Kane Uest shousi ortidagi mojaro: Rossiyada muxlislar chipta pullarini qaytara olmayapti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kane Uestning Sankt-Peterburgdagi 10–11 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tishi kutilgan ikki kunlik shousi bekor bo‘lishi sababli, 55 mingdan 160 ming rublgacha bo‘lgan qimmatbaho chiptalarni sotib olgan yuzlab muxlislar bir oydan buyon o‘z pullarini qaytara olmayapti.
- Konsert tashkilotchisi «Say Agency» va chipta operatori «Intikets» mas’uliyatni bir-biriga ag‘darmoqda, «Gazprom Arena» esa ijara shartnomasi tuzilmaganini va chiptalar noqonuniy sotilganini ma’lum qildi.
Jahon xip-xop olamining eng janjalkash va noodatiy yulduzi Kane Uest (Ye) nomi atrofida katta moliyaviy to‘fon ko‘tarildi. AQSH reperining 10–11 oktyabr kunlari Sankt-Peterburgdagi 80 ming tomoshabinga mo‘ljallangan muhtasham «Gazprom Arena» stadionida o‘tkazilishi va’da qilingan ikki kunlik shousi katta ehtimol bilan bo‘lib o‘tmaydi. Eng achinarlisi, balandparvoz reklamalarga ishonib, narxi 55 ming rubldan to 160 ming rublgacha yetgan qimmatbaho chiptalarni sotib olgan yuzlab muxlislar bir oydan buyon o‘z pullarini qaytarib ololmay sarson bo‘lishmoqda. Odamlar mehmonxona va samolyot chiptalariga ham katta mablag‘ sarflab ulgurgan. Hozirda aldangan tomoshabinlar 500 dan ortiq a’zoga ega maxsus guruh tuzib, rasman Rospotrebnadzor va Prokuratura organlariga jamoaviy shikoyat yo‘llashdi.
O‘rtada esa chinakam «futbol» boshlangan: konsert tashkilotchisi «Say Agency» mas’uliyatni chipta operatoriga, «Intikets» esa barcha mablag‘lar allaqachon tashkilotchilarga o‘tkazib berilganini aytib, bir-biriga to‘nkamoqda. «Gazprom Arena» ma’muriyati esa umuman hech qanday ijara shartnomasi tuzilmaganini va rasmiy hujjatlarsiz chiptalar noqonuniy sotilganini ma’lum qilib, mojaroning ko‘lamini yanada kengaytirdi. Xo‘sh, Kane Uestga oldindan to‘langan millionlar taqdiri nima bo‘ladi, muxlislar o‘z mablag‘larini qaytarib olishga erisha oladimi va bu qanday qilib mislsiz firibgarlik mojarosiga aylandi?
«500 dan ortiq jabrlanuvchi va jimlik»: Muxlislar qanday tuzoqqa tushdi?
Tomoshabinlar duch kelgan murakkab moliyaviy holat tafsiloti:
Bir oylik noaniqlik va javobsizlik: Chipta xaridorlari bir oydan buyon konsertning aniq taqdiri va pulni qaytarish masalasida tashkilotchilardan na tayinli javob, na pullarini ololmayapti;
55 ming rubllik yo‘qotish: Jabrlanuvchilardan biri 18 avgust kuni 55 ming rublga chipta xarid qilganini, ammo qaytarish bo‘yicha bergan so‘rovlariga hech kim munosabat bildirmay, sukunat saqlayotganini ma’lum qildi;
Qo‘shimcha xarajatlar va sarsonlik: Konsert uchun boshqa shahar va mamlakatlardan kelishni rejalashtirgan muxlislar Sankt-Peterburgdagi mehmonxonalarni bron qilib, poyezd va aviachiptalar sotib olgani sababli ikki karra moddiy zarar ko‘rmoqda;
Nazorat organlariga shikoyat: Hozirda 500 dan ortiq kishi birlashib, vaziyatni qonuniy hal etish maqsadida Rospotrebnadzor va prokuraturaga rasmiy arizalar taqdim etdi.
Bir-biriga to‘nkash o‘yini: Say Agency va «Intikets» orasidagi bahs
Mas’ul tomonlarning mablag‘larni qaytarish bo‘yicha bayonotlari:
«Chipta operatoriga boring»: Konsert tashkilotchisi sifatida ko‘rsatilgan «Say Agency» agentligi tomoshabinlarga mablag‘ni qaytarish uchun bevosita chipta operatori bilan bog‘lanish kerakligini aytmoqda;
«Pullar tashkilotchiga o‘tkazilgan»: O‘z navbatida, «Intikets» chipta platformasi chiptalardan tushgan barcha mablag‘lar allaqachon «Say Agency» hisobiga o‘tkazib berilganini bildirib, xaridorlarni yana tashkilotchiga qaytarmoqda;
Rospotrebnadzorning ogohlantirishi: Bir hafta oldin Rospotrebnadzor aksiya bo‘yicha chipta olganlarning pulini qaytarishdan bosh tortgani sababli «Say Agency» MCHJga nisbatan rasmiy qat’iy ogohlantirish chiqargan edi.
«Gazprom Arena»dagi haqiqat: Shartnomasiz sotilgan chiptalar
Stadion rahbariyati va tashkilotchilar o‘rtasidagi kelishmovchilik fosh bo‘ldi:
Ijara shartnomasi umuman bo‘lmagan: «Gazprom Arena» ma’muriyati Kane Uest konserti uchun maydonni ijaraga berish bo‘yicha hech qanday rasmiy shartnoma imzolanmaganini va bu yerda hech qanday konsert o‘tkazilmasligini rasman e’lon qildi;
«Hujjatsiz sotuv boshlangan»: Stadion vakillari tashkilotchini kerakli ruxsatnomalar va hujjatlarga ega bo‘lmasdan turib keng ko‘lamli reklama kampaniyasi hamda chipta sotuvini boshlab yuborganlikda aybladi;
Tashkilotchining da’vosi: «Say Agency» bosh direktori Anna Subcheva shartnoma haqiqatan ham imzolanmagani, faqatgina arenaga yuborilganini tan oldi, shuningdek, u Kane Uestga konsertlar uchun oldindan kafolat puli (bo‘nak) to‘lab berilganini ta’kidladi;
160 minglik VIP chiptalar: Qizig‘i shundaki, stadionning eng hashamatli VIP-lojalariga 160 ming rubldan sotilgan eng qimmat chiptalarni ba’zi tomoshabinlar baribir qaytarib olishga muvaffaq bo‘lgan.
Amerikalik superyulduz nomidan foydalanib tashkil etilgan ushbu shubhali konsert mojarosi endilikda shou-biznesdan chiqib, sud va huquq-tartibot organlarining jiddiy tergov mavzusiga aylanmoqda.
Sizningcha, mashhur yulduzlarning nomidan foydalanib, hatto arena bilan rasmiy shartnoma tuzmasdan turib chipta sotuvini boshlagan tashkilotchilarga nisbatan qanday jazo choralari ko‘rilishi kerak? Kane Uestning o‘zi bunday mojarolardan xabardormi yoki bu shunchaki muxlislar hisobidan foyda ko‘rishga qaratilgan navbatdagi nayrangmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda san’at olamidagi ushbu katta shov-shuv va chipta firibgarligi tafsilotlarini barcha do‘stlaringiz va musiqa ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…