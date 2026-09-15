Coca-Cola'dan uchta “nol”ga ega yangi ichimlik: O‘zbekistonda ham sotiladimi?

·45·O‘zbekiston
Coca-Cola'dan uchta “nol”ga ega yangi ichimlik: O‘zbekistonda ham sotiladimi?

Coca-Cola Yevropada ichimliklar bozorida qiziq yangilikni taqdim etdi. Kompaniya Triple Z nomli yangi mahsulotni ishga tushirdi. Uning asosiy jihati — ichimlikda bir vaqtning o‘zida shakar ham, kofein ham, kaloriya ham yo‘q.

Coca-Cola ta’mi saqlanib qoladimi?

Yangi mahsulotning eng qiziq tomoni shundaki, ishlab chiqaruvchi uchta muhim tarkibiy xususiyatdan voz kechgan bo‘lsa-da, Coca-Cola'ga xos tanish ta’mni saqlab qolishga va’da bermoqda.

Uchta “nol”: shakar — yo‘q, kofein — yo‘q, kaloriya — yo‘q.Triple Z ayrim Yevropa mamlakatlarida allaqachon sotuvga chiqarilgan. Uning qanchalik keng tarqatilishi esa iste’molchilarning munosabatiga bog‘liq bo‘lishi aytilmoqda.

Bir shishada bir nechta xususiyat

Aslida, kompaniya avvalgi mahsulotlarida alohida uchragan xususiyatlarni yangi ichimlikda birlashtirishga harakat qilgan. Shu sababli Triple Z Coca-Cola'ning yangi avlod mahsulotlaridan biri sifatida e’tibor tortmoqda.

Coca-ColaTriple ZCoca-Cola Yevropa bozoriCoca-Cola yangi mahsulot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiTalabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiBugun, 00:47Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandiKecha, 23:48Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiKecha, 23:39Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)Kecha, 23:32«Seuldagi tarixiy ehtirom: Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga tashrifi boshlandi«Seuldagi tarixiy ehtirom: Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga tashrifi boshlandiKecha, 23:2015 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqda15 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaKecha, 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi