Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindi

·35·Dunyo
Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindi

Turkiyaning Antaliya viloyatidagi Alanya shahrida 58 yoshli britaniyalik sayyoh mehmonxonada yuz bergan mojaro ortidan hibsga olindi. Bu haqda The Sun xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 9 sentyabr kuni mehmonxona kirish qismida sodir bo‘lgan. Sayyoh mehmonxona xodimlari bilan janjallashib qolgan. Mojaro vaqtida u kirish qismida osig‘liq turgan Turkiya bayrog‘iga tupurganlikda ayblangan. Shundan so‘ng mehmonxona xodimlari politsiyani chaqirgan.

Politsiya britaniyalik sayyohni qo‘lga olib, Alanya sudiga olib borgan. Sud uni hibsda saqlashga qaror qilgan. Unga davlat suvereniteti ramzlarini haqorat qilish bilan bog‘liq ayblov qo‘yilgan.

Turkiya qonunchiligiga ko‘ra, davlat ramzlarini haqorat qilishda aybdor deb topilgan shaxs uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Hozircha sayyohning aybi sud tomonidan yakuniy tasdiqlanmagan.

AlanyaTurkiyaBritaniyalik sayyohTurkiya bayrog‘i
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiBugun, 15:23Isroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiIsroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiBugun, 14:0216 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandiBugun, 13:55Alyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiAlyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiBugun, 13:49Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiBugun, 13:49Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiBugun, 13:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi