AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladi

·13·Dunyo
AQSHda yangi yo‘lovchi samolyotlariga qo‘shimcha xavfsizlik to‘sig‘i o‘rnatiladi

AQSHda yangi ishlab chiqariladigan tijoriy yo‘lovchi samolyotlari uchun qo‘shimcha xavfsizlik talabi joriy etildi. Unga ko‘ra, samolyotlarda uchuvchilar kabinasi eshigi oldiga ikkilamchi himoya to‘sig‘i o‘rnatilishi kerak.

Mazkur to‘siq kokpit eshigi parvoz vaqtida ochilgan holatda uchuvchilar kabinasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri kirish yo‘lini to‘sib turadi. Bu, xususan, uchuvchilardan biri kabinadan chiqishi yoki hojatxonaga borishi zarur bo‘lgan paytda qo‘shimcha himoya qatlamini ta’minlashga qaratilgan.

Qoidaga ko‘ra, ikkilamchi to‘siq uchuvchi kabinasi eshigi ochilishidan oldin yo‘lovchi salonidan kokpitgacha bo‘lgan yo‘lakni himoyalashi kerak. Shu orqali begona shaxsning ochiq eshikdan foydalanib, kabinaga kirib qolishining oldi olinadi.

Samolyot salonidagi bort kuzatuvchisi va Boeing 737 MAX 8 o‘rindiqlari.

FAAning ushbu talabi yangi ishlab chiqariladigan tijoriy yo‘lovchi samolyotlariga tegishli. Hozir foydalanilayotgan barcha samolyotlarni mazkur tizim bilan qayta jihozlash esa majburiy emas.

Yangi xavfsizlik chorasi kokpit eshigi ochiq qoladigan qisqa vaqt ichida uchuvchilar kabinasiga ruxsatsiz kirish xavfini kamaytirishga qaratilgan.

FAAAQSHyo‘lovchi samolyotlarkokpit eshigi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiDonald Tramp Moskva va Kiyev o‘rtasidagi sensatsion kelishuvni e’lon qildiBugun, 23:01Sankt-Peterburgda Maykl Jekson obrazidagi artist ustiga kolonka qulab tushdi (video)Sankt-Peterburgda Maykl Jekson obrazidagi artist ustiga kolonka qulab tushdi (video)Bugun, 22:036805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladi6805 kilometrni yalangoyoq bosib o‘tdi: irlandiyalik erkak Ginnes rekordini yangiladiBugun, 21:33Xitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiXitoyda noodatiy tashabbus: eng qimmat reklama ekranlarini olimlar egalladiBugun, 21:15Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiDunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiBugun, 20:41Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Bugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi