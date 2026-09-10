Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi
Rossiyaning shimoliy poytaxtida sodir bo‘lgan mudhish va aql bovar qilmas jinoyat butun jamoatchilikni larzaga soldi. Sankt-Peterburgning Kirov tumani, Lenin prospektidagi oddiy ko‘p qavatli uylarning birida 42 yoshli erkak o‘z tuqqan onasini pichoqlab o‘ldirdi va murdani izsiz yo‘qotish maqsadida katta muzlatkich kamerasiga joylab qo‘ydi. «112» Telegram-kanali va huquq-tartibot organlarining shoshilinch xabarlariga ko‘ra, qotillik aslida avgust oyida sodir etilgan bo‘lib, jinoyatchi naq 18 kun davomida jasadi muzlab yotgan onasi bilan bir xonadonda yashab kelgan. Oradan qariyb uch hafta o‘tgachgina, vijdon azobi yoki qo‘rquvga chidolmagan erkak ko‘chadagi Rosgvardiya patruli oldiga borib, o‘z aybiga to‘liq iqror bo‘ldi.
Xo‘sh, o‘z onasiga qo‘l ko‘targan qotilni bu qadar vahshiylikka nima undadi, qonli mojaroga qaysi qimor o‘yini sabab bo‘ldi va ilgari ham ikki kishini o‘ldirgan ruhiy xasta erkak nega erkinlikda yurgan edi? Maqola oxirida esa — tergovning dahshatli tafsilotlari va Rossiya Tergov qo‘mitasi olib borayotgan tekshiruv bo‘yicha barcha ma’lumotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Qimor qarzlari va yashirilgan pullar: Qonli jinoyatning asl sababi
Tergov organlari va kriminalistlar aniqlagan birlamchi ma’lumotlar fojia zamiridagi qora haqiqatni ochdi:
Mojaro vaqti va joyi: Qotillik Lenin prospektidagi xonadonda 22 avgust kuni sodir etilgan, ammo bu haqda faqatgina 9 sentyabr kuni qotilning o‘z ixtiyori bilan taslim bo‘lishi ortidan ma’lum bo‘ldi;
Qimorbozlik va ludomaniya: Ma’lum bo‘lishicha, 42 yoshli erkak bukmekerlik stavkalariga (qimorga) mukkasidan ketgan bo‘lib, oilaning jamg‘arma pullarini yashirincha internetda yutqazib yuborgan;
Fojiaviy to‘qnashuv: 64 yoshli ona xonada o‘z jamg‘armalarini sanab o‘tirgan paytda o‘g‘il kirib kelgan; u onasi pullar kamayib qolganini payqab, janjal ko‘tarishidan qo‘rqib ketgan;
Pichoq bilan vahshiyona hujum: Tez orada boshlangan tortishuv paytida erkak qo‘liga pichoq olib, onasiga og‘ir tan jarohatlari yetkazgan — keksa ayol olgan jarohatlari tufayli voqea joyida jon taslim qilgan;
Jasadni muzlatish: Qotil jinoyat izini yashirish uchun onasining jasadini uydagi maxsus pol muzlatkichiga (morozilniy lar) joylab, ustini yopib qo‘ygan.
«Qimor va onlayn stavkalarga bo‘lgan qaramlik odamni insoniylik qiyofasidan butunlay chiqarib, o‘z tuqqan onasining hayotiga qasd qilish darajasigacha olib bordi», — deya ta’kidlamoqda tergovchilar.
Ilgari ikki kishini o‘ldirgan: Qotilning qora o‘tmishi va ruhiy holati
Rossiya Tergov qo‘mitasining Sankt-Peterburg bosh boshqarmasi tomonidan qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi doirasida qo‘shimcha dahshatli faktlar yuzaga chiqdi:
O‘tmishdagi jinoyat: 42 yoshli erkak muqaddam xuddi shunday o‘ta og‘ir jinoyat — bosqinchilik va bir vaqtning o‘zida ikki kishini o‘ldirishda ayblanib javobgarlikka tortilgan;
Kashenko kasalxonasi: O‘shanda sud-psixiatriya ekspertizasi uni ruhiy jihatdan aqli noraso deb topgan va u Kashenko nomidagi maxsus psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishda bo‘lgan;
Dispanser nazorati: Davolanishdan chiqqach, u psixonevrologik hisobda turgan va shaharda erkin yashab kelgan;
Qayta ekspertiza va hibs: Gumonlanuvchiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi JKning 105-moddasi 1-qismi (Qotillik) bilan jinoyat ishi ochildi; tergov uni qamoqqa olish masalasini ko‘rib chiqmoqda hamda uning jinoyat vaqtidagi aqliy holatini baholash uchun qayta sud-psixiatriya ekspertizasini tayinladi.
Jamiyatdagi nazoratsiz xavf va ludomaniya fojiasi
Sankt-Peterburgdagi ushbu dahshatli qotillik zamonaviy jamiyatda ikkita eng ulkan muammoni — ludomaniya (qimor qaramligi) va og‘ir jinoyat sodir etgan ruhiy xasta shaxslar ustidan nazoratning sustligini yalang‘ochlab berdi. Ilgari ikki odamni hayotdan ko‘z yumdirgan shaxsning nazoratsiz ravishda keksa onasi bilan bir uyda qoldirilishi va onlayn qimor girdobiga botishi muqarrar fojiani tayyorlab bergan. 18 kun davomida sodir bo‘lgan voqeani yashirib, keyin ko‘chaga chiqib taslim bo‘lish — nafaqat jinoyat og‘irligini, balki bunday shaxslar jamiyat ichida har lahzada yangi portlash yasashi mumkin bo‘lgan vaqtli bomba ekanini ko‘rsatmoqda. Endilikda tergov nafaqat qotilning qilmishini, balki uni hisobda tutib, yetarlicha nazorat qilmagan mas’ul xizmatlar faoliyatini ham sinchkovlik bilan baholashi talab etiladi.
Sizningcha, og‘ir jinoyatlar sodir etib, ruhiy kasal deb topilgan shaxslarning davolanishdan so‘ng erkinlikka chiqarilishi va jamiyat orasida yashashi to‘g‘rimi yoki ular umrbod maxsus muassasalarda saqlanishi kerakmi? Bukmekerlik stavkalari va onlayn qimorbozlikning oilalar hayotini barbod qilishiga qarshi qanday keskin choralar ko‘rish zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyatni ogohlikka chorlovchi ushbu xabar tahlilini yaqinlaringiz hamda tanishlaringizga ulashing!
…