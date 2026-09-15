Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona bosh murabbiyi Hansi Flik yosh futbolchi Lamin Yamalning «Oltin to'p» mukofotiga loyiqligi haqidagi fikrini qo'llab-quvvatladi.
- Flikning ta'kidlashicha, Yamalning o'ziga bo'lgan yuqori ishonchi va maydondagi ajoyib o'yinlari, jumladan, La Liga va Ispaniya Superkubogidagi muvaffaqiyatlari uni ushbu nufuzli sovrin uchun munosib nomzodga aylantiradi.
Barselona bosh murabbiyi Hansi Flik jamoaning yosh qanot hujumchisi Lamin Yamalning «Oltin to'p» mukofotiga loyiha ekanligi haqidagi dadil bayonotini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Germaniyalik mutaxassis futbolchining o'ziga bo'lgan yuqori ishonchi jamoa muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini va uning g'ururi muammo tug'dirmasligini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, o'tgan hafta Lamin Yamal o'zi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe dunyoning eng yaxshi o'yinchilari ekanligini, biroq nufuzli individual sovrin aynan o'ziga nasib etishi kerakligini aytgan edi. Ushbu bayonot futbol olamida turli muhokamalarga sabab bo'lgan bo'lsa-da, kataloniyaliklar ustozi bu holatni tabiiy qabul qildi.
Flikning ishonchi va Yamalning natijalariRasing Santanderga qarshi o'yin oldidan matbuot anj Bosh murabbiy yosh futbolchining o'ziga bo'lgan ishonchi mutlaqo oqlanganini ta'kidladi. Hansi Flik Yamalning klub va terma jamoa safidagi muvaffaqiyatlari, shuningdek, ko'rsatgan ajoyib o'yinlari bu nufuzli mukofotga haqli ekanini ko'rsatishini qayd etdi.
«U ochiqko'ngil va o'ziga ishondi. Yamal bu mavsumda qanchalik yaxshi ekanligini ko'rsatib qo'ydi. U chinakamiga favqulodda futbolchi», — dedi Hansi Flik. Murabbiy shuningdek, futbolchining La Liga va Ispaniya Superkubogi hamda terma jamoa bilan qo'lga kiritgan sovrinlari uning haqligini isbotlashini qo'shimcha qildi.
Maydondagi qobiliyat va jamoaviy yondashuvFlikning fikricha, Lamin Yamal maydonda raqiblariga qarshi vaziyatlarda namoyish etadigan o'ziga ishonsizlik va mahorat uning xarakterining ajralmas qismidir. Birga-bir yoki bir nechta himoyachiga qarshi vaziyatlarda u muxlislarni hayratda qoldira olishini alohida e'tirof etdi.
Avvalroq Hansi Flik o'z faoliyati davomida ortiqcha yulduzlik kasalligi jamoa muvaffaqiyatiga ziyon yetkazishi mumkinligi haqida bir necha bor ogohlantirgan edi. Biroq mutaxassis Yamalning «Oltin to'p» uchun intilishlari jamoa uchun chalg'ituvchi omilga aylanib qolmasligiga umid bildirdi va o'z tarbiyalanuvchisini har tomonlama qo'llab-quvvatlashini tasdiqladi.
Izohlar 0
…