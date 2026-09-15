Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Roy Kin Manchester derbisida Erling Holandning golini qoidabuzarlik deb atadi, chunki ofsaydda turgan Enso himoyachilarga xalaqit bergan.
- Kinning fikricha, hakamlar Ensoning o‘yinga faol aralashuvini hisobga olmagan holda, «MYU» himoyasining to‘g‘ri harakatini jazolagan.
- Ushbu bahsli gol «Manchester Siti»ga 1:0 hisobida g‘alaba keltirib, «MYU»ni jadvalda 13-o‘ringa tushirib yuborgan.
Angliya Premer-ligasining markaziy to‘qnashuvi — Manchester derbisi yakuniga yetgan bo‘lsa-da, uning atrofidagi bahs-munozaralar va hakamlik qarorlari bo‘yicha e’tirozlar yanada alanga olmoqda. «Manchester Yunayted» klubi o‘z maydoni — «Old Trafford»da azaliy raqibi «Manchester Siti»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan uchrashuvda norvegiyalik to‘purar Erling Holand kiritgan yagona gol jiddiy mojaro markaziga aylandi. «MYU»ning sobiq sardori, bugungi kunda keskin va xolis ekspert sifatida tanilgan Roy Kin nufuzli «Sky Sports» telekanali efirida ushbu vaziyatni sinchkovlik bilan tahlil qilib, hakamlar qarorini adolatsizlik deb atadi. Kinning fikricha, gol urilgan lahzada ofsaydda turgan Enso epizodga bevosita aralashib, «Yunayted» himoyasiga ochiqchasiga xalaqit bergan, ammo hakamlar bunga ko‘z yumgan.
Natijada himoya chizig‘ini benuqson ushlab turgan «qizil iblislar» o‘zlarining to‘g‘ri taktik harakatlari uchun adolatsiz tarzda jazolangan. Mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng «Manchester Yunayted» musobaqa jadvalida 13-pog‘onaga sho‘ng‘ib ketgan bo‘lsa, «Manchester Siti» 2-o‘rinda chempionlik poygasini davom ettirmoqda. Xo‘sh, Roy Kin Ensoning ofsayddagi harakatlarini nega qoidabuzarlik deb baholadi, APL hakamlari yana bir bor qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ydimi va «Old Trafford»dagi bu natija jamoalarning kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Ofsaydda turib o‘yinga aralashdi»: Roy Kinning keskin e’tirozi
Irlandiyalik afsonaviy sardor tomonidan keltirilgan asosiy taktik dalillar:
Himoyaning to‘g‘ri harakati: «“MYU” himoya chizig‘ini juda yaxshi va tartibli ushlagani uchun jazolandi», — deya ta’kidladi Roy Kin;
Ensoning faol aralashuvi: «Sky Sports» efirida so‘zlagan Kin vaziyatni shunday tushuntirdi: «Enso o‘yinga to‘g‘ridan to‘g‘ri xalaqit qildi. Bunday pozitsiyada turib, sen baribir o‘yinning borishiga ta’sir ko‘rsatasan»;
To‘pga intilish va bosim: «Sen jarima maydonining o‘rtasidasan va to‘p tomonga intilyapsan. Fernandes ofsaydda va to‘pga o‘ynashga harakat qilmoqda. Shunday ekan, bu yaqqol ofsayd edi», — dedi u;
Hakamlarning xatosi: Sobiq futbolchi arbitrlar to‘pga tegmagan bo‘lsa ham, raqib e’tiborini chalg‘itgan o‘yinchining pozitsiyasini inobatga olmaganini qattiq qoraladi.
«Old Trafford»dagi drama: 0:1 va Holandning hal qiluvchi zarbasi
Manchester to‘qnashuvining kulminatsion lahzalari:
Yagona va bahsli to‘p: «Manchester Siti» to‘purari Erling Holand tomonidan urilgan gol uchrashuvdagi yagona natija bo‘lib qoldi va mehmonlarga kichik 0:1 hisobidagi muvaffaqiyatni taqdim etdi;
Maydondagi bosim: «Qizil iblislar» o‘z muxlislari qarshisida himoyada tartibli harakat qilishga uringan bo‘lsa-da, bitta bahsli vaziyat butun o‘yin taqdirini hal qilib ketdi;
Muxlislar noroziligi: Bahsdan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda ofsayd qoidalarining ishlatilishi bo‘yicha Premer-liga hakamlar qo‘mitasiga nisbatan katta e’tirozlar to‘lqini boshlandi.
Jadvaldagi jarlik: «Siti» cho‘qqida, «MYU» 13-o‘rinda
Ikki Manchester klubining APLdagi bugungi mutlaq qarama-qarshi holati:
«Shaharliklar» ta’qibda: «Manchester Siti» qo‘lga kiritilgan ushbu 3 ochko evaziga turnir jadvalida 2-o‘rinni mustahkamlab, peshqadamni ta’qib qilishda davom etmoqda;
«Yunayted»ning tanazzuli: «Manchester Yunayted» esa navbatdagi mag‘lubiyatdan keyin musobaqa jadvalining 13-pog‘onasiga tushib ketib, chuqur inqirozga yuz tutdi;
Ruhiy zarba: O‘z maydonida derbini boy berish va hakamlik qarorlari ortidan kelib chiqqan norozilik jamoa ichidagi bosimni yanada kuchaytirishi shubhasizdir.
Roy Kinning ushbu og‘riqli chiqishi APLda passiv va aktiv ofsayd tushunchalari atrofidagi munozaralarni yana bir bor kun tartibining eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi.
Sizningcha, Roy Kin haqmi — Erling Holandning goli paytida ofsaydda turgan futbolchi haqiqatan ham himoyachilar va darvozabonga xalaqit berdimi? Nega Angliya Premer-ligasida VAR tizimi bo‘la turib, bunday bahsli qarorlar muntazam ravishda qabul qilinmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va Manchester derbisidagi shov-shuvli vaziyat tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…