Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi

·39·Sport
Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining ilk turida «Nasaf» safarda Bahrayn chempioni «Al Xolidiya» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi.
  • Abduvohid Ne’matov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i mezbonlarning hujumlarini qaytarib, darvozani daxlsiz saqlab qoldi.
  • Ushbu safar durangi «Nasaf»ga guruhdan chiqish uchun muhim strategik start maydonchasini taqdim etdi.
  • Jamoa navbatdagi o‘yinini 14 oktyabr kuni Qarshida BAAning «Al Vahda» klubiga qarshi o‘tkazadi.

Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining yangi mavsumi rasman start oldi va qit’aning nufuzli klublar turnirida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Qarshining «Nasaf» klubi o‘z yurishini og‘ir safar o‘yini bilan boshladi. «A» guruhining 1-turi doirasida Bahrayn chempioni «Al Xolidiya» mehmoni bo‘lgan «ajdarlar» Riffa shahrida kechgan 90 daqiqalik murosasiz bahsda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Har ikki tomon ham ochiq va shiddatli futbol namoyish etib, bir qator xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirgan bo‘lsa-da, uchrashuvda darvozalar daxlsiz qoldi va tabloda 0:0 hisobi muhrlandi.

Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari safardagi murakkab iqlim va raqibning tajribali xorijlik legionerlariga qarshi monolit himoya ko‘rsatib, musobaqadagi ilk muhim ochkoni naqd qildi. Ushbu durang safar faktorini hisobga olganda qarshiliklar uchun ijobiy natija sifatida baholanmoqda, chunki jamoani endi o‘z muxlislari qarshisida muhim uchrashuv kutmoqda: 2-turda «Nasaf» 14 oktyabr kuni Qarshidagi markaziy stadionda BAAning mashhur «Al Vahda» klubini qabul qiladi.

Xo‘sh, Bahrayndagi bellashuvda «ajdarlar»ga g‘alaba uchun nima yetishmadi, Abduvohid Ne’matov va himoya chizig‘i qanday qahramonlik ko‘rsatdi hamda Qarshida o‘tadigan «Al Vahda»ga qarshi to‘qnashuv guruh taqdirini qanday hal qiladi?

«Riffadagi to‘qnashuv»: 0:0 hisobidagi safar durangi

OCHL-2 «A» guruhi 1-turi doirasida kechgan bellashuv tafsilotlari:

  • Maydondagi bosim va 0:0: Mezbon «Al Xolidiya» o‘z uyida g‘alaba qozonish uchun bor kuchi bilan hujumga zo‘r bergan bo‘lsa-da, «Nasaf» tartibli mudofaa va keskin qarshi hujumlar bilan raqib tashabbusini neytrallashtirdi;

  • Darvoza daxlsizligi: Terma jamoa darvozaboni Abduvohid Ne’matov boshchiligidagi mudofaa qo‘rg‘oni mezbonlarning xavfli standartlari va zarbalarini bartaraf etib, o‘yinni «quruq» yakunlashni uddaladi;

  • Ilk ochko jamg‘armasi: Safarda qo‘lga kiritilgan ushbu 1 ochko turnir jadvalida «Nasaf»ga guruhdan chiqish uchun yaxshi strategik start maydonchasini taqdim etdi;

  • Keyingi manzil — Qarshi: Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi navbatdagi bahsni 14 oktyabr kuni o‘z maydonida BAA grandi «Al Vahda»ga qarshi o‘tkazadi.

Maydonda jang qilgan jamoalar: Boshlang‘ich tarkiblar

Uchrashuv protokoli va saf tortgan asosiy kuchlar:

  • «Nasaf» (O‘zbekiston): Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, G‘olib G‘aybullayev, Adenis Shala, Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov, Umar Eshmurodov, Abbos G‘ulomov, Bobur Abduxoliqov;

  • «Al Xolidiya» (Bahrayn): Al G‘arabli, Odil, Buhra, Bumessous, Drozdek, Moreyra, Masvanganyi, Mendi, Sabbar, Shili, Velkovski;

  • Legionerlar qarshiligi: Bahrayn klubi safida harakat qilgan Velkovski, Moreyra va Masvanganyi singari tajribali o‘yinchilarga qarshi «Nasaf»ning mahalliy himoyachilari yuqori intizom bilan to‘p surdi.

«A» guruhi istiqboli: «Al Vahda» bilan bo‘lajak to‘qnashuv

Mutaxassislarning ushbu startdan keyingi tahliliy xulosalari:

  • Safar durangining qadri: Osiyo kuboklarida arab davlatlari maydonida ochko olish doimo murakkab vazifa hisoblanadi; shu ma’noda Riffadagi durang «Nasaf»ning potensialini ko‘rsatdi;

  • Hujumdagi kamchiliklar: Gol urilmagani jamoaning yakuniy zarbalar va hujumni yakunlash bo‘g‘inida hali ishlaydigan jihatlari borligini, Bobur Abduxoliqovga sheriklari tomonidan ko‘proq qulay to‘p uzatilishi zarurligini bildiradi;

  • 14 oktyabr — hal qiluvchi imtihon: Amirliklarning «Al Vahda» klubiga qarshi Qarshida kechadigan 2-tur bellashuvi guruh peshqadamligi va pley-off yo‘llanmasi uchun asosiy bahsga aylanishi kutilmoqda.

Bahrayndan ochko bilan qaytayotgan Qarshi klubi OCHL-2 musobaqasida uzoqqa borish va yurtimiz sharafini qit’a miqyosida yanada baland ko‘tarishga qodir ekanini namoyish etdi.

Sizningcha, Bahrayndagi 0:0 hisobi «Nasaf» uchun muvaffaqiyatli startmi yoki jamoa safarda g‘alabani qo‘ldan chiqardimi? 14 oktyabr kuni Qarshida kechadigan «Al Vahda»ga qarshi o‘yinda «ajdarlar»dan qanday hisob va o‘yin kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining xalqaro maydondagi ushbu muhim natijasi sharhini barcha «Nasaf» muxlislari hamda futbol ishqibozlariga ulashing!

NasafAl XolidiyaOsiyo Chempionlar ligasi-2Ro‘ziqul Berdiyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiBugun, 23:2546-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiBugun, 23:14Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Bugun, 23:09Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startOsiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startBugun, 23:01Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiAnge Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiBugun, 22:56500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildi500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildiBugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda