«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi

·66·Dunyo
«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ummon poytaxti Maskatda AQSH rasmiylari va husiylar vakillari o‘rtasida o‘ta maxfiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi, unda husiylar 2025-yilgi o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga amal qilishlarini va Amerika hamda xalqaro kemalarga hujum qilmasliklarini ma’lum qildilar.
  • Biroq, ular faqat Saudiya Arabistoniga tegishli kemalar va infratuzilmalarga zarba berishni davom ettirishlarini bildirishdi.

Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyatni va global energetika xaritasini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan mislsiz diplomatik sensatsiya ro‘y berdi. Nufuzli Britaniyaning «Reuters» axborot agentligi muzokaralar jarayonidan xabardor beshta ishonchli manbasiga tayangan holda, o‘tgan dam olish kunlari Ummon poytaxti Maskatda AQSH rasmiylari hamda Yamandagi husiylar («Ansorulloh») harakati vakillari o‘rtasida o‘ta maxfiy uchrashuv bo‘lib o‘tganini fosh etdi. Ummon hukumatining bevosita vositachiligi va ko‘magida, AQSHning Maskatdagi elchixonasida kechgan muloqotda husiylar tomonidan Muhammad Abdelsalom hamda Abdelmalik al-Ajriy ishtirok etgan.

Muzokaralarda husiylar kutilmagan va hayratlanarli bayonot bilan chiqdi: ular Vashington bilan 2025 yilda tuzilgan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga qat’iy amal qilishini, Amerika kemalariga mutlaqo hujum qilmasligini, hatto Isroil va boshqa xalqaro tijorat kemalariga zarba berishni to‘xtatishga tayyorligini bildirgan. Biroq manbalarning ta’kidlashicha, husiylar bitta yagona istisnoni ochiq qoldirdi: ularning yagona va so‘nggi nishoni faqatgina Saudiya Arabistoniga tegishli kemalar va infratuzilmalar bo‘lib qoladi. Bu siyosiy kelishuv fonida husiylarning Saudiyaning «Sharq — G‘arb» bosh strategik neft quvuriga bergan zarbasi oqibatida Yevropa neft bozori larzaga kelib, narxlar bir barrel uchun naq 130–150 dollargacha sakrab ketdi.

Xo‘sh, Vashington nega husiylar bilan yashirin bitim tuzdi, Saudiya Arabistoni global o‘yinda qurbon qilindimi va Yevropani kutayotgan energetik bo‘hronni qanday to‘xtatish mumkin?

«AQSH elchixonasidagi yashirin kelishuv»: Maskatdagi uchrashuv detallari

Reuters taqdim etgan maxfiy uchrashuvning asosiy tafsilotlari:

  • Maxfiy lokatsiya va vositachi: Uchrashuv Ummon poytaxti Maskat shahridagi AQSH elchixonasida, Ummon sultonligi rasmiylarining faol diplomatik daldasi ostida tashkil etilgan;

  • Muzokarachilar tarkibi: Husiylar tomonidan yuqori martabali vakillar — Muhammad Abdelsalom va Abdelmalik al-Ajriy muzokaralar stoliga o‘tirgan;

  • Davlat departamentining sukuti: AQSH Davlat departamenti ushbu shov-shuvli muzokaralar haqiqatan bo‘lib o‘tganini rasman tasdiqlashdan bosh tortmoqda, biroq diplomatik doiralar uchrashuvni inkor etmadi;

  • Vashington bilan sulhni saqlash: Husiylar 2025 yilda erishilgan kelishuvga sodiq ekanliklarini va Amerika harbiy-dengiz floti hamda savdo kemalariga hujum uyushtirish niyatida emasliklarini ochiq-oydin ma’lum qilgan.

«Faqat Saudiyaga zarba beramiz»: Husiylarning yangi strategik rejasi

Yamandagi vaziyatdan xabardor manbalar ochiqlagan siyosiy pozitsiya:

  • Isroil va G‘arb kemalariga tegilmasligi va’dasi: Husiylar o‘zlarining xalqaro savdo va Isroil kemalariga qarshi blokadasini yumshatishga va ularga hujum qilishdan tiyilishga tayyor ekanliklarini bildirgan;

  • Saudiya Arabistoni — yagona nishon: «Ansorulloh» vakillarining yagona va qat’iy maqsadi faqat Saudiya Arabistoni qirolligiga tegishli tankerlar, infratuzilma obyektlari va kemalarga zarba berish ekani ta’kidlandi;

  • Diplomatik ayirmachilik: Husiylar AQSH va xalqaro hamjamiyatni mojarodan chetlashtirib, o‘z kuchlarini faqat Ar-Riyodga qarshi to‘plash va mintaqaviy raqibini yolg‘iz qoldirish taktikasini tanlagan ko‘rinadi.

150 dollarlik neft va Yevropa inqirozi: «Sharq — G‘arb» quvurining portlatilishi

Husiylar zarbasi ortidan dunyo bozorida yuzaga kelgan iqtisodiy zarba:

  • Strategik neft quvurining to‘xtashi: Husiylarning Saudiya hududidagi «Sharq — G‘arb» neft quvuriga uyushtirgan muvaffaqiyatli hujumi sababli xomashyo oqimi butunlay to‘xtab qoldi va qirollik eksportiga keskin zarba bo‘ldi;

  • Hurmuz bo‘g‘ozidan tashqaridagi yo‘l kesildi: Saudiya Arabistoni neftni Hurmuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tib Qizil dengiz orqali eksport qilishga mo‘ljallangan yagona muqobil quvuridan mahrum bo‘ldi;

  • Fransiya va Polshadagi ta’minot uzilishi: Quvurning ishdan chiqishi sababli Yevropa Ittifoqining yirik davlatlari, jumladan Fransiya va Polsha sanoatida xomashyo tanqisligi darhol sezildi;

  • Barreli 130–150 dollar: Fizik xomashyo ta’minotining cheklanishi ortidan Yevropa spot bozorlarida neft narxi barreli uchun aqlbovar qilmas 130–150 dollargacha qimmatlashib, global inflyatsiyani yana avj oldirdi.

Maskatda imzolangan parda orti bitimlari va neft bozoridagi ushbu keskin narx portlashi Yaqin Sharqdagi katta o‘yin endi faqat harbiy emas, balki dunyo iqtisodiyotini tiz cho‘ktiruvchi energetik urushga aylanganini isbotlamoqda.

Sizningcha, AQSHning o‘z ittifoqchisi Saudiya Arabistonini chetlab o‘tib, husiylar bilan alohida yashirin til biriktirishi Ar-Riyodga nisbatan xiyonat emasmi? Neft narxining 150 dollarga chiqib ketishi jahon iqtisodiyotini yangi moliyaviy bo‘hronga boshlaydimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosat sahnasida yuz berayotgan ushbu maxfiy diplomatik o‘yin tahlilini barcha hamkasblaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Maskat uchrashuviAQSH elchixonasiSaudiya ArabistoniHusiylar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiBugun, 22:54Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiBugun, 22:53Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBugun, 22:47Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiBugun, 22:39Oliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaOliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaBugun, 21:16Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi