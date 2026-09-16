Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?

·37·Foydali
Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chaqaloqlarning tungi yig‘lashi ko‘pincha ochlik, ho‘l taglik, harorat yoki quchoqqa ehtiyoj kabi tabiiy sabablarga bog‘liq bo‘lib, bu yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning kun va tun tartibiga moslashmaganligidan dalolat beradi.
  • Tungi emizish organizmdagi prolaktin gormoni ko‘payishi orqali ovulyatsiyani vaqtincha bostirishi mumkin, ammo bu usul (LAM) samarali bo‘lishi uchun chaqaloq olti oylikdan kichik bo‘lishi, ona hayz ko‘rmagan bo‘lishi va bolani muntazam ko‘krak suti bilan o…

Chaqaloqning kechasi yig‘lashi ko‘plab ota-onalarni tashvishga soladi, biroq buning sababi har doim ham kasallik yoki bezovtalik bo‘lavermaydi. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlar hali kun va tun tartibiga to‘liq moslashmagan bo‘ladi, shu sababli ular tunda tez-tez uyg‘onishi mumkin. Ochlik, ho‘l taglik, issiq yoki sovuq, charchoq, quchoqqa ehtiyoj va ortiqcha ta’sirlanish chaqaloq yig‘lashining eng ko‘p uchraydigan sabablaridandir.

Ayniqsa hayotining dastlabki oylarida chaqaloqning kechasi bir necha marta emishni xohlashi tabiiy holat hisoblanadi. Shu sababli tungi yig‘i ko‘pincha bolaning och qolganidan yoki emishga ehtiyoj sezayotganidan darak berishi mumkin. Biroq bu holat onalar orasida yana bir savolni tug‘diradi: bolani kechasi tez-tez emizish homiladorlikdan saqlaydimi?

Emizish vaqtida organizmda prolaktin gormoni ko‘payadi va bu tuxumdonlarda ovulyatsiyaning qayta boshlanishini vaqtincha bostirishi mumkin. Ayniqsa chaqaloq kunu tun muntazam ravishda ko‘krak suti bilan oziqlansa, hayz siklining qaytishi kechikishi ehtimoli yuqori bo‘ladi. Shu asosda tibbiyotda laktatsion amenoreya usuli, ya’ni LAM deb ataladigan vaqtinchalik kontratsepsiya usuli mavjud.

Ammo “bolani ko‘p emizsam, homilador bo‘lmayman” degan qarashni har qanday holatda ham to‘g‘ri deb bo‘lmaydi. LAM samarali bo‘lishi uchun uchta muhim shart bir vaqtda bajarilishi kerak: hayz hali qaytmagan bo‘lishi, chaqaloq olti oylikdan kichik bo‘lishi va u to‘liq yoki deyarli to‘liq ko‘krak suti bilan oziqlanishi lozim. Bunda emizish kun davomida ham, tunda ham muntazam davom etishi muhim. Ushbu shartlarning barchasi bajarilganda, homiladorlik xavfi juda past bo‘lib, CDC ma’lumotlariga ko‘ra 2 foizdan kam bo‘lishi mumkin.

Ammo chaqaloq olti oylikdan oshsa, hayz qaytsa yoki emizish oralig‘i sezilarli darajada uzayib ketsa, LAMga homiladorlikdan himoyalanishning yagona vositasi sifatida tayanib bo‘lmaydi.

Eng muhim jihatlardan biri shundaki, ovulyatsiya birinchi hayz kelishidan oldin ham sodir bo‘lishi mumkin. Shuning uchun “hayzim hali kelmadi, demak homilador bo‘lmayman” degan xulosa noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin. Tungi emizish ovulyatsiyaning kechikishiga yordam berishi mumkin, ammo uning o‘zi homiladorlikdan mutlaq himoya bermaydi.

Agar ayol homiladorlikni hozircha rejalashtirmayotgan bo‘lsa, emizish davrida o‘ziga mos qo‘shimcha kontratsepsiya usulini shifokor bilan tanlagani ma’qul. Demak, chaqaloqning tungi yig‘isi tabiiy ehtiyoj bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, tungi emizish esa ona organizmidagi gormonal jarayonlarga ta’sir qilsa-da, uni homiladorlikdan to‘liq himoya qiluvchi vosita deb hisoblash mumkin emas.

LAMqo‘shqur emizish kontratsepsiyahomiladorlikqo‘shqur emizishning gormonal ta’siri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!Kecha, 09:21“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?13.09, 17:37Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?13.09, 15:53Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...12.09, 10:47Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siri11.09, 02:593 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi3 yoshli bolaga aynan shu ko‘nikmalarni o‘rgatish muhim: mutaxassislar tavsiyasi11.09, 02:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi