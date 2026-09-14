Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonda KXSHTning «Rubej-2026» harbiy mashg‘ulotlari boshlandi, unda 1500 ga yaqin harbiy xizmatchi, 300 dan ortiq texnika va 115 ta dron ishtirok etmoqda.
- Ushbu mashg‘ulotlar murakkab tog‘-cho‘l sharoitida noqonuniy qurolli tuzilmalarni yo‘q qilishga qaratilgan bo‘lib, Qozog‘iston Qurolli Kuchlarining «Qat’iy javob — 2026» strategik mashqlari bilan uyg‘unlashtirilgan.
Markaziy Osiyo mintaqasida xalqaro xavfsizlik va harbiy muvozanat keskin o‘zgarayotgan bir vaqtda qo‘shni Qozog‘iston hududida yirik harbiy kuchlar harakatga keldi. TASS agentligining Kollektiv Xavfsizlik Shartnomasi Tashkiloti (KXSHT) Birlashgan shtabi matbuot kotibi Vladislav Shegrikovichga tayanib xabar berishicha, Qozog‘istonda Markaziy Osiyo mintaqasi Tezkor harakat kuchlari ishtirokida «Rubej-2026» harbiy mashg‘ulotlarining faol bosqichi boshlandi. 13 sentyabrdan 18 sentyabrga qadar davom etadigan ushbu mashg‘ulotlar Qozog‘iston Qurolli Kuchlarining «Qat’iy javob — 2026» strategik qo‘mondonlik-shtab mashqlari bilan uyg‘unlashtirilgan bo‘lib, asosiy e’tibor murakkab tog‘-cho‘l sharoitida noqonuniy qurolli tuzilmalarni yo‘q qilishga qaratilgan.
Mashg‘ulotlarga Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rossiya va Tojikiston harbiy bo‘linmalaridan jami 1 500 ga yaqin harbiy xizmatchi, 300 dan ortiq og‘ir texnika hamda turli vazifalarni bajaruvchi 115 ta uchuvchisiz uchar qurilma (dronlar) jalb etildi. Generallar zamonaviy qurolli mojarolar tajribasi front orti va old chiziqdagi bazalar tushunchasini yo‘qqa chiqarganini, yangi xavflarga faqat dronlar va yuqori aniqlikdagi zarbalar orqali tezkor javob berish mumkinligini ochiq ta’kidlamoqda. Xo‘sh, xalqaro munosabatlar inqirozi sharoitida tashkil etilgan ushbu yirik mashg‘ulotlar mintaqa xavfsizligi uchun qanday ahamiyatga ega, generalitet zamonaviy jang tabiati haqida yana qanday sirlarni ochdi va qo‘shinlar qanday ssenariy bo‘yicha mashq qilmoqda?
Tog‘-cho‘l hududidagi jang va chegara buzg‘unchilarini yo‘q qilish ssenariysi
«Rubej-2026» mashg‘ulotlarining asosiy maqsad va vazifalari:
Hududga bostirib kirgan tuzilmalarni tor-mor etish: KXSHT Birlashgan shtabi matbuot kotibi Vladislav Shegrikovichning ta’kidlashicha, mashg‘ulotlarda tashkilotga a’zo davlat hududiga bostirib kirgan noqonuniy qurolli tuzilmalarni o‘rab olish va yo‘q qilish bo‘yicha jangovar harakatlar amalda sinalmoqda;
Tog‘ va sahro sharoiti: Asosiy amaliy bosqichlar murakkab relefga ega bo‘lgan tog‘li va cho‘l hududlarida olib borilmoqda;
«Qat’iy javob — 2026» bilan integratsiya: Mashqlar Qozog‘iston armiyasining asosiy jangovar tayyorgarlik tadbiri hisoblangan strategik qo‘mondonlik dasturi bilan to‘liq muvofiqlashtirilgan;
18 sentyabrgacha bo‘lgan muddat: Qo‘shma kuchlar oldiga qo‘yilgan taktik vazifalar 18 sentyabrga qadar to‘liq hal etilishi rejalashtirilgan.
