Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdi

·63·Jamiyat
Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdi

Qarshida oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib, xususiy klinikaga murojaat qilgan erkak vafot etdi. 2025 yil aprel oyida sodir bo‘lgan ushbu holat yuzasidan sud hukmi o‘qilib, ikki nafar shifokorga jazo tayinlandi.

Sud hujjatlarida qayd etilishicha, erkakka xususiy klinika rahbari tomonidan muolajalar va dori vositalari tavsiya qilingan. Shundan so‘ng bemorda dori vositasining nojo‘ya ta’siri oqibatida og‘ir allergik reaksiya — anafilaktik shok yuzaga kelgan.

Bemorning ahvoli keskin yomonlashgach, tez yordam chaqirilgan. Biroq tez yordam shifokori uning holatini to‘g‘ri baholamay, boshqa tashxis qo‘ygan hamda bemorni reanimatsiya bo‘limi mavjud tibbiyot muassasasiga olib borish choralarini ko‘rmagan.

Shundan keyin erkakning ahvoli yanada og‘irlashib, u xususiy klinikada vafot etgan.

Sud ushbu holat yuzasidan tez yordam shifokori va xususiy klinika rahbarini Jinoyat kodeksining 116-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, tez yordam shifokoriga 4 yil, xususiy klinika rahbariga esa 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Shuningdek, har ikki shifokor 2 yil muddatga tibbiy faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum etilgan.

Qarshida oyog‘idagi og‘riqanofilaktik shokJinoyat kodeksi 116-moddaxususiy klinika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqdaByuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqdaBugun, 21:54Beruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBeruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBugun, 21:522027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!2027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!Bugun, 21:42«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdiBugun, 19:11216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandi216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandiBugun, 16:084-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi4-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldiBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)