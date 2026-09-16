Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildi

·79·Dunyo
Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eronning raketa va dron zarbalari natijasida AQSHning Yaqin Sharqdagi harbiy infratuzilmasiga yetkazilgan zarar qiymati kamida 5 milliard dollarni tashkil etadi.
  • Bu zarbalar Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasida qimmatbaho E-3 Sentry (AWACS) samolyotining kuyib ketishiga va Quvaytdagi «Kemp Byuring» bazasida kazarmalar hamda og‘ir texnikalarning vayron bo‘lishiga olib keldi.

Yaqin Sharqdagi keskinlik ortidan Amerika Qo‘shma Shtatlarining mintaqadagi harbiy infratuzilmasiga yetkazilgan halokatli talofat ko‘lami oshkor bo‘ldi. Nufuzli Amerika telekanali «CBS News» efirida ma’lum qilinishicha, Eronning raketa va dron zarbalari oqibatida AQSHning strategik harbiy bazalarida yuz bergan vayronagarchilik qiymati kamida 5 milliard dollarni tashkil etmoqda. O‘z ismini oshkor qilishni istamagan amaldagi amerikalik askar va ofitserlar tomonidan taqdim etilgan eksklyuziv fotosuratlar Pentagonning rasmiy raportlari jamoatchilikdan qanday ulkan haqiqatni yashirganini ko‘rsatdi.

Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasida uzoq masofani radiolokatsion kuzatuvchi qimmatbaho E-3 Sentry (AWACS) uchog‘i to‘g‘ridan to‘g‘ri dum qismiga zarba yeb kuyib ketgan bo‘lsa, Quvaytdagi muhim quruqlik bazasi «Kemp Byuring»da kazarmalar va og‘ir texnikalar kultepaga aylangan. Pentagon bosh inspektori Kongressga taqdim etgan maxfiy hisobotda qariyb 60 ta samolyot va yuzlab strategik binolar ishdan chiqqani tan olingan. Front chizig‘idagi askarlar esa Vashington rahbariyatini, xususan Mudofaa vaziri Pit Xegsetni ayovsiz tanqid qilib: «Biz ko‘zimizni yumib olib, yuzimizga musht qabul qilyapmiz, bazalarimizni himoya qilolmayapmiz», deya ochiq isyon ko‘tarmoqda.

Xo‘sh, Pentagon 5 milliard dollarlik yo‘qotishni nega yashirishga urindi, qaysi davlatlardagi bazalar zarbaga uchradi va Amerika armiyasi havo mudofaasi nega ojiz qoldi?

«Sindirilgan AWACS va kuyib ketgan bazalar»: Zarba ostida qolgan obyektlar

CBS News e’lon qilgan anonim harbiylar fotosuratlaridagi asosiy tafsilotlar:

  • Shahzoda Sulton aviabazasi (Saudiya Arabistoni): AQSH harbiy-havo kuchlarining eng qimmatbaho strategik razvedka uchog‘i — E-3 Sentry (AWACS) havo kemasining dum qismi to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbaga uchrab, fyuzelyajdan uzilib ketgan va samolyot to‘liq yonib kul bo‘lgan;

  • «Kemp Byuring» bazasi (Quvayt): AQSH quruqlik kuchlarining Yaqin Sharqdagi bosh to‘planish markazida kazarmalar, harbiy binolar va og‘ir bronetexnikalar nishonga olinib, yakson etilgan;

  • «Kemp Arifjan» lageri (Quvayt): Baza hududidagi ma’muriy va ta’minot binolari jiddiy zarar ko‘rib, faoliyati falaj holatga tushgan;

  • 8 ta davlatdagi yuzlab nishonlar: Quvayt, Bahrayn, Qatar, BAA, Saudiya Arabistoni, Iroq, Ummon va Iordaniyadagi bazalarda joylashgan yuzlab obyektlar raketa va dronlar zarbasiga duchor bo‘lgan.

