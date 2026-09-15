Pensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindi

·65·O‘zbekiston
Pensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda pensiya tizimini tubdan o‘zgartirish bo‘yicha loyiha jamoatchilik muhokamasiga havola etildi, unga ko‘ra pensiya yoshini 2039 yilga qadar erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshgacha bosqichma-bosqich oshirish va minimal mehnat stajini 15 yilga yetkazish taklif etilmoqda.
  • 2027 yildan pensiya hisobida ish haqi davri 20 yilga uzaytiriladi va ish haqining yuqori chegarasi 13 baravar oshiriladi.

O‘zbekistonning ijtimoiy ta’minot va pensiya tizimida so‘nggi o‘n yilliklarning eng katta va tub islohotlarini o‘z ichiga olgan tarixiy hujjat jamoatchilik e’tiboriga havola etildi. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan Prezident farmoni loyihasiga ko‘ra, mamlakatda pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish, pensiya tayinlash uchun talab qilinadigan minimal mehnat stajini ikki barobardan ziyodga uzaytirish hamda jamg‘arib boriladigan pensiya mablag‘laridan hayot davomida foydalanish mexanizmlarini joriy etish taklif qilinmoqda. Loyihaga binoan, 2028 yildan boshlab pensiyaga chiqish yoshi har yili uch oydan uzaytirib boriladi va 2039 yilga borib erkaklar uchun 63 yosh, ayollar uchun esa 58 yosh etib belgilanishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, 2027 yildan pensiya miqdorini hisoblashda inobatga olinadigan ish haqi davri va zarur minimal staj bo‘yicha ham keskin yangilanishlar rejalashtirilgan. Eng muhim yangiliklardan biri — fuqarolarning jamg‘arib boriladigan pensiya pullarini investitsiya qilish, kelajakda esa og‘ir kasalliklarni davolash yoki ipoteka uchun boshlang‘ich badal sifatida ishlatishga ruxsat berilishidir. Mazkur hujjat hozircha loyiha bo‘lib, jamoatchilik muhokamasidan o‘tgach, rasman o‘zgarishi yoki tasdiqlanishi mumkin. Xo‘sh, pensiya yoshi va staji bo‘yicha yangi bosqichlar qanday tartibda amalga oshadi, hisoblash formulasi kimlarga foyda keltiradi va to‘plangan pullarni qachon ishlatish mumkin bo‘ladi?

Pensiya yoshi: 2028 yildan 2039 yilgacha bosqichma-bosqich ko‘tarilish

Taklif etilayotgan yangi grafik va yosh mezonlari:

  • Yiliga 3 oydan oshirish: 2028 yildan boshlab fuqarolarning pensiyaga chiqish muddatini har yili bosqichma-bosqich 3 oyga uzaytirib borish rejalashtirilmoqda;

  • 2039 yildagi yakuniy chegara: Ushbu tizim to‘liq kuchga kirgach, 2039 yilga kelib nafaqaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60 yoshdan 63 yoshga, ayollar uchun esa 55 yoshdan 58 yoshga yetkaziladi;

  • Demografik va moliyaviy barqarorlik: Ushbu qadam aholining o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi oshgani va pensiya jamg‘armasining uzoq muddatli barqarorligini ta’minlash zarurati bilan izohlanmoqda.

2027 yildan boshlanadigan 3 ta muhim o‘zgarish: Staj va ish haqi

Pensiya tayinlashning ichki mexanizmlaridagi yangi talablar:

  • Ish haqi davri 5 yildan 20 yilgacha: Hozirgi kunda pensiya tayinlashda oxirgi 10 yillik mehnat davrining istalgan ketma-ket 5 yili olinayotgan bo‘lsa, 2027 yildan bu ko‘rsatkich to‘liq 20 yillik davrgacha oshiriladi (bu norasmiy ishlash va «konvert»da oylik olishning oldini olishga qaratilgan);

  • Minimal staj 7 yildan 15 yilgacha: Nafaqa olish uchun talab etiladigan eng kam mehnat staji amaldagi 7 yildan bosqichma-bosqich 15 yilgacha yetkaziladi;

  • Yuqori chegaraning 13 baravarga ko‘tarilishi: 2028 yildan boshlab pensiyani hisoblashda inobatga olinadigan ish haqining yuqori chegarasi bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) amaldagi 12 baravaridan 13 baravariga oshiriladi, bu esa rasman yuqori oylik olib ishlagan fuqarolarga ko‘proq pensiya olish imkonini yaratadi.

Jamg‘armadan ipoteka va davolanishga pul olish: Inqilobiy taklif

Jamg‘arib boriladigan shaxsiy pensiya hisobvaraqlaridagi o‘zgarishlar:

  • Investitsiya imkoniyati: Fuqarolarga o‘zlarining Xalq bankidagi shaxsiy jamg‘arib boriladigan pensiya mablag‘larini daromad keltiruvchi ishonchli moliyaviy vositalarga investitsiya qilish huquqi taklif etilmoqda;

  • 2030 yildan mablag‘ni yechib olish imkoni: Taklifga ko‘ra, 2030 yildan boshlab fuqarolarga pensiyaga chiqmasdan oldin ham jamg‘arilgan pullarini ikkita hayotiy maqsad uchun — og‘ir kasalliklarni davolash hamda ipoteka krediti bo‘yicha boshlang‘ich to‘lovni amalga oshirish uchun yo‘naltirish huquqi berilishi mumkin;

  • Jamoatchilik muhokamasi muhim: Eslatib o‘tamiz, mazkur normalar hozircha Prezident farmoni loyihasi hisoblanadi. Hujjat xalq fikri va takliflarini inobatga olgan holda o‘zgartirilishi, to‘ldirilishi yoki qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.

Pensiya tizimini isloh qilish bo‘yicha ilgari surilayotgan ushbu loyiha O‘zbekistonda rasmiy mehnat bozorini rivojlantirish, yashirin iqtisodiyotni kamaytirish va fuqarolarning pensiya kapitalini ko‘paytirish yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, O‘zbekistonda pensiya yoshining 63 va 58 yoshga oshirilishi hamda minimal ish stajining 15 yilga yetkazilishi qanchalik to‘g‘ri va asosli qaror? Shaxsiy pensiya jamg‘armasidan ipoteka yoki davolanish uchun pul ishlatish imkoniyati berilishini qo‘llab-quvvatlaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va har bir fuqaroning kelajagiga bevosita daxldor bo‘lgan ushbu muhim qonun loyihasi tahlilini barcha yaqinlaringiz va hamkasblaringizga ulashing!

Pensiya reformasiO‘zbekiston Prezident farmoniPensiya yoshiJamg‘arilgan mablag‘lar investitsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinO‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinBugun, 20:42O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?Bugun, 16:32Toshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiToshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiBugun, 15:49Buxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBuxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 12:35Chilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiChilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiBugun, 09:50Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiBugun, 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi