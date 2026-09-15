Apple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple M5 Ultra protsessori Geekbench 7 sinovlarida 96 yadroli AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX'ni bir qator ko'rsatkichlar bo'yicha ortda qoldirdi.
- Bir oqimli testda M5 Ultra 3774 ball to'plab, AMD'dan 46,4 foizga o'zib ketdi, ko'p oqimli testda esa 10,8 foizga tezroq bo'ldi.
- Biroq, Ray Tracer va Clang kabi real vazifalarda AMD 58,8 foizgacha ustunlik ko'rsatdi, Apple esa fotosuratlarni qayta ishlash va multimedia sohasida yaxshiroq natijalar beradi.
Geekbench 7 sinovlarida Apple kompaniyasining yangi odliqtiruvchi tizimi — M5 Ultra protsessori oʻta yuqori natija qayd etib, koʻplab mutaxassislarni hayratda qoldirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi platforma hatto 96 yadroli AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX kabi server toifasidagi gigantni ham bir qator koʻrsatkichlar boʻyicha ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik tavsiflarga koʻra, Apple M5 Ultra umumiy hisobda 36 ta yadroga ega boʻlib, ulardan 12 tasi yuqori unumdorlikka masʼul hisoblanadi. Taqqoslash uchun, uning raqibi sanalgan AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX protsessori 96 ta yadro bilan jihozlangan, 192 ta oqimni qoʻllab-quvvatlaydi hamda 5,4 GHzli chastotagacha ishlay oladi. Shunga qaramay, sintetik testlarda Apple arxitekturasi oʻzining yuqori samaradorligini koʻrsatdi.
Sintetik testlardagi ustunlikGeekbench 7 sinovlarining eng sezilarli ustunligi bir oqimli (single-core) rejimda qayd etildi. Unda Apple M5 Ultra naqd 3774 ball toʻplagan boʻlsa, AMD protsessori 2578 ball bilan kifoyalandi. Bu esa Apple platformasining taxminan 46,4 foizga ustun kelganini bildiradi.
Koʻp oqimli (multi-core) testlarda ham vaziyat shunga yaqin kechdi. M5 Ultra mazkur sinovda AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXʼdan taxminan 10,8 foizga tezroq ekanini namoyish etdi. Bunday natijalar Apple Silicon liniyasining soʻnggi yillardagi ulkan evolyutsiyasidan dalolat beradi.
Real vazifalardagi farq va meʼmorchilik xususiyatlariBiroq, real amaliy yuklamalarda natijalar bir xil emasligi maʼlum boʻldi. Katta miqyosdagi yadrolarga osongina moslashadigan vazifalarda AMD mahsuloti oʻzining asosiy ustunligini koʻrsatdi. Jumladan, Ray Tracer va Clang dasturlarini kompilyatsiya qilish testlarida AMD protsessorining ustunligi ayrim hollarda 58,8 foizgacha yetdi.
Buning evaziga, Apple platformasi fotosuratlarni qayta ishlash va multimedia sohasida sezilarli darajada yaxshiroq natijalarni beradi. Apple Silicon arxitekturasi uchun asosiy yutuqlardan biri bu — yagona xotira (unified memory) tizimi boʻlib, unda protsessor, grafika va boshqa hisoblash bloklari umumiy xotiradan foydalanadi.
Izohlar 0
…