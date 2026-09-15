Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydi

·24·Texno
Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Google kompaniyasi 21-sentabrdan boshlab yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni qabul qilishni boshlaydi.
  • Ushbu qurilmalar anʼanaviy xrombuklardan farqli oʻlaroq, MacBook va Snapdragon protsessorli noutbuklar bilan raqobatlashishga moʻljallangan.
  • Yangi noutbuklar maxsus moslashtirilgan Android operatsion tizimi, sunʼiy intellekt imkoniyatlari va yangicha kursor bilan jihozlangan.

Google kompaniyasi yangi turdagi operatsion tizimga ega Googlebook noutbuklari uchun dastlabki buyurtmalar 21-sentabrdan boshlanishini eʼlon qildi. Mazkur qurilmalar anʼanaviy xrombuklarning oʻrnini egallamay, balki bazaviy MacBook hamda Snapdragon protsessorli noutbuklar bilan raqobatlashish uchun moʻljallangan yangi sinfdagi gadjetlar sifatida bozorga chiqarilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Videocardz nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Google allaqachon oldindan buyurtma berish uchun moʻljallangan toʻgʻridan-toʻgʻri havolani taqdim etgan. Biroq hozircha qurilmalarning aniq narxlari va sotuvga chiqadigan modellar roʻyxati sir saqlanmoqda, bu esa foydalanuvchilar va texnologiya ishqibozlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Yangi noutbuklarning imkoniyatlari va hamkorlar

Qurilmalarning toʻqnash keladigan asosiy xususiyatlari va tafsilotlari ertaga, 15-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan maxsus taqdimotda toʻliq oshkor etilishi kutilmoqda. Kompaniyaning avvalgi bayonotlariga koʻra, ushbu loyihada dunyoning yetakchi kompyuter ishlab chiqaruvchilari ishtirok etmoqda.

Ushbu turdagi noutbuklarni oʻz brendi ostida chiqarishni rejalashtirgan kompaniyalar qatoriga Acer, Asus, Dell, HP va Lenovo kiradi. Qurilmalarning imkoniyatlari qanday boʻlishini esa yaqinda internetga sizib chiqqan Lenovo Googlebook 15 modeli misolida taxmin qilish mumkin.

Maxsus Android va sunʼiy intellekt integratsiyasi

Googlebook qurilmalari kompyuterlar uchun maxsus moslashtirilgan Android operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlaydi. Ushbu dasturiy taʼminot chuqur integratsiya qilingan sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda butunlay qayta oʻylab chiqilgan kursor kabi qator yangi funksiyalar bilan jihozlangan.

Mutaxassislarning fikricha, yangi turdagi Android noutbuklarining bozorda paydo boʻlishi mobil va statsionar qurilmalar orasidagi chegaralarni yanada yupqalashtirib, foydalanuvchilarga mutlaqo yangi tajriba taqdim etishi mumkin. 21-sentabrdan boshlanadigan dastlabki buyurtmalar jarayoni bu qurilmalarga boʻlgan talabni koʻrsatib beradi.

GoogleGooglebookAndroidNoutbukTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiBugun, 01:55AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiAQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiKecha, 23:21iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariiOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariKecha, 22:30Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiDaydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiKecha, 22:29NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiNASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiKecha, 22:27Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiStarlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiKecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi