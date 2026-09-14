AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladi
AQSHda yangi ishlab chiqariladigan tijoriy yo‘lovchi samolyotlari uchun qo‘shimcha xavfsizlik talabi joriy etildi. Unga ko‘ra, samolyotlarda uchuvchilar kabinasi eshigi oldiga ikkilamchi himoya to‘sig‘i o‘rnatilishi kerak.
Mazkur to‘siq kokpit eshigi parvoz vaqtida ochilgan holatda uchuvchilar kabinasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri kirish yo‘lini to‘sib turadi. Bu, xususan, uchuvchilardan biri kabinadan chiqishi yoki hojatxonaga borishi zarur bo‘lgan paytda qo‘shimcha himoya qatlamini ta’minlashga qaratilgan.
Qoidaga ko‘ra, ikkilamchi to‘siq uchuvchi kabinasi eshigi ochilishidan oldin yo‘lovchi salonidan kokpitgacha bo‘lgan yo‘lakni himoyalashi kerak. Shu orqali begona shaxsning ochiq eshikdan foydalanib, kabinaga kirib qolishining oldi olinadi.
FAAning ushbu talabi yangi ishlab chiqariladigan tijoriy yo‘lovchi samolyotlariga tegishli. Hozir foydalanilayotgan barcha samolyotlarni mazkur tizim bilan qayta jihozlash esa majburiy emas.
Yangi xavfsizlik chorasi kokpit eshigi ochiq qoladigan qisqa vaqt ichida uchuvchilar kabinasiga ruxsatsiz kirish xavfini kamaytirishga qaratilgan.
Izohlar 0
…