Pentagon hisoboti: 60 ta samolyot va 3,7 milliardlik texnika yo‘q qilindi

Pentagon Bosh inspektorining AQSH Kongressiga taqdim etgan rasmiy ma’lumotlari:

  • 3,7 milliard dollarlik dastlabki yo‘qotish: Hisobotga muvofiq, 28 fevraldan 30 iyungacha bo‘lgan davrda AQSH armiyasining yo‘qotgan jangovar texnika va uskunalari miqdori rasman 3,7 mlrd dollarni tashkil etgan;

  • Qariyb 60 ta aviatsiya vositasi: Zarbalar natijasida qiruvchi uchoqlar, razvedka samolyotlari va vertolyotlarni o‘z ichiga olgan 60 ga yaqin havo kemasi shikastlangan yoki butunlay yo‘q qilingan;

  • $5 milliardlik haqiqiy ko‘lam: Manbalar bazalarni tiklash xarajatlari 5 mlrd dollardan oshishini, bu raqam ichiga hali ishdan chiqqan o‘ta murakkab radiolokatsiya tizimlarini ta’mirlash pullari kiritilmaganini ta’kidlamoqda;

  • Jamoatchilikdan yashirilgan haqiqat: Amerika fuqarolari va soliq to‘lovchilarining noroziligidan qo‘rqqan Oq uy ushbu falokatli ko‘lamni uzoq vaqt davomida sir saqlab kelgan.

«Ko‘zimizni yumib musht yeyapmiz»: Amerikalik harbiylarning isyoni

Holatdan g‘azablangan askarlarning Vashingtonga keskin e’tirozlari:

  • «Bizni ahmoq qilishyapti»: Bazada xizmat qilayotgan amerikalik harbiy CBS News muxbiriga: «Bu bizning bazalarimizga yetkazilgan dahshatli zarar va buni xalqdan berkitishmoqda. Biz shunchaki ko‘zimizni yumib, yuzimizga kelib tushayotgan zarbalarni qabul qilyapmiz», deya bayonot bergan;

  • Vazir Pit Xegset tanqid ostida: 1 mart kuni Quvaytning Shuayba portiga uyushtirilgan hujumda 6 nafar AQSH harbiysi halok bo‘lgan vaqtda Mudofaa vaziri Pit Xegsetning buni «sprinterlar» (arzimas hodisa) deb atagani askarlar g‘azabini qo‘zg‘agan;

  • «Himoya qilolmayapmiz, kuzatyapmiz, xolos»: Jangchilar bazalar mudofaasi sifatsiz ekanini ochiq aytib: «Biz u yerlarni qo‘riqlayotganimiz yo‘q, shunchaki bazalarimiz qanday yo‘q qilinayotganini kuzatib turishga majburmiz», deya ayanchli haqiqatni tilga oldi.

Amerikalik harbiylarning ushbu shov-shuvli ochiqlashlari va CBS News efiri orqali namoyish etilgan suratlar AQSHning Yaqin Sharqdagi yengilmas harbiy qudrati afsonasiga jiddiy putur yetkazdi hamda Kongressda yangi moliyaviy va siyosiy mojarolarni boshlab berdi.

Sizningcha, dunyodagi eng katta harbiy budjetga ega bo‘lgan AQSH o‘z bazalari va 60 ga yaqin samolyotini oddiy dron va raketalardan himoya qila olmagani nimani anglatadi — Amerika havo mudofaa tizimi zaiflashdimi? Oq uy va Pentagonning o‘z askarlari o‘limi va milliardlab dollarlik talofatni yashirishiga qanday baho berasiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon geosiyosati sahnasidagi ushbu shov-shuvli harbiy fosh qiluvni barcha siyosat va tahlil ixlosmandlariga ulashing!

PentagonCBS NewsE-3 SentryKemp Byuring
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiBugun, 22:53Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBugun, 22:47Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiBugun, 22:39«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdiBugun, 22:33Oliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaOliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaBugun, 21:16Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi