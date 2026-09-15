Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Google kompaniyasi 21-sentabrdan boshlab yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni qabul qilishni boshlaydi.
- Ushbu qurilmalar anʼanaviy xrombuklardan farqli oʻlaroq, MacBook va Snapdragon protsessorli noutbuklar bilan raqobatlashishga moʻljallangan.
- Yangi noutbuklar maxsus moslashtirilgan Android operatsion tizimi, sunʼiy intellekt imkoniyatlari va yangicha kursor bilan jihozlangan.
Google kompaniyasi yangi turdagi operatsion tizimga ega Googlebook noutbuklari uchun dastlabki buyurtmalar 21-sentabrdan boshlanishini eʼlon qildi. Mazkur qurilmalar anʼanaviy xrombuklarning oʻrnini egallamay, balki bazaviy MacBook hamda Snapdragon protsessorli noutbuklar bilan raqobatlashish uchun moʻljallangan yangi sinfdagi gadjetlar sifatida bozorga chiqarilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Videocardz nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Google allaqachon oldindan buyurtma berish uchun moʻljallangan toʻgʻridan-toʻgʻri havolani taqdim etgan. Biroq hozircha qurilmalarning aniq narxlari va sotuvga chiqadigan modellar roʻyxati sir saqlanmoqda, bu esa foydalanuvchilar va texnologiya ishqibozlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Yangi noutbuklarning imkoniyatlari va hamkorlarQurilmalarning toʻqnash keladigan asosiy xususiyatlari va tafsilotlari ertaga, 15-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan maxsus taqdimotda toʻliq oshkor etilishi kutilmoqda. Kompaniyaning avvalgi bayonotlariga koʻra, ushbu loyihada dunyoning yetakchi kompyuter ishlab chiqaruvchilari ishtirok etmoqda.
Ushbu turdagi noutbuklarni oʻz brendi ostida chiqarishni rejalashtirgan kompaniyalar qatoriga Acer, Asus, Dell, HP va Lenovo kiradi. Qurilmalarning imkoniyatlari qanday boʻlishini esa yaqinda internetga sizib chiqqan Lenovo Googlebook 15 modeli misolida taxmin qilish mumkin.
Maxsus Android va sunʼiy intellekt integratsiyasiGooglebook qurilmalari kompyuterlar uchun maxsus moslashtirilgan Android operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi. Ushbu dasturiy taʼminot chuqur integratsiya qilingan sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda butunlay qayta oʻylab chiqilgan kursor kabi qator yangi funksiyalar bilan jihozlangan.
Mutaxassislarning fikricha, yangi turdagi Android noutbuklarining bozorda paydo boʻlishi mobil va statsionar qurilmalar orasidagi chegaralarni yanada yupqalashtirib, foydalanuvchilarga mutlaqo yangi tajriba taqdim etishi mumkin. 21-sentabrdan boshlanadigan dastlabki buyurtmalar jarayoni bu qurilmalarga boʻlgan talabni koʻrsatib beradi.
Izohlar 0
…