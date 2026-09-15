Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdi

·12·Sport
Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sobiq futbolchi Esekiel Lavesi professional faoliyatini yakunlagach boshdan kechirgan ogʻir ruhiy tushkunlik va psixiatriya klinikasidagi davolanish jarayoni haqida ochiq gapirdi.
  • Uning aytishicha, futboldan ketgach hayotida ulkan boʻshliq paydo boʻlgan va bu holat uni ogʻir depressiyaga olib kelgan.
  • Ushbu qiyin damlarda unga yaqin doʻsti Lionel Messi va boshqa futbol olami vakillari, shuningdek, oilasi katta yordam koʻrsatgan.

Argentina terma jamoasi va Pari Sen-Jermen klubining sobiq hujumchisi Esekiel Lavesi professional faoliyatini yakunlagach boshidan kechirgan ruhiy tushkunlik va ogʻir damlar haqida ochiq gapirdi. Goal.com xabar berishicha, 2014 yilgi jahon chempionati finalchisi futboldan ketgach yuzaga kelgan ruhiy inqiroz, psixiatriya klinikasidagi davolanish jarayoni hamda yaqin doʻsti Lionel Messining bu yoʻldagi ulkan yordami haqida batafsil maʼlumot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Esekiel Lavesi oʻz vaqtida Italiyaning Napoli va Fransiyaning Pari Sen-Jermen jamoalarida muvaffaqiyatli toʻp surib, koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritgan edi. U oʻzining soʻnggi yillarini Xitoyning Hebei China Fortune klubida oʻtkazib, 2019 yilning dekabr oyida rasman professional faoliyatiga yakun yasaganini eʼlon qilgan edi.

Faoliyat yakunidagi ruhiy boʻshliq

Prime Video nashriga bergan intervyusida sobiq hujumchi yashil maydonni tark etgach, kundalik tartibning toʻsatdan yoʻqolishi uning ruhiyatiga qattiq taʼsir qilganini tan oldi. Lavesining soʻzlariga koʻra, futbolchilik davri tugagach, hayotda hech narsa toʻldira olmaydigan ulkan boʻshliq paydo boʻlgan.

U ogʻir depressiyani boshdan kechirgani, shifokorlar nazorati ostida psixiatriya klinikasiga yotqizilgani va hozirgi kunda ham dori vositalarini qabul qilib, davolanish kursini davom ettirayotganini taʼkidladi. Qiyinchiliklarga qaramay, u kichik qadamlar bilan sogʻlom hayotga qaytishga harakat qilmoqda.

Lionel Messi va oilaning koʻmagi

Ogʻir damlarda Lavesiga nafaqat tibbiy yordam, balki yaqinlarining ishonchi va oilaviy baxt ham kuch bagʻishlagan. Farzandining dunyoga kelishi uning hayotini butunlay oʻzgartirib yuborganini alohida taʼkidlagan sobiq futbolchi kenja farzandi unga yashash uchun ulkan quvonch va kuch berganini aytdi.

Shuningdek, futbol olami vakillari uning ogʻir kunlarida yordam qoʻlini choʻzganini esladi. "Futbol olami yonimda turdi – Messi, Aguero va Paolo Kannavaro kabi koʻplab insonlar qoʻllab-quvvatlashdi. Lionel Messi bilan oʻrtamizda alohida doʻstlik rishtalari bor, biz har xil mavzularda suhbatlashamiz, u ajoyib inson", – deya iliq fikrlarni bildirdi Lavesi.

41 yoshli sobiq sportchi shunga oʻxshash ruhiy muammolarga duch kelayotgan barcha insonlarga murojaat qilib, kamtarlik va kurashish irodasi bilan har qanday qiyin vaziyatni yengib oʻtish mumkinligini uqtirdi. Hozirda Lavesi mutaxassislar nazorati ostida uzoq muddatli reabilitatsiya jarayonini davom ettirmoqda.

Esekiel LavesiLionel MessiDepressiyaPari Sen-JermenFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiBugun, 11:15Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Bugun, 08:23Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?Bugun, 08:18Merab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiMerab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiBugun, 08:10Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiBugun, 07:49Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiBugun, 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?