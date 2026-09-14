Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi

·43·O‘zbekiston
Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Seulda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon ishtirokida savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar sheriklikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator muhim hujjatlar imzolandi.
  • Ushbu kelishuvlar sun’iy intellekt, fuqaro aviatsiyasi, ekologiya, tibbiy mahsulotlarni tartibga solish hamda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish kabi strategik yo‘nalishlarni qamrab oladi.

O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik aloqalarini amaliy mazmun bilan to‘ldiruvchi eng muhim bosqich rasman yakunlandi. Seul shahrida o‘tkazilgan samarali va keng qamrovli oliy darajadagi muzokaralar yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon huzurida ikki tomonlama hujjatlarni tantanali almashish marosimi bo‘lib o‘tdi. Imzolangan katta hujjatlar to‘plami savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish bilan birga, yuqori texnologiyalar va kelajak sohalarini to‘liq qamrab oldi.

Xususan, sun’iy intellekt, fuqaro aviatsiyasi, ekologiya va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash, tibbiy mahsulotlarni xalqaro standartlar asosida tartibga solish hamda maktabgacha va oliy ta’lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan strategik shartnomalar tasdiqlandi. Ushbu kelishuvlar paketi Yangi O‘zbekistonning raqamli taraqqiyoti va global iqtisodiy integratsiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Xo‘sh, Seulda qabul qilingan tarixiy hujjatlar ikki davlat fuqarolari hayotida nimalarni o‘zgartiradi, transport va aviatsiya yo‘nalishida qanday yangi imkoniyatlar ochiladi hamda sun’iy ong bo‘yicha sheriklik qay darajada rivojlanadi?

Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi

Texnologiyalar va transport: Sun’iy ong hamda aviatsiya bo‘yicha yutuqlar

Ikki davlat yetakchilari guvohligida imzolangan muhim texnologik hujjatlar:

  • Sun’iy intellekt sohasida hamkorlik: Iqtisodiyot va davlat boshqaruviga Koreyaning ilg‘or raqamli ishlanmalari hamda sun’iy ong tizimlarini tatbiq etish bo‘yicha kelishuvga erishildi;

  • Aviatsiya va transport yo‘laklari: Fuqaro aviatsiyasi va xalqaro transport infratuzilmasini rivojlantirish, to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarni kengaytirish va logistika zanjirlarini yaxshilash ko‘zda tutildi;

  • Intellektual mulk himoyasi: Innovatsion ishlanmalar, mualliflik huquqlari va startaplar faoliyatini qonuniy himoya qilish tizimi mustahkamlandi;

  • Texnik ko‘mak va grantlar: Sanoat va davlat sektoriga Janubiy Koreyaning ilg‘or texnik yordam dasturlarini jalb qilish bo‘yicha bitimlar tasdiqlandi.

Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi

Inson kapitali va salomatlik: Bog‘chadan oliygohgacha bo‘lgan islohotlar

Gumanitar va ijtimoiy sohalarda imzolangan hal qiluvchi hujjatlar:

  • Maktabgacha, maktab va oliy ta’lim: Ta’lim tizimining barcha bosqichlarida Koreyaning ilg‘or metodikasini joriy etish, maktabgacha ta’lim sifatini oshirish va oliy ta’limda qo‘shma dasturlarni yo‘lga qo‘yish belgilandi;

  • Tibbiy mahsulotlar regulyatsiyasi: Farmatsevtika va tibbiy buyumlarni xalqaro standartlar asosida nazorat qilish, dori-darmonlar xavfsizligi va sifatini ta’minlash bo‘yicha muhim kelishuv imzolandi;

  • Arxiv ishi va madaniy meros: Tarixiy hujjatlarni saqlash, raqamlashtirish va arxiv tizimida tajriba almashish yo‘nalishi mustahkamlandi.

Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi

Yashil kelajak, qishloq xo‘jaligi va sayyohlikning yangi bosqichi

Barqaror taraqqiyot va iqtisodiy tarmoqlarni qamrab olgan kelishuvlar:

  • Iqlim va atrof-muhitni muhofaza qilish: Iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish, «yashil» texnologiyalarni qo‘llash va ekologik xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha qo‘shma tashabbuslar ma’qullandi;

  • Zamonaviy agrosektor: Qishloq xo‘jaligida suv tejovchi zamonaviy Koreya texnologiyalari va aqlli issiqxonalarni kengaytirishga oid bitimlar tuzildi;

  • Sayyohlik ko‘priklari: Ikki mamlakat o‘rtasidagi turizm almashinuvini faollashtirish va soha infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha aniq dasturlar tasdiqlandi;

  • Investitsiyalarni rag‘batlantirish: Biznes doiralari uchun o‘zaro imtiyozlar va qulay sarmoyaviy sharoitlar yaratishga doir iqtisodiy memorandumlar almashildi.

Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi

Prezident Shavkat Mirziyoyev va Prezident Li Chje Myon ishtirokida almashilgan ushbu keng qamrovli hujjatlar to‘plami O‘zbekistonning strategik taraqqiyotiga kuchli texnologik sur’at bag‘ishlashi shubhasizdir.

Sizningcha, Janubiy Koreya bilan imzolangan ushbu ulkan hujjatlar to‘plami orasida qaysi soha — sun’iy intellekt, ta’lim tizimi yoki transport yo‘nalishi mamlakatimiz rivojiga eng tez va yuqori ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Koreya standartlarining tibbiyot va ta’limda joriy etilishi bo‘yicha qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ikki davlat do‘stligining ushbu tarixiy yutug‘i tahlilini barcha yaqinlaringiz va hamkasblaringizga faxr bilan ulashing!

Shavkat MirziyoyevLi Chje MyonO‘zbekiston-Koreya strategik sheriklikSun’iy intellekt hamkorligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandiKecha, 23:39Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)Shavkat Mirziyoyevni Koreyada tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi (video)Kecha, 23:32«Seuldagi tarixiy ehtirom: Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga tashrifi boshlandi«Seuldagi tarixiy ehtirom: Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga tashrifi boshlandiKecha, 23:2015 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqda15 sentyabr kuni O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaKecha, 21:43Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Kecha, 17:01O‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynO‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynKecha, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi