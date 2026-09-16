Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldi

·54·Dunyo
Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Instagram’dagi bitta homiylik posti uchun taxminan 3,2 million dollar oladi, bu uni ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha birinchi o‘ringa olib chiqadi.
  • Lionel Messi esa 2,7 million dollar bilan ikkinchi o‘rinda turadi.
  • Ushbu reyting LiveScore ma’lumotlariga asoslangan bo‘lib, unda Virat Koli, Neymar va Lebron Jeyms ham o‘rin olgan.
  • Bu ko‘rsatkichlar sportchilarning auditoriya hajmi va kommersiya qiymati asosida hisoblangan taxminiy summalardir.

“Al-Nasr” hujumchisi Krishtianu Ronaldu Instagramda bitta homiylik posti eng qimmat baholanayotgan sportchilardan biri bo‘lib turibdi. Bu haqda LiveScore ma’lumotlariga tayangan xorijiy nashrlar xabar berdi.

So‘nggi hisob-kitoblarga ko‘ra, portugaliyalik futbolchining Instagramdagi bitta homiylik posti taxminan 3,2 million dollarga baholanmoqda. Bu faqat bitta reklama posti uchun hisoblangan taxminiy qiymatdir.

Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha “Inter Mayami” hujumchisi Lionel Messi ikkinchi o‘rinda qayd etilgan. Argentinalik futbolchining bitta homiylik posti taxminan 2,7 million dollarga baholangan.

Reytingning uchinchi pog‘onasidan hindistonlik kriketchi Virat Koli joy olgan. Uning bitta reklama posti taxminan 1,46 million dollarga baholanmoqda.

Braziliyalik futbolchi Neymarning ko‘rsatkichi 1,21 million dollar bo‘lsa, NBA yulduzi Lebron Jeymsning bitta homiylik posti 866 ming dollar atrofida baholangan.

Shunday qilib, LiveScore ma’lumotlarida eng yuqori ko‘rsatkich qayd etilgan besh sportchi quyidagicha:

Krishtianu Ronaldu — 3,2 million dollar;
Lionel Messi — 2,7 million dollar;
— Virat Koli — 1,46 million dollar;
— Neymar — 1,21 million dollar;
— Lebron Jeyms — 866 ming dollar.

Qayd etish kerakki, mazkur summalar sportchilarning o‘zlari yoki ularning vakillari tomonidan e’lon qilingan rasmiy reklama tariflari emas. Ular ijtimoiy tarmoqdagi auditoriya hajmi va kommersiya qiymati kabi ko‘rsatkichlar asosida hisoblangan taxminiy summalardir. Shu sababli amaldagi reklama shartnomasi narxi brend, reklama kampaniyasi va hamkorlik shartlariga qarab farq qilishi mumkin.

Krishtianu RonalduLionel MessiVirat KoliLiveScore
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiBugun, 22:54Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBugun, 22:47Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiBugun, 22:39«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdiBugun, 22:33Oliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaOliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaBugun, 21:16Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi