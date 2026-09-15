Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sobiq futbolchi Esekiel Lavesi professional faoliyatini yakunlagach boshdan kechirgan ogʻir ruhiy tushkunlik va psixiatriya klinikasidagi davolanish jarayoni haqida ochiq gapirdi.
- Uning aytishicha, futboldan ketgach hayotida ulkan boʻshliq paydo boʻlgan va bu holat uni ogʻir depressiyaga olib kelgan.
- Ushbu qiyin damlarda unga yaqin doʻsti Lionel Messi va boshqa futbol olami vakillari, shuningdek, oilasi katta yordam koʻrsatgan.
Argentina terma jamoasi va Pari Sen-Jermen klubining sobiq hujumchisi Esekiel Lavesi professional faoliyatini yakunlagach boshidan kechirgan ruhiy tushkunlik va ogʻir damlar haqida ochiq gapirdi. Goal.com xabar berishicha, 2014 yilgi jahon chempionati finalchisi futboldan ketgach yuzaga kelgan ruhiy inqiroz, psixiatriya klinikasidagi davolanish jarayoni hamda yaqin doʻsti Lionel Messining bu yoʻldagi ulkan yordami haqida batafsil maʼlumot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Esekiel Lavesi oʻz vaqtida Italiyaning Napoli va Fransiyaning Pari Sen-Jermen jamoalarida muvaffaqiyatli toʻp surib, koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritgan edi. U oʻzining soʻnggi yillarini Xitoyning Hebei China Fortune klubida oʻtkazib, 2019 yilning dekabr oyida rasman professional faoliyatiga yakun yasaganini eʼlon qilgan edi.
Faoliyat yakunidagi ruhiy boʻshliqPrime Video nashriga bergan intervyusida sobiq hujumchi yashil maydonni tark etgach, kundalik tartibning toʻsatdan yoʻqolishi uning ruhiyatiga qattiq taʼsir qilganini tan oldi. Lavesining soʻzlariga koʻra, futbolchilik davri tugagach, hayotda hech narsa toʻldira olmaydigan ulkan boʻshliq paydo boʻlgan.
U ogʻir depressiyani boshdan kechirgani, shifokorlar nazorati ostida psixiatriya klinikasiga yotqizilgani va hozirgi kunda ham dori vositalarini qabul qilib, davolanish kursini davom ettirayotganini taʼkidladi. Qiyinchiliklarga qaramay, u kichik qadamlar bilan sogʻlom hayotga qaytishga harakat qilmoqda.
Lionel Messi va oilaning koʻmagiOgʻir damlarda Lavesiga nafaqat tibbiy yordam, balki yaqinlarining ishonchi va oilaviy baxt ham kuch bagʻishlagan. Farzandining dunyoga kelishi uning hayotini butunlay oʻzgartirib yuborganini alohida taʼkidlagan sobiq futbolchi kenja farzandi unga yashash uchun ulkan quvonch va kuch berganini aytdi.
Shuningdek, futbol olami vakillari uning ogʻir kunlarida yordam qoʻlini choʻzganini esladi. "Futbol olami yonimda turdi – Messi, Aguero va Paolo Kannavaro kabi koʻplab insonlar qoʻllab-quvvatlashdi. Lionel Messi bilan oʻrtamizda alohida doʻstlik rishtalari bor, biz har xil mavzularda suhbatlashamiz, u ajoyib inson", – deya iliq fikrlarni bildirdi Lavesi.
41 yoshli sobiq sportchi shunga oʻxshash ruhiy muammolarga duch kelayotgan barcha insonlarga murojaat qilib, kamtarlik va kurashish irodasi bilan har qanday qiyin vaziyatni yengib oʻtish mumkinligini uqtirdi. Hozirda Lavesi mutaxassislar nazorati ostida uzoq muddatli reabilitatsiya jarayonini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…