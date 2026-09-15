Samsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdi

·37·Texno
Samsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Yevropada Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdi, u 4 GB tezkor va 128 GB doimiy xotiraga ega konfiguratsiyada 280 yevro narxda sotuvga chiqariladi.
  • Qurilma 6,7 dyuymli Super AMOLED displey, 50 megapikselli asosiy kamera va 5000 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan.
  • Samsung ushbu model uchun olti yil davomida Android yangilanishlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda.

Samsung kompaniyasi narxi va imkoniyatlari bilan eʼtibor tortuvchi navbatdagi hamyonbop qurilmasini rasman taqdim etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropa bozorida Galaxy A18 4G smartfoni savdoga chiqarilmoqda va u darhol Fransiyaning rasmiy veb-saytlarida paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi model oʻzidan oldingi avlodga nisbatan bir qator oʻzgarishlarni olgan boʻlib, xaridorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Jumladan, fransuz bozorida 4 GB tezkor va 128 GB doimiy xotiraga ega konfiguratsiyadagi qurilma 280 yevro narxda baholanmoqda. Uning savdolari joriy yilning 18-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va yangi protsessor

Qurilmaning asosiy yangiliklaridan biri uning apparat qismidir. Oldingi Galaxy A17 4G modelida qoʻllanilgan MediaTek Helio G99 protsessori oʻrniga bu safar yangi Samsung Exynos 1610 platformasi oʻrnatilgan. Qizigʻi shundaki, ushbu protsessorning oʻzi hali keng jamoatchilikka rasman taqdim etilmagan edi.

Smartfon 2340×1080 piksellar aniqligiga va 90 Hz yanglanish chastotasiga ega boʻlgan 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan. Old kamera tomchisimon tirqishda joylashgan boʻlib, uning oʻlchami 13 megapikselni tashkil etadi.

Kamera va mustahkamlik koʻrsatkichlari

Asosiy kamera bloki ikkita modulni oʻz ichiga oladi: 50 megapikselli asosiy datchik va 2 megapikselli yordamchi obyektiv. Qurilmada optik stabilizatsiya mavjud emas va maksimal video yozish sifati soniyasiga 30 kadr tezlikdagi Full HD formatigacha cheklangan.

Shuningdek, Samsung korpus himoyasini ham sezilarli darajada kuchaytirgan. Agar Galaxy A17 modeli IP54 darajasidagi himoyaga ega boʻlgan boʻlsa, yangi Galaxy A18 IP64 standartiga javob beradi. Qalinligi 7,7 millimetrni tashkil etuvchi smartfonning ogʻirligi 196 grammga teng.

Batareya va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash

Smartfon 5000 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, uning maksimal quvvat olish quvvati 25 vattni tashkil qiladi. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, batareya resursi 1200 ta toʻliq quvvatlash sikliga moʻljallangan.

Qurilma qutidan chiqiboq Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 grafik qobigʻi bilan ishlaydi. Eng muhim afzalliklardan biri shuki, Samsung ushbu model uchun nafaqat xavfsizlik yamoqlari, balki Android yangilanishlarini ham naq olti yil davomida muntazam taqdim etishni vaʼda qilmoqda.

SamsungGalaxy A18SmartfonAndroid 17Exynos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiiQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiBugun, 20:51Apple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiApple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiBugun, 19:54Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiBugun, 18:28Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiBugun, 17:52Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBugun, 17:25Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiXiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi