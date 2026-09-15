«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xonanda Jasur Umirov voyaga yetmagan farzandi bilan xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasdan, qutqaruv nimchasisiz yuqori tezlikda kater boshqargani aks etgan videosi sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi.
- Huquq-tartibot organlari bilan o‘tkazilgan profilaktik suhbatdan so‘ng Jasur Umirov o‘z xatosini tan olib, muxlislariga videomurojaat yo‘lladi va tarmoqdagi xavfli lavhani o‘chirib tashladi.
O‘zbek shou-biznesining taniqli vakili, xonanda Jasur Umirov ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan xavfli videosi ortidan huquq-tartibot organlarining jiddiy nazoratiga tushdi. Kuni kecha san’atkorning o‘z voyaga yetmagan farzandi bilan ochiq suv havzasida, eng oddiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan holda qutqaruv nimchasisiz yuqori tezlikda kater boshqargani aks etgan lavha internetda tarqalib, jamoatchilikning keskin e’tiroziga sabab bo‘ldi. Mazkur holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi (FVV) hamda Ichki ishlar vazirligining Xavfsiz turizmni ta’minlash boshqarmasi (Turizm politsiyasi) xodimlari xonanda bilan maxsus profilaktik suhbat o‘tkazib, suvda harakatlanish tartibi bo‘yicha rasmiy tushuntirish berdi.
Huquq-tartibot organlari bilan suhbatdan so‘ng Jasur Umirov o‘z xatosini to‘liq tan olib, muxlislariga videomurojaat yo‘lladi. U yaqinda qutqaruv nimchasisiz suzish oqibatida bir oiladan uch kishi suvga cho‘kib halok bo‘lganini eslab, qilgan ishidan qattiq afsusda ekanini bildirdi va tarmoqdagi xavfli lavhani o‘chirib tashlaganini ma’lum qildi. Xo‘sh, mashhur xonanda qanday xavfsizlik talablarini buzdi, FVV va turizm politsiyasi qanday chora ko‘rdi hamda ota-onalar suv havzalarida qaysi qoidalarni unutmasliklari shart?
«Qutqaruv nimchasiz yuqori tezlik»: Tarmoqda shov-shuv ko‘targan video
Xonanda ishtirokidagi qoidabuzarlikning asosiy tafsilotlari:
Farzand hayotini xavf ostiga qo‘yish: Tarqalgan kadrlarda Jasur Umirov o‘g‘li bilan birga hech qanday qutqaruv nimchasisiz katerda yuqori tezlikda sayr qilgani ko‘ringan;
Jamoatchilikning keskin reaksiyasi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bolaning xavfsizligi to‘liq e’tiborsiz qoldirilganini tanqid qilib, mas’ul organlardan qat’iy chora ko‘rishni talab qilishdi;
Tezkor profilaktika: FVV va IIV Turizm politsiyasi mas’ullari vaziyatga zudlik bilan munosabat bildirib, san’atkorni chaqirtirdi hamda suv transportida harakatlanish qoidalari yuzasidan profilaktik tushuntirish ishlarini olib bordi.
«3 kishi halok bo‘lganini eshitib, juda achindim»: Jasur Umirovning iqrori
Xonanda muxlislari va jamoatchilikka yo‘llagan murojaatida o‘z xatosini ochiq tan oldi:
Muhokamalar va xatoning tan olinishi: «Yaqinda Instagram'ga o‘g‘lim bilan katerda tushgan videoni qo‘ygandim, bu juda ko‘p muhokama bo‘ldi. Chunki biz qutqaruv nimchasiz harakatlanganmiz. Xalqimiz buni ko‘rib, menga xato qilganimni aytdi», — dedi Umirov;
2 sentyabrdagi fojianing eslatilishi: San’atkor yaqinda suvda yuz bergan dahshatli halokatni tilga oldi: «2 sentyabrda bir oila cho‘kib, uch kishi halok bo‘lganini eshitdim. Ular ham qutqaruv nimchasisiz suvga tushishgan ekan. Buni ko‘rib judayam achindim va qo‘rqib ketdim»;
Video o‘chirildi: «FVV va IIV xodimlari kelib bu ish noto‘g‘riligini tushuntirishdi. Xatoimni tushundim va videoni tarmoqdan darhol o‘chirib tashladim. Sizlarga bunday xato qilishni aslo tavsiya etmayman», — deya ta’kidladi xonanda.
Suv havzalaridagi qat’iy talab: Har bir fuqaro bilishi shart bo‘lgan qoidalar
Mutaxassislar suv transportlaridan foydalanish bo‘yicha quyidagilarni eslatadi:
Qutqaruv nimchasi — majburiy vosita: Kater, skuter, qayiq yoki katamaranda bo‘lish vaqtida yoshidan qat’i nazar har bir fuqaro maxsus qutqaruv nimchasini kiyib olishi shart;
Bolalar xavfsizligi: Voyaga yetmaganlarni suv transportlariga maxsus bolalar nimchalarisiz olib chiqish qat’iyan man etiladi;
Og‘ir oqibatlar: Tezyurar qayiqlarning to‘satdan chayqalishi yoki to‘qnashuvi paytida nimchasiz bo‘lgan yo‘lovchining suvda omon qolish ehtimoli keskin pasayib ketadi.
Jasur Umirov bilan bog‘liq ushbu voqea nafaqat mashhurlar, balki har bir ota-ona uchun o‘z farzandi hayotiga suv bo‘yida beparvo qaramaslik kerakligini yana bir bor ko‘rsatgan muhim saboq bo‘ldi.
Sizningcha, mashhur insonlarning ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasdan video ulashishi yoshlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi — bunday holatlar uchun faqat profilaktik suhbat yetarlimi yoki jarima choralari ham qo‘llanilishi kerakmi? Suv havzalarida qutqaruv nimchasisiz harakatlanishga qarshi nazoratni yanada kuchaytirish zarur, deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda barcha ota-onalar va yaqinlaringiz ogoh bo‘lishi uchun ushbu ibratli maqolani ulashing!
Izohlar 0
…