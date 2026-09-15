Apple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdi

·21·Texno
Apple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple M5 Ultra protsessori Geekbench 7 sinovlarida 96 yadroli AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX'ni bir qator ko'rsatkichlar bo'yicha ortda qoldirdi.
  • Bir oqimli testda M5 Ultra 3774 ball to'plab, AMD'dan 46,4 foizga o'zib ketdi, ko'p oqimli testda esa 10,8 foizga tezroq bo'ldi.
  • Biroq, Ray Tracer va Clang kabi real vazifalarda AMD 58,8 foizgacha ustunlik ko'rsatdi, Apple esa fotosuratlarni qayta ishlash va multimedia sohasida yaxshiroq natijalar beradi.

Geekbench 7 sinovlarida Apple kompaniyasining yangi odliqtiruvchi tizimi — M5 Ultra protsessori oʻta yuqori natija qayd etib, koʻplab mutaxassislarni hayratda qoldirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi platforma hatto 96 yadroli AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX kabi server toifasidagi gigantni ham bir qator koʻrsatkichlar boʻyicha ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik tavsiflarga koʻra, Apple M5 Ultra umumiy hisobda 36 ta yadroga ega boʻlib, ulardan 12 tasi yuqori unumdorlikka masʼul hisoblanadi. Taqqoslash uchun, uning raqibi sanalgan AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX protsessori 96 ta yadro bilan jihozlangan, 192 ta oqimni qoʻllab-quvvatlaydi hamda 5,4 GHzli chastotagacha ishlay oladi. Shunga qaramay, sintetik testlarda Apple arxitekturasi oʻzining yuqori samaradorligini koʻrsatdi.

Sintetik testlardagi ustunlik

Geekbench 7 sinovlarining eng sezilarli ustunligi bir oqimli (single-core) rejimda qayd etildi. Unda Apple M5 Ultra naqd 3774 ball toʻplagan boʻlsa, AMD protsessori 2578 ball bilan kifoyalandi. Bu esa Apple platformasining taxminan 46,4 foizga ustun kelganini bildiradi.

Koʻp oqimli (multi-core) testlarda ham vaziyat shunga yaqin kechdi. M5 Ultra mazkur sinovda AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXʼdan taxminan 10,8 foizga tezroq ekanini namoyish etdi. Bunday natijalar Apple Silicon liniyasining soʻnggi yillardagi ulkan evolyutsiyasidan dalolat beradi.

Real vazifalardagi farq va meʼmorchilik xususiyatlari

Biroq, real amaliy yuklamalarda natijalar bir xil emasligi maʼlum boʻldi. Katta miqyosdagi yadrolarga osongina moslashadigan vazifalarda AMD mahsuloti oʻzining asosiy ustunligini koʻrsatdi. Jumladan, Ray Tracer va Clang dasturlarini kompilyatsiya qilish testlarida AMD protsessorining ustunligi ayrim hollarda 58,8 foizgacha yetdi.

Buning evaziga, Apple platformasi fotosuratlarni qayta ishlash va multimedia sohasida sezilarli darajada yaxshiroq natijalarni beradi. Apple Silicon arxitekturasi uchun asosiy yutuqlardan biri bu — yagona xotira (unified memory) tizimi boʻlib, unda protsessor, grafika va boshqa hisoblash bloklari umumiy xotiradan foydalanadi.

AppleM5 UltraAMDProtsessorTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiBugun, 18:28Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiBugun, 17:52Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBugun, 17:25Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiXiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiBugun, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorMediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorBugun, 16:30Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi