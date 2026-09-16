46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 1-turida O‘zbekistonning barcha oltita jamoasi, jumladan, Nodirbek Abdusattorov boshchiligidagi erkaklar va Gulruhbegim Tohirjonova boshchiligidagi ayollar terma jamoalari o‘z raqiblarini 4:0 hisobida mag‘lub etib, 100 foizlik natija ko‘rsatdi.
- Bu g‘alaba O‘zbekiston shaxmatining dunyo elitasidagi o‘rnini mustahkamlayotganidan dalolat beradi.
- Keyingi turlarda jamoalarimizni yanada kuchliroq raqiblar kutib turibdi.
Qadimiy va hamisha navqiron Samarqand zaminida sayyoramizning eng nufuzli aql jangi — 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga rasman va tantanali ravishda start berildi. Jahonning 190 dan ortiq davlatidan tashrif buyurgan minglab grossmeysterlar bosh sovrin — chempionlik kubogi uchun kurashga kirishgan ilk kundanoq mezbon O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan barcha jamoalar chinakam sensatsion va benuqson natija qayd etishdi. Musobaqada ishtirok etayotgan erkaklar va ayollar o‘rtasidagi oltita terma jamoamizning barchasi 1-turda raqiblari ustidan ishonchli va yirik g‘alabalarni qo‘lga kiritib, 100 foizlik mutlaq ko‘rsatkichga erishdi.
Ayniqsa, Nodirbek Abdusattorov sardorligidagi erkaklar asosiy termasi Yamaykani, Gulruhbegim Tohirjonova boshchiligidagi ayollar asosiy terma jamoasi esa Trinidad va Tobagoni 4:0 hisobida dog‘da qoldirdi. Yoshlardan iborat ikkinchi va uchinchi tarkiblarimiz ham Afrika va Osiyo qit’asi jamoalariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, Samarqanddagi tarixiy bahsni triumf bilan boshlab berdi.
Xo‘sh, birinchi tur partiyalarida shaxmatchilarimiz raqiblarini qanday taktika bilan yengdi, yosh iste’dodlarimiz qanday mahorat ko‘rsatdi va Samarqand Olimpiadasi milliy shaxmatimizga navbatdagi tarixiy oltinni taqdim eta oladimi?
Erkaklar bahsi: 4:0, 3:1 va 3,5:0,5 — Yamayka, Afg‘oniston va Mali taslim etildi
Erkaklar o‘rtasidagi terma jamoalarimizning 1-turdagi qahramonona natijalari:
O‘zbekiston (1-jamoa) 4:0 Yamayka: Asosiy tarkibimiz karib dengizi vakillariga nafaqat ochko, hatto durang ham bermadi — Kristi Joshuani Nodirbek Abdusattorov, Gleyvs Rahimni Nodirbek Yoqubboyev, Shou Jadenni Shamsiddin Vohidov hamda Braun Akimni Muhiddin Madaminov mag‘lub etib, turnirni maksimal ochko bilan boshladi;
O‘zbekiston (2-jamoa) 3:1 Afg‘oniston: Ikkinchi tarkibimizda Abdumalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov va Ortiq Nig‘matov o‘z partiyalarida g‘alaba qozonib, jamoaga ishonchli 3 ochko keltirdi (faqat Humoyun Begmuratov imkoniyatni boy berdi);
O‘zbekiston (3-jamoa) 3,5:0,5 Mali: Yoshlardan iborat uchinchi jamoamiz afrikaliklarni tor-mor etdi — Saidakbar Saydaliyev durang o‘ynagan bo‘lsa, Olmos Rahmatullayev, Muhammadali Abdurahmonov va Asrorjon Omonov raqiblarini chiroyli mot holatiga keltirdi.
Ayollar bahsi: Qizlarimizdan 4:0 hisobidagi ikkita «quruq» g‘alaba va to‘liq dominatsiya
Ayollar ligasidagi uchrashuvlarning muhim tafsilotlari:
O‘zbekiston (1-jamoa) 4:0 Trinidad va Tobago: Bosh ayollar termamiz o‘z sinfini namoyish etdi — Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva va Guldona Karimova barcha taxtalarda g‘alaba qozonib, mutlaq 4:0 hisobini qayd etdi;
O‘zbekiston (2-jamoa) 3:1 Togo: Ikkinchi tarkibda Madinabonu Xalilova, Asal Salimova va Mumtozbegim Mansurova ishonchli g‘alabaga erishdi (Marjona Malikova esa bahsda imkoniyatni boy berdi);
O‘zbekiston (3-jamoa) 4:0 Tanzaniya: Uchinchi qizlar terma jamoamiz raqibga shafqat qilmadi — Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova va Barchinoy Shokirjonova raqibalarini mag‘lubiyatga uchratib, 1-turni 4:0 hisobi bilan yakunladi.
Samarqanddagi tarixiy musobaqa: 100 foizlik ko‘rsatkich va oltin sari qadam
Mutaxassislarning 1-tur yakunlari bo‘yicha dastlabki xulosalari:
Ilk turning mutlaq g‘alabasi: Samarqand Olimpiadasiga qo‘yilgan barcha oltita terma jamoamizning 1-turda birdek g‘alaba qozonishi mezbon sifatida tayyorgarlik va zaxira kuchimiz naqadar kengligini namoyish etdi;
Shaxmat poytaxti maqomi: Chennay Olimpiadasidagi tarixiy chempionlikdan so‘ng, o‘z maydonida o‘tayotgan 46-Olimpiadada o‘zbek shaxmati dunyoning eng qudratli elitasi sifatida peshqadamlikni qo‘lga olmoqda;
Keyingi turlarda kuchliroq raqiblar: 1-turdagi oson va yirik g‘alabalardan so‘ng, shveysarcha tizim bo‘yicha 2-turda grossmeysterlarimizni ancha jiddiy va nomdor terma jamoalar kutmoqda.
Samarqand osmoni ostida boshlangan ushbu Butunjahon shaxmat Olimpiadasi o‘zbek shaxmatining yangi oltin asri yanada yuksak cho‘qqilarni zabt etishga shay ekanini yaqqol isbotladi.
Sizningcha, Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida Nodirbek Abdusattorov boshchiligidagi erkaklar terma jamoamiz yana bosh chempionlik kubogini boshi uzra ko‘tara oladimi? Qizlarimiz ham ushbu Olimpiadada sovrinli o‘rinlarni egallashga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu tarixiy g‘alabali startini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda faxr bilan yurtdoshlarimizga ulashing!
Izohlar 0
…