1 500 harbiy, 300 ta texnika va 115 ta dron: Kuchlar taqsimoti
Musobaqa va mashg‘ulotlar miqyosi hamda qatnashuvchilar geografiyasi:
To‘rt davlat harbiylari bir safda: Mashg‘ulotlarda Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Rossiya va Tojikiston harbiy bo‘linmalari, shuningdek KXSHT Birlashgan shtabi va Kotibiyatining tezkor guruhlari faol ishtirok etmoqda;
Rossiyaning 201-bazasi va Markaziy harbiy okrug: Rossiya qismining asosini Markaziy harbiy okrugning tajribali askar va zobitlari hamda Tojikistonda joylashgan mashhur 201-gvardiya harbiy bazasi vakillari tashkil etmoqda;
115 ta jangovar va razvedkachi dron: Mashg‘ulotlarda havodan razvedka qilish, nishonlarni ko‘rsatish va zarba berish uchun mo‘ljallangan 115 ta eng zamonaviy dron harakatga keltirildi;
300 dan ortiq zirhli texnika: Tog‘-cho‘l yo‘llarida yuqori o‘tuvchanlikka ega 300 dan ortiq og‘ir va maxsus harbiy texnikalar harakatlanmoqda.
«Yirik bazalar davri tugadi»: Generallarning yangi urush konsepsiyasi bo‘yicha bayonoti
KXSHT rahbariyati va Qozog‘iston Bosh shtabi generallari zamonaviy urushlar haqida muhim xulosalarni bildirdi:
Mintaqadagi beqarorlik xavfi: KXSHT bosh kotibi o‘rinbosari Mirlan Turgunbekov ushbu tadbir xalqaro munosabatlar keskinlashgan va mintaqada xavf-xatarlar saqlanib qolayotgan og‘ir siyosiy sharoitda tashkil etilganini qayd etdi;
Terrorizm va separatizmga qarshi to‘siq: Qozog‘iston Qurolli Kuchlari Bosh shtabi boshlig‘i o‘rinbosari, general-mayor Asqar Jo‘lamanov terrorizm, ekstremizm va separatizm kabi uch yovuz kuchga qarshi birgalikdagi harakatlar mintaqaviy tizimga ishonch bag‘ishlashini bildirdi;
Old chiziq va til tushunchasining yo‘qolishi: KXSHT Birlashgan shtabi boshlig‘i o‘rinbosari, general-leytenant Ruslan Shpekbayev so‘nggi qurolli to‘qnashuvlar urush tabiatini o‘zgartirganini aytdi: «Yuqori aniqlikdagi qurollar, dronlar va razvedka vositalarining keng qo‘llanilishi sababli endilikda na front chizig‘i yaqinida va na chuqur front ortida yirik harbiy bazalar tuzishning imkoni yo‘q»;
Tezkor harakatlanuvchi ixcham kuchlar: General yangi sharoitda faqat tez harakatlanuvchi va ixcham mobil bo‘linmalargina asosiy rol o‘ynashini hamda har qanday kutilmagan xavfga bir lahzada javob qaytarishga shay turishi lozimligini uqtirdi.
Qozog‘iston sahrolari va tog‘larida bo‘lib o‘tayotgan ushbu ko‘lamli mashg‘ulotlar Markaziy Osiyo chegaralarini tashqi kuchlar va noqonuniy qurolli guruhlardan himoya qilishda zamonaviy dronlar va yuqori texnologiyalar ustuvor o‘ringa chiqqanini namoyish etmoqda.
Sizningcha, zamonaviy urushlarda yuqori aniqlikdagi raketalar va yuzlab dronlar qo‘llanilayotgan bir davrda Markaziy Osiyo davlatlari o‘z mudofaa tizimini yanada qanday yangilashi kerak? Tog‘-cho‘l hududlarida xavfsizlikni ta’minlashda mobil bo‘linmalarning o‘rni haqida qanday fikrdasiz? O‘z tahliliy mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va mintaqaviy xavfsizlikka daxldor ushbu muhim tahliliy maqolani barcha do‘stlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…