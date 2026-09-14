Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlandi
O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlari tarixiy cho‘qqiga ko‘tarildi. Seul shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myon tor doirada hamda rasmiy delegatsiyalar ishtirokida kengaytirilgan tarkibda muhim muzokaralarni yakunladi. Davlat rahbarlari savdo-iqtisodiy ko‘rsatkichlar jadal o‘sib borayotganini, bugungi kunda O‘zbekistonda Koreya sarmoyasi ishtirokida 700 dan ortiq korxona muvaffaqiyatli ishlayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi.
Eng asosiysi, oliy darajadagi muloqotlar yakunida umumiy qiymati qariyb 12 milliard dollarlik istiqbolli investitsiyaviy loyihalar to‘plami tayyorlandi hamda Koreya Eksimbanki bilan Strategik hamkorlik dasturi qabul qilindi. Shuningdek, ikki mamlakat sanoati va resurslarini birlashtiruvchi innovatsion-texnologik alyans tuzish, muhim minerallar, raqamli texnologiyalar, kiberxavfsizlik hamda harbiy-texnik sohalarda yaqin hamkorlik qilishga kelishib olindi. Xo‘sh, Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan 5 ta ustuvor yo‘nalish qanday maqsadlarni qamrab oladi, navbatdagi Hududlararo forum nega aynan Samarqandda o‘tkaziladi va 2027 yilning «Madaniyat va o‘zaro almashinuvlar yili» deb e’lon qilinishi xalqlarimiz hayotida nimalarni o‘zgartiradi?
12 milliard dollar va 5 ta ustuvor yo‘nalish: Iqtisodiy hamkorlikning yangi bosqichi
Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan strategik rejalar:
12 milliard dollarlik yangi portfel: Davlat tashrifi doirasida sanoat, infratuzilma va yuqori texnologiyalar bo‘yicha umumiy qiymati qariyb 12 milliard AQSH dollariga teng istiqbolli loyihalar tayyorlandi;
Eksimbank bilan strategik dastur: Koreya Eksimbanki bilan uzoq muddatli strategik moliyalashtirish dasturi qabul qilindi;
Beshta ustuvor vazifa: Iqtisodiy sheriklikning poydevori sifatida savdoni kengaytirish, investitsiyalar oqimini oshirish, muhim minerallarni qayta ishlash, transport yo‘laklari hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish belgilab olindi;
700 dan ortiq faol korxona: Bugungi kunda O‘zbekistonda Janubiy Koreya kapitali ishtirokidagi korxonalar soni 700 dan oshgani sarmoyaviy muhitning ishonchliligi namunasi sifatida ko‘rsatildi;
KOICA va EDCF jamg‘armasi: Tibbiyot, farmatsevtika, AKT, qishloq va suv xo‘jaligi hamda energetika yo‘nalishlarida o‘nlab yirik dasturlar izchil amalga oshirilmoqda.
Texnologik alyans, kiberxavfsizlik va mudofaa sohasidagi sheriklik
Seul sammitida mutlaqo yangi innovatsion platforma shakllantirilmoqda:
Innovatsion va texnologik alyans: Koreyaning ilg‘or raqamli ishlanmalari va Yangi O‘zbekistonning boy xomashyo hamda sanoat resurslarini birlashtiruvchi qudratli alyans yaratilmoqda;
AKT va kiberxavfsizlik: Raqamli infratuzilma, sun’iy ong, kiberxavfsizlik hamda sog‘liqni saqlashga yuqori texnologik yechimlarni tatbiq etishga alohida e’tibor qaratiladi;
Harbiy-texnik muloqot: Idoralararo mudofaa aloqalarini rivojlantirish, qo‘shma amaliy tadbirlar tashkil etish va harbiy mutaxassislarni o‘qitish bo‘yicha hamkorlikni chuqurlashtirishga tayyorlik bildirildi;
Keyingi forum Samarqandda: Ikki mamlakat tarixidagi ilk Hududlararo forumning muvaffaqiyati yuqori baholanib, navbatdagi biznes va mintaqalar sammitini ko‘hna Samarqandda o‘tkazishga kelishildi.
Ta’limdagi sifat sakrashi va 2027 yil bo‘yicha tarixiy tashabbus
Inson kapitali va gumanitar rishtalar muzokaralarning yuragiga aylandi:
4 ta Koreya universiteti va 5 ta KOICA markazi: O‘zbekistonda Janubiy Koreyaning 4 ta nufuzli oliygohi filiali AT va muhandislik kadrlarini yetishtirayotgani, KOICA'ning 5 ta markazi esa yoshlarni zamonaviy kasblarga o‘qitayotgani qayd etildi;
Rektorlar forumi: Oliy ta’lim muassasalari rahbarlarining muntazam forumi orqali ilmiy tajriba va dasturlar almashinuvi yanada kuchaytiriladi;
«Ma’naviy ko‘prik» — koreys diasporasi: O‘zbekistonda tinch-totuv yashab kelayotgan ko‘p sonli koreys diasporasi ikki xalqni bog‘lab turgan bebaho do‘stlik ramzi ekani ta’kidlandi;
2027 yil — «Madaniyat va almashinuvlar yili»: Gumanitar rishtalarni mustahkamlash maqsadida 2027 yilni rasman «Madaniyat va o‘zaro almashinuvlar yili» deb e’lon qilish bo‘yicha kelishuvga erishildi.
Seuldagi oliy darajadagi muzokaralar yakunlari O‘zbekiston sanoati, ta’limi va raqamli sohasini yangi bosqichga olib chiquvchi ko‘p milliardli rejalarni hayotga tatbiq etish uchun mustahkam poydevor yaratdi.
Sizningcha, O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasida shakllantirilayotgan yangi texnologik alyans hamda 12 milliard dollarlik ulkan investitsiyaviy loyihalar mamlakatimizda yuqori maoshli muhandis va IT mutaxassislari ko‘payishiga qanday hissa qo‘shadi? 2027 yilning ikki xalq madaniyati yili deb e’lon qilinishiga qanday munosabat bildirasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ikki davlat kelajagini belgilab beruvchi ushbu muhim tahlilni barcha yaqinlaringiz va hamkasblaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…