Ar-Riyodning sukunati: Saudiya Arabistoni rasmiylari husiylarning ushbu zarbasi va bazadagi talafotlar borasida hozircha rasmiy izoh yoki tasdiq bermadi;

  • Dengiz orollarining egallanishi: Husiylar Qizil dengiz qirg‘oqlarida o‘z mavqeyini mustahkamlab, strategik ahamiyatga ega orollarni egallab olmoqda va Bab al-Mandeb bo‘g‘ozi orqali o‘tuvchi jahon savdo yo‘lini to‘liq o‘z nazoratiga olishga intilmoqda.

86 ming qochqin va Jibutidagi inqiroz: Gumanitar fojia

To‘qnashuvlar tinch aholi boshiga og‘ir kulfatlarni olib keldi:

  • 86 ming odam sarson-sargardon: So‘nggi haftalar davomida shiddatli harbiy harakatlar va bombardimonlar sababli kamida 86 ming mahalliy aholi uy-joylarini tashlab qochishga majbur bo‘ldi;

  • Qizil dengiz orqali qochish: 2 mingdan ziyod yamanlik qochqinlar xavfli dengiz yo‘lini bosib o‘tib, Afrikaning Jibuti davlatiga yetib bordi va lagerlarga joylashtirildi;

  • Global oziq-ovqat va dori-darmon taqchilligi: Mintaqadagi qaqshatqich janglar muhtoj aholiga gumanitar yordam yetkazib berish yo‘llarini butunlay to‘sib qo‘ydi.

Yamanda yangi shiddat bilan avj olgan ushbu qurolli to‘qnashuv nafaqat mamlakatning o‘zini, balki butun Qizil dengiz mintaqasidagi xalqaro logistika va tinchlikni jiddiy xavf ostida qoldirmoqda.

Sizningcha, Yaman hukumat kuchlarining Saudiya ko‘magida boshlagan hujumi husiylar hukmronligiga chek qo‘ya oladimi yoki bu mojaro Yaqin Sharqda yanada katta urush to‘lqinini boshlab beradimi? Jahon hamjamiyati Qizil dengizdagi bu yangi xavfni qanday to‘xtatishi lozim deb o‘ylaysiz? O‘z tahlillaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda geosiyosiy vaziyatga oid ushbu muhim maqolani barcha do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing!

YamanSaudiya ArabistoniQirol Xolid aviabazasiBab al-Mandeb
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiO‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiBugun, 00:00Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiKecha, 23:55Donald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiDonald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiKecha, 23:01AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiAQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladiKecha, 23:00Sankt-Peterburgda Maykl Jekson obrazidagi artist ustiga kolonka qulab tushdi (video)Sankt-Peterburgda Maykl Jekson obrazidagi artist ustiga kolonka qulab tushdi (video)Kecha, 22:036805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladi6805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladiKecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi