«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» klubining nazorat paketini sotib olish bo‘yicha to‘rt nafar yirik xalqaro investor bilan birgalikda rasmiy taklif paketini shakllantirmoqda.
- Ushbu kelishuv doirasida har bir ishtirokchi loyihaga kamida 92 million yevrodan to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya kiritishni rejalashtirgan.
- Agar xarid amalga oshsa, Ronaldu klubning strategik qarorlari, transfer siyosati va global rivojlanish yo‘nalishlarini belgilaydigan asosiy shaxsga aylanadi.
Jahon futbolining tirik afsonasi Krishtianu Ronaldu sport tarixida kamdan-kam uchraydigan mislsiz qadam tashlash arafasida turibdi. Nufuzli «DAZN Portugal» nashri xabariga ko‘ra, ayni paytda Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi sharafini himoya qilayotgan 41 yoshli portugaliyalik yulduz mazkur jamoaning to‘laqonli hammulkiga aylanishi mumkin. Manbaning ochiqlashicha, Ronaldu va yana to‘rt nafar yirik xalqaro investor Riyoz klubining nazorat paketini sotib olish bo‘yicha rasmiy taklif paketlarini shakllantirmoqda.
Ushbu kelishuvga ko‘ra, konsolidatsiya ishtirokchilarining har biri loyihaga kamida 92 million yevrodan to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya kiritishni rejalashtirgan. 2022 yilning dekabridan buyon «An-Nasr»da to‘p surib, butun Saudiya Pro-ligasini jahon futbolining diqqat markaziga olib chiqqan hujumchi endilikda maydondagi yetakchilikdan to‘g‘ridan to‘g‘ri klub boshqaruvi va mulkchilik pog‘onasiga ko‘tarilmoqda. Xo‘sh, Krishtianu Ronalduning futbolchilikdan egalikka o‘tishi Saudiya futbolida qanday inqilob yasaydi, 92 million yevrolik shaxsiy investitsiya nimalarni o‘z ichiga oladi va bu megabitim klubning kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«92 million yevrolik ulush»: Konsorsium va Ronalduning strategik rejasi
Kutilayotgan yirik moliyaviy bitim tafsilotlari:
Investorlar guruhi shakllantirildi: «DAZN Portugal» ma’lumotiga ko‘ra, Ronaldudan tashqari yana 4 nafar qudratli sarmoyador «An-Nasr»ni sotib olish bo‘yicha yagona pulni tashkil etmoqda;
Har bir tomondan 92 million yevro: Bitim ishtirokchilarining har biri kamida 92 million yevrodan mablag‘ kiritishni maqsad qilgan bo‘lib, umumiy sarmoya miqdori yarim milliard yevroga yaqinlashadi;
Klub boshqaruvidagi inqilob: Ushbu xarid amalga oshsa, Krishtianu klubning strategik qarorlari, transfer siyosati va global rivojlanish yo‘nalishlarini shaxsan belgilaydigan asosiy shaxsga aylanadi.
2022 yil dekabridan boshlangan Saudiya erasi
Ronalduning Riyozdagi to‘rt yillik yurishi va jahon futbolidagi ta’siri:
Tarixiy burilish nuqtasi: 2022 yilning dekabr oyida Ronalduning «An-Nasr»ga o‘tishi Saudiya Arabistoni futboliga dunyoning o‘nlab top-yulduzlari oqib kelishiga yo‘l ochgan edi;
Afsonaviy faoliyat bekati: Portugaliyalik to‘purar bungacha «Sporting», «Manchester Yunayted», «Real Madrid» va «Yuventus» kabi grandlar sharafini muvaffaqiyatli himoya qilgan;
41 yoshda yangi rol: Maydonda hali ham yuqori formasini saqlab kelayotgan yulduz faoliyatini yakunlashdan oldin o‘zi to‘p surgan klubning xo‘jayiniga aylanish orqali yangi biznes imperiyasini qurmoqda.
Sovrinlar qiroli: Ronalduning betakror rekordi va kelajak
Portugaliyalik forvardning futbol xazinasi:
5 karra «Oltin to‘p» sohibi: Krishtianu dunyoning eng yaxshi futbolchisi sifatida besh marta eng oliy yakka tartibdagi mukofotni qo‘lga kiritgan;
Chempionlar ligasi cho‘qqisi: Qit’aning bosh turnirida bir necha bor zafar quchib, musobaqa tarixidagi mutlaq to‘purarga aylangan;
Terma jamoa bilan triumf: Portugaliya milliy jamoasi safida Yevropa chempionati va ikki karra Millatlar ligasi bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘targan;
Biznesdagi global brend: CR7 brendi endilikda to‘g‘ridan to‘g‘ri Osiyo futbolidagi eng yirik klublar boshqaruviga singib, jamoani yangi tijoriy cho‘qqiga olib chiqishga xizmat qiladi.
Krishtianu Ronalduning futbolchi sifatida harakat qila turib klub egalari qatoriga qo‘shilishi sport olamida yangi pretsedent yaratib, «An-Nasr»ni jahon bozoridagi eng daromadli brendlardan biriga aylantirishi kutilmoqda.
Sizningcha, Krishtianu Ronaldu «An-Nasr»ning xo‘jayinlaridan biriga aylansa, bu klubga qanday foyda keltiradi — u jamoani Osiyoning eng qudratli superklubiga aylantira oladimi? Futbolchining o‘zi to‘p surayotgan jamoaning egasi bo‘lishi maydondagi vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon sportidagi ushbu sensatsion moliyaviy burilish tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…