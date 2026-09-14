Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Seulda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon ishtirokida savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar sheriklikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator muhim hujjatlar imzolandi.
- Ushbu kelishuvlar sun’iy intellekt, fuqaro aviatsiyasi, ekologiya, tibbiy mahsulotlarni tartibga solish hamda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish kabi strategik yo‘nalishlarni qamrab oladi.
O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik aloqalarini amaliy mazmun bilan to‘ldiruvchi eng muhim bosqich rasman yakunlandi. Seul shahrida o‘tkazilgan samarali va keng qamrovli oliy darajadagi muzokaralar yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon huzurida ikki tomonlama hujjatlarni tantanali almashish marosimi bo‘lib o‘tdi. Imzolangan katta hujjatlar to‘plami savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish bilan birga, yuqori texnologiyalar va kelajak sohalarini to‘liq qamrab oldi.
Xususan, sun’iy intellekt, fuqaro aviatsiyasi, ekologiya va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash, tibbiy mahsulotlarni xalqaro standartlar asosida tartibga solish hamda maktabgacha va oliy ta’lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan strategik shartnomalar tasdiqlandi. Ushbu kelishuvlar paketi Yangi O‘zbekistonning raqamli taraqqiyoti va global iqtisodiy integratsiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Xo‘sh, Seulda qabul qilingan tarixiy hujjatlar ikki davlat fuqarolari hayotida nimalarni o‘zgartiradi, transport va aviatsiya yo‘nalishida qanday yangi imkoniyatlar ochiladi hamda sun’iy ong bo‘yicha sheriklik qay darajada rivojlanadi?
Texnologiyalar va transport: Sun’iy ong hamda aviatsiya bo‘yicha yutuqlar
Ikki davlat yetakchilari guvohligida imzolangan muhim texnologik hujjatlar:
Sun’iy intellekt sohasida hamkorlik: Iqtisodiyot va davlat boshqaruviga Koreyaning ilg‘or raqamli ishlanmalari hamda sun’iy ong tizimlarini tatbiq etish bo‘yicha kelishuvga erishildi;
Aviatsiya va transport yo‘laklari: Fuqaro aviatsiyasi va xalqaro transport infratuzilmasini rivojlantirish, to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarni kengaytirish va logistika zanjirlarini yaxshilash ko‘zda tutildi;
Intellektual mulk himoyasi: Innovatsion ishlanmalar, mualliflik huquqlari va startaplar faoliyatini qonuniy himoya qilish tizimi mustahkamlandi;
Texnik ko‘mak va grantlar: Sanoat va davlat sektoriga Janubiy Koreyaning ilg‘or texnik yordam dasturlarini jalb qilish bo‘yicha bitimlar tasdiqlandi.
Inson kapitali va salomatlik: Bog‘chadan oliygohgacha bo‘lgan islohotlar
Gumanitar va ijtimoiy sohalarda imzolangan hal qiluvchi hujjatlar:
Maktabgacha, maktab va oliy ta’lim: Ta’lim tizimining barcha bosqichlarida Koreyaning ilg‘or metodikasini joriy etish, maktabgacha ta’lim sifatini oshirish va oliy ta’limda qo‘shma dasturlarni yo‘lga qo‘yish belgilandi;
Tibbiy mahsulotlar regulyatsiyasi: Farmatsevtika va tibbiy buyumlarni xalqaro standartlar asosida nazorat qilish, dori-darmonlar xavfsizligi va sifatini ta’minlash bo‘yicha muhim kelishuv imzolandi;
Arxiv ishi va madaniy meros: Tarixiy hujjatlarni saqlash, raqamlashtirish va arxiv tizimida tajriba almashish yo‘nalishi mustahkamlandi.
Yashil kelajak, qishloq xo‘jaligi va sayyohlikning yangi bosqichi
Barqaror taraqqiyot va iqtisodiy tarmoqlarni qamrab olgan kelishuvlar:
Iqlim va atrof-muhitni muhofaza qilish: Iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish, «yashil» texnologiyalarni qo‘llash va ekologik xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha qo‘shma tashabbuslar ma’qullandi;
Zamonaviy agrosektor: Qishloq xo‘jaligida suv tejovchi zamonaviy Koreya texnologiyalari va aqlli issiqxonalarni kengaytirishga oid bitimlar tuzildi;
Sayyohlik ko‘priklari: Ikki mamlakat o‘rtasidagi turizm almashinuvini faollashtirish va soha infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha aniq dasturlar tasdiqlandi;
Investitsiyalarni rag‘batlantirish: Biznes doiralari uchun o‘zaro imtiyozlar va qulay sarmoyaviy sharoitlar yaratishga doir iqtisodiy memorandumlar almashildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev va Prezident Li Chje Myon ishtirokida almashilgan ushbu keng qamrovli hujjatlar to‘plami O‘zbekistonning strategik taraqqiyotiga kuchli texnologik sur’at bag‘ishlashi shubhasizdir.
Sizningcha, Janubiy Koreya bilan imzolangan ushbu ulkan hujjatlar to‘plami orasida qaysi soha — sun’iy intellekt, ta’lim tizimi yoki transport yo‘nalishi mamlakatimiz rivojiga eng tez va yuqori ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? Koreya standartlarining tibbiyot va ta’limda joriy etilishi bo‘yicha qanday fikrdasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ikki davlat do‘stligining ushbu tarixiy yutug‘i tahlilini barcha yaqinlaringiz va hamkasblaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…