Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Iliya Topuriyaning oktagonga qaytishi 2027 yil fevral oyidan oldin kutilmaydi, chunki u jarohatidan to‘liq tuzalishi kerak.
- Topuriyaning jamoasi faqat Jastin Geyji bilan revansh jangini istamoqda, UFC esa Peddi Pimblett bilan jangni ko‘rib chiqmoqda.
- Bu jang Topuriyaning karyerasini tiklash va yana chempionlik uchun kurashish imkonini beradi.
Aralash jang san’ati (MMA) olamining eng yorqin va shov-shuvli yulduzlaridan biri, UFC tashkilotining ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Iliya Topuriyaning muxlislari yana bir necha oy kutishga majbur bo‘ladi. Taniqli sport insayderi va jurnalisti Alvaro Kolmeneyro tarqatgan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, 29 yoshli gruziyalik jangchi oktagonga 2027 yilning fevral oyidan oldin qaytishga ulgurmaydi. Topuriyaning jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha murabbiyi Xesus Galio sportchi ayni paytda Mayami shahrida asta-sekin yengil mashg‘ulotlarni boshlaganini, ammo to‘liq jangovar sport formasiga kirishi uchun aynan kelgusi yil fevraligacha vaqt talab etilishini ma’lum qilgan.
Eng katta intriga esa raqib tanlovi atrofida avj olmoqda: UFC rahbariyati Iliyaning qaytishi uchun britaniyalik yulduz Peddi Pimblett yoki amerikalik Jastin Geyji nomzodini ko‘rib chiqayotgan bo‘lsa-da, Topuriya jamoasi faqat bir narsani — uni ilk bor mag‘lubiyatga uchratgan Jastin Geyjiga qarshi dahshatli revansh jangini qat’iy talab qilmoqda. Xo‘sh, ikki karra sobiq chempion nega tanaffusni cho‘zdi, Geyji bilan ikkinchi to‘qnashuv uning karyerasini qayta tiklay oladimi va Dana Uayt nima uchun Pimblett variantini ilgari surmoqda?
«Mayamidagi tiklanish va 2027 yil fevrali»: Topuriyaning rejasi
Jurnalist Alvaro Kolmeneyro ochiqlagan rasmiy tafsilotlar:
Fevralgacha tanaffus: Sportchining jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha murabbiyi Xesus Galio Topuriyaning to‘liq tiklanish jarayoni va navbatdagi jangga chiqish muddati 2027 yilning fevralidan erta bo‘lmasligini tasdiqladi;
Mayami lageri: Jangchi AQSHning Mayami shahrida mashg‘ulotlarga asta-sekin qaytmoqda va yuklamalarni bosqichma-bosqich oshirib borishni rejalashtirgan;
Revansh talabi: Kolmeneyroning ta’kidlashicha, Iliyaning jamoasi boshqa har qanday takliflardan ko‘ra faqat Jastin Geyji bilan oradagi hisob-kitobni yopish va revansh olish variantida oyoq tirab turibdi;
Peddi Pimblett muqobili: Tashkilot esa media jihatdan ulkan shov-shuv va foyda keltirishi mumkin bo‘lgan variant sifatida angliyalik Peddi Pimblett bilan to‘qnashuvni ko‘rib chiqmoqda.
Ikki vazn sobiq qiroli: Topuriyaning g‘alabali va murakkab yo‘li
29 yoshli gruziyalik jangchining sportdagi asosiy ko‘rsatkichlari:
2024 yil — 65 kg cho‘qqisi: Iliya 2024 yilda yarim yengil vazn toifasida chempionlik kamarini qo‘lga kiritib, uni bir bor muvaffaqiyatli himoya qilishga erishdi;
2025 yil — yengil vazn toji: 2025 yilda u o‘z ambitsiyalarini davom ettirib, 70 kg vazn toifasida ham chempionlikni naqd qildi va tarixda kam sonli ikki vazn chempionlari qatoriga kirdi;
9 ta g‘alaba va 1 mag‘lubiyat: 2020 yildan buyon elita promoushenida to‘p surib kelayotgan Topuriyaning UFC rekordi 9 ta g‘alaba va Geyjidan qabul qilingan yagona alamli mag‘lubiyatdan iborat;
Eng og‘ir sinov: Faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatdan keyingi uzoq tiklanish davri Iliyaning ruhiy va jismoniy jihatdan qanchalik o‘zgarganini tekshirib ko‘radi.
Geyji bilan qasos yoki Pimblett bilan xayp: Tarozi pallasida nima turibdi?
Mutaxassislarning Topuriyaning keyingi qadami bo‘yicha tahliliy xulosalari:
Sharaf va qasos masalasi: Geyjiga qarshi jang Topuriyaga faoliyatidagi yagona dog‘ni yuvish va chempionlik poygasiga bir lahzada qayta sakrash imkonini beradi;
Pimblett bilan jangning xavfsizligi: Pimblett bilan bahs moliyaviy va tomoshaboplik nuqtayi nazaridan juda katta daromad keltirsa-da, mag‘lubiyatdan keyin formani tiklab olish uchun qulayroq tramplin sifatida baholanadi;
Kamar uchun yangi da’vo: 2027 yil boshidagi har qanday g‘alaba Topuriyaga tashkilotning yana bosh da’vogari bo‘lib qaytishini kafolatlaydi.
2027 yilning fevrali UFC ishqibozlari uchun haqiqiy bayramga aylanishi aniq — Iliya Topuriyaning qaytishi yengil vazn toifasidagi kuchlar nisbatini yana bir bor ostin-ustun qilib yuborishi kutilmoqda.
Sizningcha, Iliya Topuriya oktagonga qaytganida Jastin Geyjidan qasos olib, revanshda g‘alaba qozona oladimi yoki unga avval Peddi Pimblett bilan «isinib olish» ma’qulroqmi? Topuriya o‘z kamarlarini qaytarib olishga qodirmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC olamining ushbu shov-shuvli xabari tahlilini barcha MMA muxlislari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…