Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 14 sentyabr kuni Seulda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon tantanali kutib oldi.
- Ikki davlat rahbari o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi, unda strategik sheriklikni chuqurlashtirish, savdo aylanmasini oshirish va transport yo‘laklarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi.
O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarida yana bir tarixiy va unutilmas voqelik yuz berdi. 14 sentyabr kuni Seul shahridagi Koreya Respublikasi Prezidentining mashhur «Chong Va De» («Moviy saroy») qarorgohida mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olishga bag‘ishlangan yuksak saviyadagi tantanali marosim tashkil etildi. Davlatimiz rahbari va uning rafiqasini Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon va birinchi xonim qizg‘in va samimiy qarshi oldilar.
Oliy martabali mehmonlar sharafiga Faxriy qorovul saf tortib, ikki do‘st davlatning madhiyalari tantanavor yangradi. Saroyning Faxriy mehmonlar kitobiga qayd yozib qoldirgan O‘zbekiston yetakchisi hamkasbi bilan esdalik uchun rasmga tushgach, ikki mamlakat taraqqiyoti, iqtisodiy va texnologik integratsiyasini yangi bosqichga olib chiquvchi oliy darajadagi tor va kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralarga kirishdi. Xo‘sh, Seulda boshlangan bu muzokaralar markazida qanday yirik investitsiyaviy loyihalar turibdi, yuqori texnologiyalar va sanoat kooperatsiyasi bo‘yicha Toshkent hamda Seul qanday yangi kelishuvlarga erishadi va ushbu sammit ikki xalq farovonligiga qanday hissa qo‘shadi?
«Chong Va De»dagi oliy ehtirom va milliy madhiyalar sadosi
Seulning bosh qarorgohida bo‘lib o‘tgan rasmiy marosim tafsilotlari:
Prezidentlarning samimiy uchrashuvi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasini Koreya rahbari Li Chje Myon hamda rafiqasi yuksak diplomatik iltifot bilan qarshi oldi;
Faxriy qorovul va davlat ramzlari: Oliy martabali mehmon sharafiga tizilgan Faxriy qorovul safi oldida O‘zbekiston va Koreya Respublikasining milliy madhiyalari yangradi;
Delegatsiyalar bilan muloqot: Ikki davlat yetakchilari qorovul safi bo‘ylab yurib, bir-birlarining rasmiy delegatsiyalari a’zolarini samimiy qutladilar;
Saroy tarixidagi dastxat: Tantanali marosimlardan so‘ng davlatimiz rahbari «Chong Va De» saroyining Faxriy mehmonlar kitobida samimiy tilaklar bitilgan tarixiy qayd qoldirdi va birgalikda esdalik uchun rasmga tushildi.
Li Chje Myon bilan yuzma-yuz: Oliy darajadagi muzokaralar kun tartibi
Tantanali qismdan so‘ng davlat rahbarlari amaliy muloqotni boshladi:
Alohida strategik sheriklikni chuqurlashtirish: Muzokaralar chog‘ida ko‘p qirrali siyosiy muloqotni mustahkamlash va xalqaro maydondagi tashabbuslarni birgalikda ilgari surish ko‘rib chiqilmoqda;
Savdo aylanmasini karrasiga oshirish: Tomonlar yaqin yillarda ikki tomonlama savdo-sotiq hajmini keskin kengaytirish va to‘siqlarni bartaraf etish mexanizmlarini muhokama qilmoqda;
To‘g‘ridan to‘g‘ri avia va logistika ko‘priklari: Ikki poytaxt o‘rtasidagi transport yo‘laklari va sanoat yuklari tranzitini yengillashtirish masalalari diqqat markazida turibdi.
Innovatsiya, sun’iy ong va yashil sanoat: Kelishuvlardan kutilayotgan samara
Tashrif natijasida erishiladigan asosiy yutuqlar:
Yuqori texnologik klasterlar: Janubiy Koreyaning yetakchi texnologiya gigantlari ishtirokida O‘zbekistonda elektron sanoat, sun’iy ong infratuzilmasi va yarimo‘tkazgichlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish;
Muhim minerallar va energetika: «Yashil» transformatsiya uchun zarur bo‘lgan strategik xomashyolarni qayta ishlash va muqobil energiya manbalarini kengaytirish bo‘yicha qo‘shma korxonalar ochish;
Ijtimoiy va kadrlar almashinuvi: Malakali kadrlar tayyorlash, o‘zbekistonlik yosh mutaxassislar uchun Koreyaning ilg‘or ilmiy markazlarida ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish;
Milliardlab dollarlik hujjatlar to‘plami: Muzokaralar yakunida ikki davlat vazirlik va idoralari, yirik xoldinglari o‘rtasida muhim kelishuvlar imzolanishi rejalashtirilgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Seuldagi ushbu tarixiy tashrifi va Li Chje Myon bilan muzokaralari ikki mamlakat o‘rtasidagi birodarlik va o‘zaro ishonchga asoslangan sheriklikni yangi va misli ko‘rilmagan texnologik cho‘qqiga olib chiqmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi bunday oliy darajadagi strategik muloqot yurtimizda yangi texnologiyalar va yuqori maoshli zamonaviy ish o‘rinlari yaratilishiga qanday turtki beradi? Koreya investitsiyalari va tajribasining iqtisodiyotimizga kirib kelishini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ikki davlat tarixidagi ushbu muhim siyosiy voqea tahlilini barcha yaqinlaringiz, do‘stlaringiz hamda hamkasblaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…