Samsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Yevropada Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdi, u 4 GB tezkor va 128 GB doimiy xotiraga ega konfiguratsiyada 280 yevro narxda sotuvga chiqariladi.
- Qurilma 6,7 dyuymli Super AMOLED displey, 50 megapikselli asosiy kamera va 5000 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan.
- Samsung ushbu model uchun olti yil davomida Android yangilanishlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda.
Samsung kompaniyasi narxi va imkoniyatlari bilan eʼtibor tortuvchi navbatdagi hamyonbop qurilmasini rasman taqdim etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropa bozorida Galaxy A18 4G smartfoni savdoga chiqarilmoqda va u darhol Fransiyaning rasmiy veb-saytlarida paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi model oʻzidan oldingi avlodga nisbatan bir qator oʻzgarishlarni olgan boʻlib, xaridorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Jumladan, fransuz bozorida 4 GB tezkor va 128 GB doimiy xotiraga ega konfiguratsiyadagi qurilma 280 yevro narxda baholanmoqda. Uning savdolari joriy yilning 18-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan.
Texnik imkoniyatlar va yangi protsessorQurilmaning asosiy yangiliklaridan biri uning apparat qismidir. Oldingi Galaxy A17 4G modelida qoʻllanilgan MediaTek Helio G99 protsessori oʻrniga bu safar yangi Samsung Exynos 1610 platformasi oʻrnatilgan. Qizigʻi shundaki, ushbu protsessorning oʻzi hali keng jamoatchilikka rasman taqdim etilmagan edi.
Smartfon 2340×1080 piksellar aniqligiga va 90 Hz yanglanish chastotasiga ega boʻlgan 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan. Old kamera tomchisimon tirqishda joylashgan boʻlib, uning oʻlchami 13 megapikselni tashkil etadi.
Kamera va mustahkamlik koʻrsatkichlariAsosiy kamera bloki ikkita modulni oʻz ichiga oladi: 50 megapikselli asosiy datchik va 2 megapikselli yordamchi obyektiv. Qurilmada optik stabilizatsiya mavjud emas va maksimal video yozish sifati soniyasiga 30 kadr tezlikdagi Full HD formatigacha cheklangan.
Shuningdek, Samsung korpus himoyasini ham sezilarli darajada kuchaytirgan. Agar Galaxy A17 modeli IP54 darajasidagi himoyaga ega boʻlgan boʻlsa, yangi Galaxy A18 IP64 standartiga javob beradi. Qalinligi 7,7 millimetrni tashkil etuvchi smartfonning ogʻirligi 196 grammga teng.
Batareya va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashSmartfon 5000 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, uning maksimal quvvat olish quvvati 25 vattni tashkil qiladi. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, batareya resursi 1200 ta toʻliq quvvatlash sikliga moʻljallangan.
Qurilma qutidan chiqiboq Android 17 operatsion tizimi va One UI 9 grafik qobigʻi bilan ishlaydi. Eng muhim afzalliklardan biri shuki, Samsung ushbu model uchun nafaqat xavfsizlik yamoqlari, balki Android yangilanishlarini ham naq olti yil davomida muntazam taqdim etishni vaʼda qilmoqda.
Izohlar 0
…