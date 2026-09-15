Talabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdi
Ertalab Toshkent metrosida yo‘lovchilar oqimi sezilarli darajada oshdi. Bunga ikkinchi va undan yuqori kurs talabalari uchun yangi o‘quv yilining ilk kuni bo‘lgani sabab bo‘ldi.
Talabalarning darslarga qaytishi odatdagidan ko‘ra ertalabki soatlarda metrodan foydalanadiganlar sonining ko‘payishiga olib keldi.
14 sentyabr kuni ertalab metropolitenda 228 mingdan ortiq yo‘lovchi tashildi.
Talabalar oqimi ayniqsa ertalabki tig‘iz vaqtlarda metro bekatlarida va vagonlarda yuklamaning ortishiga sabab bo‘ldi.
O‘quv yili boshlanishi metroga ham ta’sir qildi
Yangi o‘quv yilining boshlanishi bilan poytaxt jamoat transportida yo‘lovchilar soni ham oshmoqda. Talabalar bilan bir qatorda odatiy ish kunidagi yo‘lovchilar oqimi ham metrodagi umumiy yuklamani kuchaytirdi.
Izohlar 0
…