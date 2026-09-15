16 sentyabr kuni dollar kursi o‘zgarmaydi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
16 sentyabr kuni amal qiladigan dollar kursi o‘zgarmasligi kutilmoqda.
15 sentyabr holatiga ko‘ra, banklarda dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs 11 755 so‘mni tashkil etmoqda. Dollarni banklardan sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurs esa 11 790 so‘mgacha yetgan.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytlariga murojaat qilish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…