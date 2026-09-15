Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi

·4·Sport
Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Roy Kin Manchester derbisida Erling Holandning golini qoidabuzarlik deb atadi, chunki ofsaydda turgan Enso himoyachilarga xalaqit bergan.
  • Kinning fikricha, hakamlar Ensoning o‘yinga faol aralashuvini hisobga olmagan holda, «MYU» himoyasining to‘g‘ri harakatini jazolagan.
  • Ushbu bahsli gol «Manchester Siti»ga 1:0 hisobida g‘alaba keltirib, «MYU»ni jadvalda 13-o‘ringa tushirib yuborgan.

Angliya Premer-ligasining markaziy to‘qnashuvi — Manchester derbisi yakuniga yetgan bo‘lsa-da, uning atrofidagi bahs-munozaralar va hakamlik qarorlari bo‘yicha e’tirozlar yanada alanga olmoqda. «Manchester Yunayted» klubi o‘z maydoni — «Old Trafford»da azaliy raqibi «Manchester Siti»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan uchrashuvda norvegiyalik to‘purar Erling Holand kiritgan yagona gol jiddiy mojaro markaziga aylandi. «MYU»ning sobiq sardori, bugungi kunda keskin va xolis ekspert sifatida tanilgan Roy Kin nufuzli «Sky Sports» telekanali efirida ushbu vaziyatni sinchkovlik bilan tahlil qilib, hakamlar qarorini adolatsizlik deb atadi. Kinning fikricha, gol urilgan lahzada ofsaydda turgan Enso epizodga bevosita aralashib, «Yunayted» himoyasiga ochiqchasiga xalaqit bergan, ammo hakamlar bunga ko‘z yumgan.

Natijada himoya chizig‘ini benuqson ushlab turgan «qizil iblislar» o‘zlarining to‘g‘ri taktik harakatlari uchun adolatsiz tarzda jazolangan. Mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng «Manchester Yunayted» musobaqa jadvalida 13-pog‘onaga sho‘ng‘ib ketgan bo‘lsa, «Manchester Siti» 2-o‘rinda chempionlik poygasini davom ettirmoqda. Xo‘sh, Roy Kin Ensoning ofsayddagi harakatlarini nega qoidabuzarlik deb baholadi, APL hakamlari yana bir bor qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ydimi va «Old Trafford»dagi bu natija jamoalarning kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Ofsaydda turib o‘yinga aralashdi»: Roy Kinning keskin e’tirozi

Irlandiyalik afsonaviy sardor tomonidan keltirilgan asosiy taktik dalillar:

  • Himoyaning to‘g‘ri harakati: «“MYU” himoya chizig‘ini juda yaxshi va tartibli ushlagani uchun jazolandi», — deya ta’kidladi Roy Kin;

  • Ensoning faol aralashuvi: «Sky Sports» efirida so‘zlagan Kin vaziyatni shunday tushuntirdi: «Enso o‘yinga to‘g‘ridan to‘g‘ri xalaqit qildi. Bunday pozitsiyada turib, sen baribir o‘yinning borishiga ta’sir ko‘rsatasan»;

  • To‘pga intilish va bosim: «Sen jarima maydonining o‘rtasidasan va to‘p tomonga intilyapsan. Fernandes ofsaydda va to‘pga o‘ynashga harakat qilmoqda. Shunday ekan, bu yaqqol ofsayd edi», — dedi u;

  • Hakamlarning xatosi: Sobiq futbolchi arbitrlar to‘pga tegmagan bo‘lsa ham, raqib e’tiborini chalg‘itgan o‘yinchining pozitsiyasini inobatga olmaganini qattiq qoraladi.

«Old Trafford»dagi drama: 0:1 va Holandning hal qiluvchi zarbasi

Manchester to‘qnashuvining kulminatsion lahzalari:

  • Yagona va bahsli to‘p: «Manchester Siti» to‘purari Erling Holand tomonidan urilgan gol uchrashuvdagi yagona natija bo‘lib qoldi va mehmonlarga kichik 0:1 hisobidagi muvaffaqiyatni taqdim etdi;

  • Maydondagi bosim: «Qizil iblislar» o‘z muxlislari qarshisida himoyada tartibli harakat qilishga uringan bo‘lsa-da, bitta bahsli vaziyat butun o‘yin taqdirini hal qilib ketdi;

  • Muxlislar noroziligi: Bahsdan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda ofsayd qoidalarining ishlatilishi bo‘yicha Premer-liga hakamlar qo‘mitasiga nisbatan katta e’tirozlar to‘lqini boshlandi.

Jadvaldagi jarlik: «Siti» cho‘qqida, «MYU» 13-o‘rinda

Ikki Manchester klubining APLdagi bugungi mutlaq qarama-qarshi holati:

  • «Shaharliklar» ta’qibda: «Manchester Siti» qo‘lga kiritilgan ushbu 3 ochko evaziga turnir jadvalida 2-o‘rinni mustahkamlab, peshqadamni ta’qib qilishda davom etmoqda;

  • «Yunayted»ning tanazzuli: «Manchester Yunayted» esa navbatdagi mag‘lubiyatdan keyin musobaqa jadvalining 13-pog‘onasiga tushib ketib, chuqur inqirozga yuz tutdi;

  • Ruhiy zarba: O‘z maydonida derbini boy berish va hakamlik qarorlari ortidan kelib chiqqan norozilik jamoa ichidagi bosimni yanada kuchaytirishi shubhasizdir.

Roy Kinning ushbu og‘riqli chiqishi APLda passiv va aktiv ofsayd tushunchalari atrofidagi munozaralarni yana bir bor kun tartibining eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi.

Sizningcha, Roy Kin haqmi — Erling Holandning goli paytida ofsaydda turgan futbolchi haqiqatan ham himoyachilar va darvozabonga xalaqit berdimi? Nega Angliya Premer-ligasida VAR tizimi bo‘la turib, bunday bahsli qarorlar muntazam ravishda qabul qilinmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va Manchester derbisidagi shov-shuvli vaziyat tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Manchester YunaytedManchester SitiErling HolandRoy Kin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorMilliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorBugun, 18:41O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borBugun, 18:34Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Bugun, 18:05«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonotiBugun, 17:56Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiBugun, 17:31U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?Bugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?