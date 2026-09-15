«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda

·47·Sport
«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» klubining nazorat paketini sotib olish bo‘yicha to‘rt nafar yirik xalqaro investor bilan birgalikda rasmiy taklif paketini shakllantirmoqda.
  • Ushbu kelishuv doirasida har bir ishtirokchi loyihaga kamida 92 million yevrodan to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya kiritishni rejalashtirgan.
  • Agar xarid amalga oshsa, Ronaldu klubning strategik qarorlari, transfer siyosati va global rivojlanish yo‘nalishlarini belgilaydigan asosiy shaxsga aylanadi.

Jahon futbolining tirik afsonasi Krishtianu Ronaldu sport tarixida kamdan-kam uchraydigan mislsiz qadam tashlash arafasida turibdi. Nufuzli «DAZN Portugal» nashri xabariga ko‘ra, ayni paytda Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi sharafini himoya qilayotgan 41 yoshli portugaliyalik yulduz mazkur jamoaning to‘laqonli hammulkiga aylanishi mumkin. Manbaning ochiqlashicha, Ronaldu va yana to‘rt nafar yirik xalqaro investor Riyoz klubining nazorat paketini sotib olish bo‘yicha rasmiy taklif paketlarini shakllantirmoqda.

Ushbu kelishuvga ko‘ra, konsolidatsiya ishtirokchilarining har biri loyihaga kamida 92 million yevrodan to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya kiritishni rejalashtirgan. 2022 yilning dekabridan buyon «An-Nasr»da to‘p surib, butun Saudiya Pro-ligasini jahon futbolining diqqat markaziga olib chiqqan hujumchi endilikda maydondagi yetakchilikdan to‘g‘ridan to‘g‘ri klub boshqaruvi va mulkchilik pog‘onasiga ko‘tarilmoqda. Xo‘sh, Krishtianu Ronalduning futbolchilikdan egalikka o‘tishi Saudiya futbolida qanday inqilob yasaydi, 92 million yevrolik shaxsiy investitsiya nimalarni o‘z ichiga oladi va bu megabitim klubning kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«92 million yevrolik ulush»: Konsorsium va Ronalduning strategik rejasi

Kutilayotgan yirik moliyaviy bitim tafsilotlari:

  • Investorlar guruhi shakllantirildi: «DAZN Portugal» ma’lumotiga ko‘ra, Ronaldudan tashqari yana 4 nafar qudratli sarmoyador «An-Nasr»ni sotib olish bo‘yicha yagona pulni tashkil etmoqda;

  • Har bir tomondan 92 million yevro: Bitim ishtirokchilarining har biri kamida 92 million yevrodan mablag‘ kiritishni maqsad qilgan bo‘lib, umumiy sarmoya miqdori yarim milliard yevroga yaqinlashadi;

  • Klub boshqaruvidagi inqilob: Ushbu xarid amalga oshsa, Krishtianu klubning strategik qarorlari, transfer siyosati va global rivojlanish yo‘nalishlarini shaxsan belgilaydigan asosiy shaxsga aylanadi.

2022 yil dekabridan boshlangan Saudiya erasi

Ronalduning Riyozdagi to‘rt yillik yurishi va jahon futbolidagi ta’siri:

  • Tarixiy burilish nuqtasi: 2022 yilning dekabr oyida Ronalduning «An-Nasr»ga o‘tishi Saudiya Arabistoni futboliga dunyoning o‘nlab top-yulduzlari oqib kelishiga yo‘l ochgan edi;

  • Afsonaviy faoliyat bekati: Portugaliyalik to‘purar bungacha «Sporting», «Manchester Yunayted», «Real Madrid» va «Yuventus» kabi grandlar sharafini muvaffaqiyatli himoya qilgan;

  • 41 yoshda yangi rol: Maydonda hali ham yuqori formasini saqlab kelayotgan yulduz faoliyatini yakunlashdan oldin o‘zi to‘p surgan klubning xo‘jayiniga aylanish orqali yangi biznes imperiyasini qurmoqda.

Sovrinlar qiroli: Ronalduning betakror rekordi va kelajak

Portugaliyalik forvardning futbol xazinasi:

  • 5 karra «Oltin to‘p» sohibi: Krishtianu dunyoning eng yaxshi futbolchisi sifatida besh marta eng oliy yakka tartibdagi mukofotni qo‘lga kiritgan;

  • Chempionlar ligasi cho‘qqisi: Qit’aning bosh turnirida bir necha bor zafar quchib, musobaqa tarixidagi mutlaq to‘purarga aylangan;

  • Terma jamoa bilan triumf: Portugaliya milliy jamoasi safida Yevropa chempionati va ikki karra Millatlar ligasi bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘targan;

  • Biznesdagi global brend: CR7 brendi endilikda to‘g‘ridan to‘g‘ri Osiyo futbolidagi eng yirik klublar boshqaruviga singib, jamoani yangi tijoriy cho‘qqiga olib chiqishga xizmat qiladi.

Krishtianu Ronalduning futbolchi sifatida harakat qila turib klub egalari qatoriga qo‘shilishi sport olamida yangi pretsedent yaratib, «An-Nasr»ni jahon bozoridagi eng daromadli brendlardan biriga aylantirishi kutilmoqda.

Sizningcha, Krishtianu Ronaldu «An-Nasr»ning xo‘jayinlaridan biriga aylansa, bu klubga qanday foyda keltiradi — u jamoani Osiyoning eng qudratli superklubiga aylantira oladimi? Futbolchining o‘zi to‘p surayotgan jamoaning egasi bo‘lishi maydondagi vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon sportidagi ushbu sensatsion moliyaviy burilish tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Krishtianu RonalduAn-NasrDAZN PortugalSaudiya Pro-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiBugun, 19:32Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Bugun, 19:28Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiBugun, 18:54Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorMilliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorBugun, 18:41O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borBugun, 18:34Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Bugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?