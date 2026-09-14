Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)

·49·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 14 sentyabr kuni Seulda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon tantanali kutib oldi.
  • Ikki davlat rahbari o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi, unda strategik sheriklikni chuqurlashtirish, savdo aylanmasini oshirish va transport yo‘laklarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.

O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarida yana bir tarixiy va unutilmas voqelik yuz berdi. 14 sentyabr kuni Seul shahridagi Koreya Respublikasi Prezidentining mashhur «Chong Va De» («Moviy saroy») qarorgohida mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olishga bag‘ishlangan yuksak saviyadagi tantanali marosim tashkil etildi. Davlatimiz rahbari va uning rafiqasini Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon va birinchi xonim qizg‘in va samimiy qarshi oldilar.

Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)

Oliy martabali mehmonlar sharafiga Faxriy qorovul saf tortib, ikki do‘st davlatning madhiyalari tantanavor yangradi. Saroyning Faxriy mehmonlar kitobiga qayd yozib qoldirgan O‘zbekiston yetakchisi hamkasbi bilan esdalik uchun rasmga tushgach, ikki mamlakat taraqqiyoti, iqtisodiy va texnologik integratsiyasini yangi bosqichga olib chiquvchi oliy darajadagi tor va kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralarga kirishdi. Xo‘sh, Seulda boshlangan bu muzokaralar markazida qanday yirik investitsiyaviy loyihalar turibdi, yuqori texnologiyalar va sanoat kooperatsiyasi bo‘yicha Toshkent hamda Seul qanday yangi kelishuvlarga erishadi va ushbu sammit ikki xalq farovonligiga qanday hissa qo‘shadi?

Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)

«Chong Va De»dagi oliy ehtirom va milliy madhiyalar sadosi

Seulning bosh qarorgohida bo‘lib o‘tgan rasmiy marosim tafsilotlari:

  • Prezidentlarning samimiy uchrashuvi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasini Koreya rahbari Li Chje Myon hamda rafiqasi yuksak diplomatik iltifot bilan qarshi oldi;

  • Faxriy qorovul va davlat ramzlari: Oliy martabali mehmon sharafiga tizilgan Faxriy qorovul safi oldida O‘zbekiston va Koreya Respublikasining milliy madhiyalari yangradi;

  • Delegatsiyalar bilan muloqot: Ikki davlat yetakchilari qorovul safi bo‘ylab yurib, bir-birlarining rasmiy delegatsiyalari a’zolarini samimiy qutladilar;

  • Saroy tarixidagi dastxat: Tantanali marosimlardan so‘ng davlatimiz rahbari «Chong Va De» saroyining Faxriy mehmonlar kitobida samimiy tilaklar bitilgan tarixiy qayd qoldirdi va birgalikda esdalik uchun rasmga tushildi.

Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)

Li Chje Myon bilan yuzma-yuz: Oliy darajadagi muzokaralar kun tartibi

Tantanali qismdan so‘ng davlat rahbarlari amaliy muloqotni boshladi:

  • Alohida strategik sheriklikni chuqurlashtirish: Muzokaralar chog‘ida ko‘p qirrali siyosiy muloqotni mustahkamlash va xalqaro maydondagi tashabbuslarni birgalikda ilgari surish ko‘rib chiqilmoqda;

  • Savdo aylanmasini karrasiga oshirish: Tomonlar yaqin yillarda ikki tomonlama savdo-sotiq hajmini keskin kengaytirish va to‘siqlarni bartaraf etish mexanizmlarini muhokama qilmoqda;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri avia va logistika ko‘priklari: Ikki poytaxt o‘rtasidagi transport yo‘laklari va sanoat yuklari tranzitini yengillashtirish masalalari diqqat markazida turibdi.

Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)

Innovatsiya, sun’iy ong va yashil sanoat: Kelishuvlardan kutilayotgan samara

Tashrif natijasida erishiladigan asosiy yutuqlar:

  • Yuqori texnologik klasterlar: Janubiy Koreyaning yetakchi texnologiya gigantlari ishtirokida O‘zbekistonda elektron sanoat, sun’iy ong infratuzilmasi va yarimo‘tkazgichlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish;

  • Muhim minerallar va energetika: «Yashil» transformatsiya uchun zarur bo‘lgan strategik xomashyolarni qayta ishlash va muqobil energiya manbalarini kengaytirish bo‘yicha qo‘shma korxonalar ochish;

  • Ijtimoiy va kadrlar almashinuvi: Malakali kadrlar tayyorlash, o‘zbekistonlik yosh mutaxassislar uchun Koreyaning ilg‘or ilmiy markazlarida ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish;

  • Milliardlab dollarlik hujjatlar to‘plami: Muzokaralar yakunida ikki davlat vazirlik va idoralari, yirik xoldinglari o‘rtasida muhim kelishuvlar imzolanishi rejalashtirilgan.

Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Seuldagi ushbu tarixiy tashrifi va Li Chje Myon bilan muzokaralari ikki mamlakat o‘rtasidagi birodarlik va o‘zaro ishonchga asoslangan sheriklikni yangi va misli ko‘rilmagan texnologik cho‘qqiga olib chiqmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi bunday oliy darajadagi strategik muloqot yurtimizda yangi texnologiyalar va yuqori maoshli zamonaviy ish o‘rinlari yaratilishiga qanday turtki beradi? Koreya investitsiyalari va tajribasining iqtisodiyotimizga kirib kelishini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ikki davlat tarixidagi ushbu muhim siyosiy voqea tahlilini barcha yaqinlaringiz, do‘stlaringiz hamda hamkasblaringizga faxr bilan ulashing!

Shavkat MirziyoyevLi Chje MyonChong Va DeO‘zbekiston-Koreya strategik sheriklik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandiKecha, 23:48Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiKecha, 23:39«Seuldagi tarixiy ehtirom: Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga tashrifi boshlandi«Seuldagi tarixiy ehtirom: Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga tashrifi boshlandiKecha, 23:2015 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqda15 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaKecha, 21:43Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Kecha, 17:01O‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynO‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynKecha, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi