Kutilmagan iste’fo: «Xorazm» Sergey Tokov bilan shartnomani bekor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Xorazm» futbol klubi bosh murabbiy Sergey Tokov va uning butun murabbiylar shtabi bilan o‘zaro kelishuv asosida shartnomani bekor qildi.
- Klub rahbariyati Tokov va uning yordamchilariga minnatdorlik bildirib, kelgusi faoliyatlariga omad tiladi.
- Jamoa boshqaruvini endilikda mahalliy mutaxassis Vali Sultonov o‘z qo‘liga oldi.
- Sultonovning asosiy maqsadi futbolchilarning ruhiy holatini ko‘tarish va himoya hamda hujumdagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat.
O‘zbek futbolida mavsumning hal qiluvchi pallasiga kelib muhim murabbiylik o‘zgarishi yuz berdi. Muxlislarining qizg‘in qo‘llab-quvvatlashi bilan ajralib turadigan «Xorazm» futbol klubi bosh murabbiy Sergey Tokov bilan o‘zaro kelishuv asosida tuzilgan mehnat shartnomasini rasman bekor qildi. Klub matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, tajribali mutaxassis bilan birgalikda uning butun murabbiylar shtabi ham voha jamoasi bilan xayrlashgan. Klub rahbariyati Sergey Tokov va uning yordamchilariga o‘tgan davr mobaynida olib borgan mehnati, jamoa rivojiga qo‘shgan hissasi uchun rasmiy minnatdorlik bildirdi va ularning kelgusi faoliyatiga omad tiladi. Shu bilan birga, jamoani musobaqadagi qolgan mas’uliyatli uchrashuvlarda maydonga boshlab tushadigan yangi ustoz nomi ham darhol e’lon qilindi: endilikda jamoa jilovini mahalliy mutaxassis Vali Sultonov o‘z qo‘liga oldi. Xo‘sh, mavsum qizg‘in pallaga kirgan vaqtda qabul qilingan bu kutilmagan iste’fo ortida qanday sabablar yotibdi, Vali Sultonov qolgan qisqa muddat ichida jamoa o‘yinini qanday o‘zgartira oladi va «Xorazm» muxlislari yangi rahbariyatdan qanday natijalarni kutishga haqli?
O‘zaro kelishuv va butun shtabning ketishi: Iste’fo tafsilotlari
Klub matbuot xizmati tomonidan e’lon qilingan rasmiy qaror:
Shartnomaning bekor qilinishi: «Xorazm» futbol klubi va bosh murabbiy Sergey Tokov o‘zaro do‘stona kelishuvga binoan amaldagi mehnat shartnomasini muddatidan oldin to‘xtatishga qaror qildi;
Butun shtab iste’foda: Bosh murabbiy bilan bir qatorda uning ko‘rsatmasi asosida ishlagan barcha yordamchi murabbiylar shtabi ham jamoadagi o‘z faoliyatini yakunladi;
Klubdan rasmiy minnatdorlik: Klub rahbariyati Sergey Tokov hamda uning shtabi a’zolariga vohada olib borgan fidokorona xizmati, jamoa rivojiga qo‘shgan hissasi uchun minnatdorlik izhor etib, kelgusi faoliyatlarida muvaffaqiyatlar tiladi.
Yangi yetakchi — Vali Sultonov: Ishonch kimga topshirildi?
Og‘ir vaziyatda jamoani olib chiqish mas’uliyati yangi mutaxassis zimmasiga yuklandi:
Bosh murabbiy etib Vali Sultonov tayinlandi: Rahbariyat qaroriga ko‘ra, qolgan turlarda jamoani maydonga boshlab tushish vazifasi aynan Sultonovga topshirildi;
Ichki muhitni tez tiklash vazifasi: Yangi murabbiyning asosiy maqsadi — futbolchilarning ruhiy holatini ko‘tarish, himoya va hujumdagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat;
Qolgan bahslardagi sinov: Sultonov oldida turnir jadvalidagi o‘rinni saqlab qolish va muxlislar ishonchini qaytarishdek muhim vazifa turibdi.
«Xorazm»ning mavsumdagi kelajagi va hal qiluvchi palla
Murabbiy o‘zgarishi voha klubining keyingi o‘yinlariga katta ta’sir o‘tkazishi kutilmoqda:
Taktik o‘zgarishlar zarurati: Yangi murabbiylar shtabi qisqa vaqt ichida tarkibni qayta ko‘rib chiqib, yanada hujumkor va natijaga yo‘naltirilgan futbol taktikasini joriy etishi kerak bo‘ladi;
Muxlislar bosimi va qo‘llab-quvvatlovi: Har doim stadionni to‘ldirib turadigan xorazmlik muxlislar jamoadan faqat g‘alabali seriyalarni kutishmoqda;
Keyingi uchrashuvlar ahamiyati: Vali Sultonov boshqaruvidagi ilk uchrashuvlar yangi taktikaning qanchalik samara berishini va klubning to‘g‘ri tanlov qilganini ko‘rsatib beradi.
Sergey Tokov davrining yakunlanishi va Vali Sultonovning kelishi «Xorazm» klubi tarixida yangi nafas va kurashchan davrning boshlanishiga aylanishi kutilmoqda.
Sizningcha, Sergey Tokovning «Xorazm»dan ketkazilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki unga mavsum oxirigacha imkoniyat berilishi kerakmidi? Vali Sultonov qo‘l ostida jamoa qolgan o‘yinlarda kutilgan g‘alabalarni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda voha futboliga oid ushbu muhim xabarni barcha «Xorazm» muxlislari va futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…