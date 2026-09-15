«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Roma»
- Turin safarida «Torino»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, A Seriyada 4-turdan so‘ng 12 ochko bilan peshqadam bo‘ldi.
- «Roma» safida Doniell Malen va Nikkolo Pisilli gol urishdi.
- Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» esa o‘z uyida «Parma»ni 2:1 hisobida yengib, 10 ochko bilan 2-o‘ringa ko‘tarildi. «Komo»ning gollariga Ramon va Kaiki mualliflik qildi.
Italiya chempionati — A Seriyaning yangi mavsumi 4-turi muxlislarga haqiqiy shiddat va turnir jadvalidagi katta o‘zgarishlarni taqdim etdi. Mavsumni ajoyib formada boshlagan poytaxtning «Roma» klubi Turin safarida mahalliy «Torino» mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi. Rimliklar safida 40-daqiqada Doniell Malen hisobni ochgan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada yosh iqtidor Nikkolo Pisilli yakuniy nuqtani qo‘ydi. Bu muvaffaqiyat orqali «Roma» ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini tantana qilib, 12 ochko bilan musobaqa jadvalining yakkapeshqadami bo‘lib turibdi. Turning yana bir markaziy va eng shov-shuvli qarama-qarshiligida esa Sesk Fabregas boshqaruvidagi kutilmagan kashfiyot — «Komo» o‘z maydonida «Parma»ni 2:1 hisobida taslim etdi. Ramon va Kaikining gollari evaziga 10 ochko jamg‘argan jamoa grandlarni ortda qoldirib, to‘g‘ridan to‘g‘ri 2-o‘ringa mustahkam joylashdi. Xo‘sh, «Roma»ning bu yilgi chempionlik ambitsiyalari qay darajada jiddiy, kamtarin «Komo» qanday qilib Italiya elitasini larzaga solmoqda va Paulo Dibala sardorligidagi rimliklar oldida keyingi turlarda qanday jiddiy sinovlar kutmoqda?
Malen va Pisillidan zarba: «Roma»ning Turindagi triumfi
«Bo‘rilar» safarda sovuqqon va mukammal taktik o‘yin namoyish etishdi:
40-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Birinchi bo‘lim yakuni arafasida gollandiyalik hujumchi Doniell Malen turinliklar mudofaasini jazolab, hisobni ochdi — 0:1;
90+3-daqiqadagi nuqta: Bahsning so‘nggi soniyalarida maydonga shijoat bilan kirgan yosh yulduz Nikkolo Pisilli tezkor qarshi hujumni gol bilan yakunladi — 0:2;
Mutlaq peshqadamlik: 4 ta turdan so‘ng 12 ta maksimal ochko jamg‘argan Rim klubi A Seriyada 1-o‘rinni hech kimga bermay kelmoqda;
«Torino»ning omadsiz starti: Atigi 3 ochkoga ega bo‘lgan turinliklar ushbu mag‘lubiyatdan keyin 14-o‘rinda qolib ketdi;
Jamoalarning asosiy tarkiblari: «Torino» Perri, Koko, Kyomert, Komutsso, Belgali, Gineytis (46-daqiqada Bragansa), Mandragora (83-daqiqada Zapata), Fits (59-daqiqada Ilxan), Fortini (73-daqiqada Rodriges), Vlashich va Simeone bilan o‘ynagan bo‘lsa; «Roma» sharafini Svilar, Manchini, Balerdi, Ermoso, Lulli, Kristante (64-daqiqada Kone), Pisilli, Soule (57-daqiqada Mora), Dibala (64-daqiqada De Ron) hamda Malen (57-daqiqada Kastro) himoya qildi.
«Komo»ning sensatsion parvozi: «Parma» ustidan qozonilgan muhim g‘alaba
Liga debyutanti butun Italiyani hayratda qoldirishda davom etmoqda:
Ramon va Kaikidan gollar: 23-daqiqada Ramon «Komo»ni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 83-daqiqada Kaiki raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qilib, g‘alabani naqd qildi;
Romeroning so‘nggi nafasi: Mehmonlar safida zaxiradan tushgan Romero 90+2-daqiqada bitta javob to‘pini kiritdi, ammo bu «Parma»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi — 2:1;
Jadvaldagi 2-pog‘ona: 4 ta bahsda 10 ochko jamg‘argan «Komo» Italiya chempionatining eng yaqin ta’qibchisi sifatida 2-o‘rinni band etdi; «Parma» esa bor-yo‘g‘i 1 ochko bilan 18-o‘rinda og‘ir vaziyatda qolmoqda;
Maydondagi jangchilar: «Komo» safida Sanches, Kouto, Ramon, Kempf, Kaiki, Perrone, da Kunya, Diao, Pas, Baturina va Ken harakat qilgan bo‘lsa, «Parma» Korvi, Karlos, Troylo, Prato, Brichgi, Siyerro, Keyta, Valeri, Ture, Lontani hamda Elfej tarkibi bilan bahs olib bordi.
Skudetto uchun kurash va musobaqa intrigasi
4-tur natijalari Italiyada shiddatli raqobat boshlanganini isbotlamoqda:
«Roma»ning yangicha ruhi: Poytaxt jamoasi himoyada mustahkam turib, hujumda vaziyatlarni sovuqqonlik bilan golga aylantirayotgani ularning uzoq kutilgan chempionlik uchun da’vogarligini namoyish etmoqda;
Moyze Ken va Fabregas effekti: «Komo»ning tarkibdagi yuqori darajadagi futbolchilari va kombinatsion o‘yini kichik klublar ham A Seriyada katta maqsadlar sari kurasha olishini ko‘rsatmoqda;
Grandlar uchun xavf qo‘ng‘irog‘i: Mavsum avvalida asosiy favorit sifatida ko‘rilmagan jamoalarning yuqori o‘rinlarni egallashi Italiyada bu yil kutilmagan ssenariylar va keskin chempionlik poygasi bo‘lishidan darak beradi.
A Seriyaning navbatdagi turlarida yetakchilikni saqlab qolish va chempionlik yo‘lidagi kurash yanada qizg‘in pallaga kirishi shubhasizdir.
Sizningcha, poytaxtning «Roma» klubi ushbu 100 foizlik g‘alabali seriyasini uzoq saqlab qolib, bu yilgi Skudettoni qo‘lga kirita oladimi? Sensatsion «Komo»ning 2-o‘rinda borishi va ko‘rsatayotgan mazmunli o‘yini haqida nima deb o‘ylaysiz — jamoa yevrokuboklarga yo‘llanma olishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolidagi ushbu shiddatli tur tahlilini barcha A Seriya ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…