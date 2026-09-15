Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi

·41·Sport
Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona bosh murabbiyi Hansi Flik yosh futbolchi Lamin Yamalning «Oltin to'p» mukofotiga loyiqligi haqidagi fikrini qo'llab-quvvatladi.
  • Flikning ta'kidlashicha, Yamalning o'ziga bo'lgan yuqori ishonchi va maydondagi ajoyib o'yinlari, jumladan, La Liga va Ispaniya Superkubogidagi muvaffaqiyatlari uni ushbu nufuzli sovrin uchun munosib nomzodga aylantiradi.

Barselona bosh murabbiyi Hansi Flik jamoaning yosh qanot hujumchisi Lamin Yamalning «Oltin to'p» mukofotiga loyiha ekanligi haqidagi dadil bayonotini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Germaniyalik mutaxassis futbolchining o'ziga bo'lgan yuqori ishonchi jamoa muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini va uning g'ururi muammo tug'dirmasligini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, o'tgan hafta Lamin Yamal o'zi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe dunyoning eng yaxshi o'yinchilari ekanligini, biroq nufuzli individual sovrin aynan o'ziga nasib etishi kerakligini aytgan edi. Ushbu bayonot futbol olamida turli muhokamalarga sabab bo'lgan bo'lsa-da, kataloniyaliklar ustozi bu holatni tabiiy qabul qildi.

Flikning ishonchi va Yamalning natijalari

Rasing Santanderga qarshi o'yin oldidan matbuot anj Bosh murabbiy yosh futbolchining o'ziga bo'lgan ishonchi mutlaqo oqlanganini ta'kidladi. Hansi Flik Yamalning klub va terma jamoa safidagi muvaffaqiyatlari, shuningdek, ko'rsatgan ajoyib o'yinlari bu nufuzli mukofotga haqli ekanini ko'rsatishini qayd etdi.

«U ochiqko'ngil va o'ziga ishondi. Yamal bu mavsumda qanchalik yaxshi ekanligini ko'rsatib qo'ydi. U chinakamiga favqulodda futbolchi», — dedi Hansi Flik. Murabbiy shuningdek, futbolchining La Liga va Ispaniya Superkubogi hamda terma jamoa bilan qo'lga kiritgan sovrinlari uning haqligini isbotlashini qo'shimcha qildi.

Maydondagi qobiliyat va jamoaviy yondashuv

Flikning fikricha, Lamin Yamal maydonda raqiblariga qarshi vaziyatlarda namoyish etadigan o'ziga ishonsizlik va mahorat uning xarakterining ajralmas qismidir. Birga-bir yoki bir nechta himoyachiga qarshi vaziyatlarda u muxlislarni hayratda qoldira olishini alohida e'tirof etdi.

Avvalroq Hansi Flik o'z faoliyati davomida ortiqcha yulduzlik kasalligi jamoa muvaffaqiyatiga ziyon yetkazishi mumkinligi haqida bir necha bor ogohlantirgan edi. Biroq mutaxassis Yamalning «Oltin to'p» uchun intilishlari jamoa uchun chalg'ituvchi omilga aylanib qolmasligiga umid bildirdi va o'z tarbiyalanuvchisini har tomonlama qo'llab-quvvatlashini tasdiqladi.

Lamin YamalHansi FlikBarselonaOltin to'pLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 19:54Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Bugun, 19:28Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiBugun, 18:54Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorMilliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorBugun, 18:41O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borBugun, 18:34Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Bugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?