Kutilmagan iste’fo: «Xorazm» Sergey Tokov bilan shartnomani bekor qildi

·36·Sport
Kutilmagan iste’fo: «Xorazm» Sergey Tokov bilan shartnomani bekor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Xorazm» futbol klubi bosh murabbiy Sergey Tokov va uning butun murabbiylar shtabi bilan o‘zaro kelishuv asosida shartnomani bekor qildi.
  • Klub rahbariyati Tokov va uning yordamchilariga minnatdorlik bildirib, kelgusi faoliyatlariga omad tiladi.
  • Jamoa boshqaruvini endilikda mahalliy mutaxassis Vali Sultonov o‘z qo‘liga oldi.
  • Sultonovning asosiy maqsadi futbolchilarning ruhiy holatini ko‘tarish va himoya hamda hujumdagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat.

O‘zbek futbolida mavsumning hal qiluvchi pallasiga kelib muhim murabbiylik o‘zgarishi yuz berdi. Muxlislarining qizg‘in qo‘llab-quvvatlashi bilan ajralib turadigan «Xorazm» futbol klubi bosh murabbiy Sergey Tokov bilan o‘zaro kelishuv asosida tuzilgan mehnat shartnomasini rasman bekor qildi. Klub matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, tajribali mutaxassis bilan birgalikda uning butun murabbiylar shtabi ham voha jamoasi bilan xayrlashgan. Klub rahbariyati Sergey Tokov va uning yordamchilariga o‘tgan davr mobaynida olib borgan mehnati, jamoa rivojiga qo‘shgan hissasi uchun rasmiy minnatdorlik bildirdi va ularning kelgusi faoliyatiga omad tiladi. Shu bilan birga, jamoani musobaqadagi qolgan mas’uliyatli uchrashuvlarda maydonga boshlab tushadigan yangi ustoz nomi ham darhol e’lon qilindi: endilikda jamoa jilovini mahalliy mutaxassis Vali Sultonov o‘z qo‘liga oldi. Xo‘sh, mavsum qizg‘in pallaga kirgan vaqtda qabul qilingan bu kutilmagan iste’fo ortida qanday sabablar yotibdi, Vali Sultonov qolgan qisqa muddat ichida jamoa o‘yinini qanday o‘zgartira oladi va «Xorazm» muxlislari yangi rahbariyatdan qanday natijalarni kutishga haqli?

O‘zaro kelishuv va butun shtabning ketishi: Iste’fo tafsilotlari

Klub matbuot xizmati tomonidan e’lon qilingan rasmiy qaror:

  • Shartnomaning bekor qilinishi: «Xorazm» futbol klubi va bosh murabbiy Sergey Tokov o‘zaro do‘stona kelishuvga binoan amaldagi mehnat shartnomasini muddatidan oldin to‘xtatishga qaror qildi;

  • Butun shtab iste’foda: Bosh murabbiy bilan bir qatorda uning ko‘rsatmasi asosida ishlagan barcha yordamchi murabbiylar shtabi ham jamoadagi o‘z faoliyatini yakunladi;

  • Klubdan rasmiy minnatdorlik: Klub rahbariyati Sergey Tokov hamda uning shtabi a’zolariga vohada olib borgan fidokorona xizmati, jamoa rivojiga qo‘shgan hissasi uchun minnatdorlik izhor etib, kelgusi faoliyatlarida muvaffaqiyatlar tiladi.

Yangi yetakchi — Vali Sultonov: Ishonch kimga topshirildi?

Og‘ir vaziyatda jamoani olib chiqish mas’uliyati yangi mutaxassis zimmasiga yuklandi:

  • Bosh murabbiy etib Vali Sultonov tayinlandi: Rahbariyat qaroriga ko‘ra, qolgan turlarda jamoani maydonga boshlab tushish vazifasi aynan Sultonovga topshirildi;

  • Ichki muhitni tez tiklash vazifasi: Yangi murabbiyning asosiy maqsadi — futbolchilarning ruhiy holatini ko‘tarish, himoya va hujumdagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat;

  • Qolgan bahslardagi sinov: Sultonov oldida turnir jadvalidagi o‘rinni saqlab qolish va muxlislar ishonchini qaytarishdek muhim vazifa turibdi.

«Xorazm»ning mavsumdagi kelajagi va hal qiluvchi palla

Murabbiy o‘zgarishi voha klubining keyingi o‘yinlariga katta ta’sir o‘tkazishi kutilmoqda:

  • Taktik o‘zgarishlar zarurati: Yangi murabbiylar shtabi qisqa vaqt ichida tarkibni qayta ko‘rib chiqib, yanada hujumkor va natijaga yo‘naltirilgan futbol taktikasini joriy etishi kerak bo‘ladi;

  • Muxlislar bosimi va qo‘llab-quvvatlovi: Har doim stadionni to‘ldirib turadigan xorazmlik muxlislar jamoadan faqat g‘alabali seriyalarni kutishmoqda;

  • Keyingi uchrashuvlar ahamiyati: Vali Sultonov boshqaruvidagi ilk uchrashuvlar yangi taktikaning qanchalik samara berishini va klubning to‘g‘ri tanlov qilganini ko‘rsatib beradi.

Sergey Tokov davrining yakunlanishi va Vali Sultonovning kelishi «Xorazm» klubi tarixida yangi nafas va kurashchan davrning boshlanishiga aylanishi kutilmoqda.

Sizningcha, Sergey Tokovning «Xorazm»dan ketkazilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki unga mavsum oxirigacha imkoniyat berilishi kerakmidi? Vali Sultonov qo‘l ostida jamoa qolgan o‘yinlarda kutilgan g‘alabalarni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda voha futboliga oid ushbu muhim xabarni barcha «Xorazm» muxlislari va futbol ixlosmandlariga ulashing!

Xorazm futbol klubiSergey TokovVali Sultonovmavsumning hal qiluvchi pallasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 00:09O‘zbekiston ayollar terma jamoasi g‘alabani boy berdi: Kotrina Kulbitening alamli iqroriO‘zbekiston ayollar terma jamoasi g‘alabani boy berdi: Kotrina Kulbitening alamli iqroriKecha, 22:46Jiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiJiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 22:26«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdiKecha, 20:47Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiKecha, 20:30Osiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiOsiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiKecha, 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?