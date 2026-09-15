O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkin

·72·O‘zbekiston
O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 2028 yildan boshlab pensiya yoshi har yili 3 oydan oshirilib, 2039 yilga kelib erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshga yetkazilishi rejalashtirilmoqda.
  • Ushbu o‘zgarishlar fuqarolarning pensiya tizimidagi ishtiroki va pensiya olish davri o‘rtasidagi mutanosiblikni ta’minlash hamda aholining o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligining ortib borayotganini inobatga olgan holda taklif etilmoqda.

O‘zbekistonda pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish rejalashtirilmoqda. Yangi tartibga ko‘ra, 2028 yildan boshlab pensiya yoshi har yili 3 oydan oshirib boriladi. Natijada 2039 yilga kelib erkaklar uchun pensiya yoshi 63 yoshga, ayollar uchun esa 58 yoshga yetkazilishi mumkin.

Bu haqda bugun, 15 sentyabr kuni jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan “Aholi farovonligini ta’minlash va pensiya ta’minoti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident farmoni loyihasida ma’lum qilingan.

Hujjatda ta’kidlanishicha, mazkur o‘zgarishlar fuqarolarning pensiya ta’minoti tizimidagi ishtiroki bilan pensiya to‘lovlarini olish davri o‘rtasidagi mutanosiblikni ta’minlash maqsadida taklif etilmoqda. Shuningdek, aholining o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi ortib borayotgani ham inobatga olingan.

Farmon loyihasida Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining bir qator takliflarini ma’qullash nazarda tutilgan.

Jumladan, 2027 yil 1 yanvardan boshlab umumiy belgilangan pensiya yoshini bir yilga qisqartirgan holda pensiya tayinlash amaliyotini bekor qilish taklif etilmoqda.

Shu bilan birga, 2028 yil 1 yanvardan pensiya yoshini har yili 3 oyga oshirib borish belgilanadi. Bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirilib, 2039 yilda erkaklar uchun 63 yoshga, ayollar uchun esa 58 yoshga yetkazilishi rejalashtirilgan.

Pensiya yoshi oshirilayotgan davrda pensiyaoldi yoshidagi fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha qator kafolatlar ham belgilanmoqda.

Xususan, fuqaroning pensiyaoldi yoshida ekanini sabab qilib, uni ishdan bo‘shatish yoki ishga qabul qilishni rad etishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Shuningdek, ishsiz deb e’tirof etilgan fuqarolar uchun pensiyaga 2 yil oldin muddatidan avval chiqish huquqi saqlab qolinadi.

Yerosti ishlarida, mehnat sharoiti zararli va og‘ir bo‘lgan ishlarda to‘liq ish kuni davomida mehnat qiladigan erkaklarga 50–55 yoshdan, ayollarga esa 45–50 yoshdan qonunchilikda belgilangan tartibda imtiyozli pensiyaga chiqish imkoniyati ham saqlanishi ko‘zda tutilmoqda.

Bundan tashqari, pensiya oluvchilarga amalda tatbiq etiladigan soliq, transport hamda sog‘liqni saqlash sohasidagi imtiyozlar o‘z kuchida qoldiriladi.

Yana bir muhim jihat — erkaklarga 60 yoshdan, ayollarga esa 55 yoshdan jamg‘arib boriladigan pensiya mablag‘larini olish huquqi berilishi rejalashtirilmoqda.

Loyihaga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2026 yil 1 dekabrga qadar O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti to‘g‘risida”gi hamda “Fuqarolarning jamg‘arib boriladigan pensiya ta’minoti to‘g‘risida”gi qonunlariga, shuningdek, Soliq kodeksiga mazkur farmon loyihasidan kelib chiqadigan tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalarni kiritish bo‘yicha qonun loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritishi belgilangan.

Ayni paytda mazkur hujjat hali yakuniy qaror emas. Prezident farmoni loyihasi bo‘yicha jamoatchilik muhokamasi joriy yilning 30 sentyabriga qadar davom etadi.

Shundan so‘ng bildirilgan taklif va mulohazalar inobatga olingan holda hujjatning yakuniy mazmuni shakllantirilishi mumkin.

Pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirishPrezident farmoniIqtisodiyot va moliya vazirligiIjtimoiy himoya milliy agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)Bugun, 21:51Pensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiPensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiBugun, 21:13O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?Bugun, 16:32Toshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiToshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiBugun, 15:49Buxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBuxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 12:35Chilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiChilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi