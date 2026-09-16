Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining ilk turida «Nasaf» safarda Bahrayn chempioni «Al Xolidiya» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynadi.
- Abduvohid Ne’matov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i mezbonlarning hujumlarini qaytarib, darvozani daxlsiz saqlab qoldi.
- Ushbu safar durangi «Nasaf»ga guruhdan chiqish uchun muhim strategik start maydonchasini taqdim etdi.
- Jamoa navbatdagi o‘yinini 14 oktyabr kuni Qarshida BAAning «Al Vahda» klubiga qarshi o‘tkazadi.
Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining yangi mavsumi rasman start oldi va qit’aning nufuzli klublar turnirida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Qarshining «Nasaf» klubi o‘z yurishini og‘ir safar o‘yini bilan boshladi. «A» guruhining 1-turi doirasida Bahrayn chempioni «Al Xolidiya» mehmoni bo‘lgan «ajdarlar» Riffa shahrida kechgan 90 daqiqalik murosasiz bahsda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Har ikki tomon ham ochiq va shiddatli futbol namoyish etib, bir qator xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirgan bo‘lsa-da, uchrashuvda darvozalar daxlsiz qoldi va tabloda 0:0 hisobi muhrlandi.
Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari safardagi murakkab iqlim va raqibning tajribali xorijlik legionerlariga qarshi monolit himoya ko‘rsatib, musobaqadagi ilk muhim ochkoni naqd qildi. Ushbu durang safar faktorini hisobga olganda qarshiliklar uchun ijobiy natija sifatida baholanmoqda, chunki jamoani endi o‘z muxlislari qarshisida muhim uchrashuv kutmoqda: 2-turda «Nasaf» 14 oktyabr kuni Qarshidagi markaziy stadionda BAAning mashhur «Al Vahda» klubini qabul qiladi.
Xo‘sh, Bahrayndagi bellashuvda «ajdarlar»ga g‘alaba uchun nima yetishmadi, Abduvohid Ne’matov va himoya chizig‘i qanday qahramonlik ko‘rsatdi hamda Qarshida o‘tadigan «Al Vahda»ga qarshi to‘qnashuv guruh taqdirini qanday hal qiladi?
«Riffadagi to‘qnashuv»: 0:0 hisobidagi safar durangi
OCHL-2 «A» guruhi 1-turi doirasida kechgan bellashuv tafsilotlari:
Maydondagi bosim va 0:0: Mezbon «Al Xolidiya» o‘z uyida g‘alaba qozonish uchun bor kuchi bilan hujumga zo‘r bergan bo‘lsa-da, «Nasaf» tartibli mudofaa va keskin qarshi hujumlar bilan raqib tashabbusini neytrallashtirdi;
Darvoza daxlsizligi: Terma jamoa darvozaboni Abduvohid Ne’matov boshchiligidagi mudofaa qo‘rg‘oni mezbonlarning xavfli standartlari va zarbalarini bartaraf etib, o‘yinni «quruq» yakunlashni uddaladi;
Ilk ochko jamg‘armasi: Safarda qo‘lga kiritilgan ushbu 1 ochko turnir jadvalida «Nasaf»ga guruhdan chiqish uchun yaxshi strategik start maydonchasini taqdim etdi;
Keyingi manzil — Qarshi: Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi navbatdagi bahsni 14 oktyabr kuni o‘z maydonida BAA grandi «Al Vahda»ga qarshi o‘tkazadi.
Maydonda jang qilgan jamoalar: Boshlang‘ich tarkiblar
Uchrashuv protokoli va saf tortgan asosiy kuchlar:
«Nasaf» (O‘zbekiston): Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, G‘olib G‘aybullayev, Adenis Shala, Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov, Umar Eshmurodov, Abbos G‘ulomov, Bobur Abduxoliqov;
«Al Xolidiya» (Bahrayn): Al G‘arabli, Odil, Buhra, Bumessous, Drozdek, Moreyra, Masvanganyi, Mendi, Sabbar, Shili, Velkovski;
Legionerlar qarshiligi: Bahrayn klubi safida harakat qilgan Velkovski, Moreyra va Masvanganyi singari tajribali o‘yinchilarga qarshi «Nasaf»ning mahalliy himoyachilari yuqori intizom bilan to‘p surdi.
«A» guruhi istiqboli: «Al Vahda» bilan bo‘lajak to‘qnashuv
Mutaxassislarning ushbu startdan keyingi tahliliy xulosalari:
Safar durangining qadri: Osiyo kuboklarida arab davlatlari maydonida ochko olish doimo murakkab vazifa hisoblanadi; shu ma’noda Riffadagi durang «Nasaf»ning potensialini ko‘rsatdi;
Hujumdagi kamchiliklar: Gol urilmagani jamoaning yakuniy zarbalar va hujumni yakunlash bo‘g‘inida hali ishlaydigan jihatlari borligini, Bobur Abduxoliqovga sheriklari tomonidan ko‘proq qulay to‘p uzatilishi zarurligini bildiradi;
14 oktyabr — hal qiluvchi imtihon: Amirliklarning «Al Vahda» klubiga qarshi Qarshida kechadigan 2-tur bellashuvi guruh peshqadamligi va pley-off yo‘llanmasi uchun asosiy bahsga aylanishi kutilmoqda.
Bahrayndan ochko bilan qaytayotgan Qarshi klubi OCHL-2 musobaqasida uzoqqa borish va yurtimiz sharafini qit’a miqyosida yanada baland ko‘tarishga qodir ekanini namoyish etdi.
Sizningcha, Bahrayndagi 0:0 hisobi «Nasaf» uchun muvaffaqiyatli startmi yoki jamoa safarda g‘alabani qo‘ldan chiqardimi? 14 oktyabr kuni Qarshida kechadigan «Al Vahda»ga qarshi o‘yinda «ajdarlar»dan qanday hisob va o‘yin kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining xalqaro maydondagi ushbu muhim natijasi sharhini barcha «Nasaf» muxlislari hamda futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…