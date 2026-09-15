iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iQOO 16 smartfoni 29-sentabr kuni Xitoyda taqdim etiladi va u 165 Gs yangilanish chastotasiga ega 6,85 dyuymli Samsung displeyi bilan jihozlangan ilk qurilma bo'ladi.
- Qurilma 8400 mA soat sig‘imli akkumulyator, 100 Vt simli va 50 Vt simsiz quvvatlash texnologiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi.
- Shuningdek, u uchta 50 megapikselli kamera moduli, Snapdragon platformasi, iQOO Q4 o‘yin chipi va IP68/IP69 himoya darajasi bilan taqdim etiladi.
Smartfonlar bozori shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining yangi flagman qurilmalari bilan foydalanuvchilarni lol qoldirishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iQOO brendi oʻzining navbatdagi ilgʻor flagmani — iQOO 16 smartfonining rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qildi. Mazkur qurilma oddiy seriya modeli sifatida pozitsiyalashtirilganiga qaramay, texnik xususiyatlari jihatidan eng qimmat Pro Max darajasidagi gadjetlar bilan bellasha oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning taqdimot marosimi Xitoyda 29-sentabr kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan boʻlib, savdolar taqdimotning oʻzidayoq boshlanishi kutilmoqda. Tashqi koʻrinishi boʻyicha qurilma Tomorrow’s Porthole uslubida bezatilgan. Undagi uchta kamera moduli birlashtirilgan dekorativ konstruksiya kosmik kema illyuminatorini eslatib yuboradi va bu dizaynga oʻziga xos futuristik koʻrinish beradi.
Samsung bilan hamkorlikdagi ilgʻor ekranSmartfonning eng asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning Samsung Display tomonidan tayyorlangan 6,85 dyuymli displeyi hisoblanadi. iQOO 16 2K oʻlchamli va 165 Hz yangilanish chastotasiga ega ekran bilan jihozlangan tarixdagi ilk smartfonga aylanadi. Bu koʻrsatkichlar oʻyin ixlosmandlari va yuqori sifatli tasvirni qadrlovchilar uchun muhim qadamdir.
Mazkur panel M16 materiallari va anʼanaviy polyarizatorsiz ishlaydigan LEAD 2.0 texnologiyasi asosida qurilgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu yechim quvvat sarfini taxminan 30 foizga qisqartirish imkonini beradi. Shuningdek, ekran butun yuzasi boʻylab 2800 nitgacha, lokal ravishda esa 10 000 nitgacha boʻlgan yorqinlikni taqdim etadi. Koʻzni himoya qilish maqsadida DC Dimming hamda 3300 Hz chastotali ShIM texnologiyalari kiritilgan.
Yuqori unumdorlik va taʼsirchan avtonomlikApparat qismi ham eng soʻnggi yutuqlarni oʻz ichiga olgan boʻlib, u yangi flagman Snapdragon platformasi hamda iQOO Q4 maxsus oʻyin chipi bilan ishlaydi. Qurilmaga yaxshilangan tebranish motorlari va sifatli dinamiklar oʻrnatilgan. Xotira hajmi boʻyicha esa foydalanuvchilarga 16 GB gacha tezkor operativ xotira va 1 TB gacha doimiy ichki xotira taqdim etiladi.
Qurilmaning avtonom ishlashini taʼminlash uchun ulkan 8400 mA soat sigʻimli akkumulyator tanlangan. Batareyani simli usulda 100 W quvvat bilan, simsiz holda esa 50 W quvvatda tezkor toʻldirish mumkin. Dasturiy taʼminot sifatida esa OriginOS 7 qobigʻiga asoslangan Android 17 operatsion tizimi qoʻllanilgan.
Kamera imkoniyatlari va himoya darajasiFotografiya imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, smartfon uchta 50 megapikselli modulni oʻz ichiga oladi. Ular qatoriga 1/1,3 dyuymli kattalashtirilgan sensorli asosiy kamera, keng burchakli obyektiv hamda uzoqni yaqinlashtiruvchi periskopik teleobyektiv kiradi.
Chidamlilik masalasiga ham jiddiy yondashilgan boʻlib, smartfon IP68 va IP69 darajasidagi chang va suvdan himoya standartlariga ega. Bu esa uni nafaqat kuchli texnik xususiyatlarga ega vosita, balki turli ogʻir sharoitlarda ham Ishonchli hamrohga aylantiradi.
Izohlar 0
…