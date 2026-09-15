«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi

·94·Jamiyat
«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xonanda Jasur Umirov voyaga yetmagan farzandi bilan xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasdan, qutqaruv nimchasisiz yuqori tezlikda kater boshqargani aks etgan videosi sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi.
  • Huquq-tartibot organlari bilan o‘tkazilgan profilaktik suhbatdan so‘ng Jasur Umirov o‘z xatosini tan olib, muxlislariga videomurojaat yo‘lladi va tarmoqdagi xavfli lavhani o‘chirib tashladi.

O‘zbek shou-biznesining taniqli vakili, xonanda Jasur Umirov ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan xavfli videosi ortidan huquq-tartibot organlarining jiddiy nazoratiga tushdi. Kuni kecha san’atkorning o‘z voyaga yetmagan farzandi bilan ochiq suv havzasida, eng oddiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan holda qutqaruv nimchasisiz yuqori tezlikda kater boshqargani aks etgan lavha internetda tarqalib, jamoatchilikning keskin e’tiroziga sabab bo‘ldi. Mazkur holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi (FVV) hamda Ichki ishlar vazirligining Xavfsiz turizmni ta’minlash boshqarmasi (Turizm politsiyasi) xodimlari xonanda bilan maxsus profilaktik suhbat o‘tkazib, suvda harakatlanish tartibi bo‘yicha rasmiy tushuntirish berdi.

Huquq-tartibot organlari bilan suhbatdan so‘ng Jasur Umirov o‘z xatosini to‘liq tan olib, muxlislariga videomurojaat yo‘lladi. U yaqinda qutqaruv nimchasisiz suzish oqibatida bir oiladan uch kishi suvga cho‘kib halok bo‘lganini eslab, qilgan ishidan qattiq afsusda ekanini bildirdi va tarmoqdagi xavfli lavhani o‘chirib tashlaganini ma’lum qildi. Xo‘sh, mashhur xonanda qanday xavfsizlik talablarini buzdi, FVV va turizm politsiyasi qanday chora ko‘rdi hamda ota-onalar suv havzalarida qaysi qoidalarni unutmasliklari shart?

«Qutqaruv nimchasiz yuqori tezlik»: Tarmoqda shov-shuv ko‘targan video

Xonanda ishtirokidagi qoidabuzarlikning asosiy tafsilotlari:

  • Farzand hayotini xavf ostiga qo‘yish: Tarqalgan kadrlarda Jasur Umirov o‘g‘li bilan birga hech qanday qutqaruv nimchasisiz katerda yuqori tezlikda sayr qilgani ko‘ringan;

  • Jamoatchilikning keskin reaksiyasi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bolaning xavfsizligi to‘liq e’tiborsiz qoldirilganini tanqid qilib, mas’ul organlardan qat’iy chora ko‘rishni talab qilishdi;

  • Tezkor profilaktika: FVV va IIV Turizm politsiyasi mas’ullari vaziyatga zudlik bilan munosabat bildirib, san’atkorni chaqirtirdi hamda suv transportida harakatlanish qoidalari yuzasidan profilaktik tushuntirish ishlarini olib bordi.

«3 kishi halok bo‘lganini eshitib, juda achindim»: Jasur Umirovning iqrori

Xonanda muxlislari va jamoatchilikka yo‘llagan murojaatida o‘z xatosini ochiq tan oldi:

  • Muhokamalar va xatoning tan olinishi: «Yaqinda Instagram'ga o‘g‘lim bilan katerda tushgan videoni qo‘ygandim, bu juda ko‘p muhokama bo‘ldi. Chunki biz qutqaruv nimchasiz harakatlanganmiz. Xalqimiz buni ko‘rib, menga xato qilganimni aytdi», — dedi Umirov;

  • 2 sentyabrdagi fojianing eslatilishi: San’atkor yaqinda suvda yuz bergan dahshatli halokatni tilga oldi: «2 sentyabrda bir oila cho‘kib, uch kishi halok bo‘lganini eshitdim. Ular ham qutqaruv nimchasisiz suvga tushishgan ekan. Buni ko‘rib judayam achindim va qo‘rqib ketdim»;

  • Video o‘chirildi: «FVV va IIV xodimlari kelib bu ish noto‘g‘riligini tushuntirishdi. Xatoimni tushundim va videoni tarmoqdan darhol o‘chirib tashladim. Sizlarga bunday xato qilishni aslo tavsiya etmayman», — deya ta’kidladi xonanda.

Suv havzalaridagi qat’iy talab: Har bir fuqaro bilishi shart bo‘lgan qoidalar

Mutaxassislar suv transportlaridan foydalanish bo‘yicha quyidagilarni eslatadi:

  • Qutqaruv nimchasi — majburiy vosita: Kater, skuter, qayiq yoki katamaranda bo‘lish vaqtida yoshidan qat’i nazar har bir fuqaro maxsus qutqaruv nimchasini kiyib olishi shart;

  • Bolalar xavfsizligi: Voyaga yetmaganlarni suv transportlariga maxsus bolalar nimchalarisiz olib chiqish qat’iyan man etiladi;

  • Og‘ir oqibatlar: Tezyurar qayiqlarning to‘satdan chayqalishi yoki to‘qnashuvi paytida nimchasiz bo‘lgan yo‘lovchining suvda omon qolish ehtimoli keskin pasayib ketadi.

Jasur Umirov bilan bog‘liq ushbu voqea nafaqat mashhurlar, balki har bir ota-ona uchun o‘z farzandi hayotiga suv bo‘yida beparvo qaramaslik kerakligini yana bir bor ko‘rsatgan muhim saboq bo‘ldi.

Sizningcha, mashhur insonlarning ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasdan video ulashishi yoshlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi — bunday holatlar uchun faqat profilaktik suhbat yetarlimi yoki jarima choralari ham qo‘llanilishi kerakmi? Suv havzalarida qutqaruv nimchasisiz harakatlanishga qarshi nazoratni yanada kuchaytirish zarur, deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda barcha ota-onalar va yaqinlaringiz ogoh bo‘lishi uchun ushbu ibratli maqolani ulashing!

Jasur UmirovFavqulodda vaziyatlar vazirligiTurizm politsiyasiqutqaruv nimchasisiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Bugun, 19:40Farg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldiFarg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldiBugun, 15:58Urganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiUrganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiBugun, 15:46Chirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildiChirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildiBugun, 15:29Namanganda 66 yoshli ayol 4 metrlik quduqqa tushib ketdiNamanganda 66 yoshli ayol 4 metrlik quduqqa tushib ketdiBugun, 15:06Istanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildiIstanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi