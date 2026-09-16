Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdi

·46·Dunyo
Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 16 sentyabr kuni Bayqo‘ng‘irdan «Soyuz-2.1b» raketasi «Progress MS-35» yuk kemasini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi.
  • Kema Xalqaro koinot stansiyasiga 2,4 tonnadan ziyod hayotiy muhim yuklar, jumladan yoqilg‘i, suv, kislorod, oziq-ovqat va tibbiy vositalarni yetkazib beradi.
  • Missiyaning asosiy jihati «Teledroid» eksperimental tizimi hamda «Vampir», «Virtual», «Biopolimer» kabi noyob ilmiy laboratoriya jihozlarining olib chiqilayotganidir.

Yer sayyorasining bosh koinot darvozasi — Bayqo‘ng‘ir kosmodromida navbatdagi muhim va muvaffaqiyatli start amalga oshirildi. Bugun, 16 sentyabr kuni «Soyuz-2.1b» eltuvchi raketasi «Progress MS-35» yuk kosmik kemasini orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Belgilangan trayektoriya bo‘yicha parvoz qilayotgan kosmik yuk tashuvchi Xalqaro koinot stansiyasi (XKS) tomon yo‘l oldi. «Progress MS-35» stansiya bortida xizmat qilayotgan xalqaro ekipaj uchun naq 2,4 tonnadan ziyod hayotiy muhim yuklarni yetkazib beradi: ular orasida stansiyani to‘ldirish uchun yoqilg‘i, toza ichimlik suvi, atmosferani boyituvchi kislorod, yangi uzilgan oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va vaznsizlikka qarshi vositalar bor.

Biroq ushbu missiyaning eng diqqatga sazovor jihati — ochiq koinotda android robotlarni boshqarishga mo‘ljallangan «Teledroid» eksperimental tizimi hamda koinot sirlarini o‘rganuvchi «Vampir», «Virtual», «Biopolimer» kabi noyob ilmiy laboratoriya jihozlarining olib chiqilayotgani bo‘ldi. Ayni damda stansiyada Rossiya, AQSH va Yevropa kosmik agentligidan 7 nafar astronavt yangi yuk karvonining yetib kelishini intiqlik bilan kutmoqda.

Xo‘sh, «Teledroid» roboti koinotda inson o‘rnini qanday bosa oladi, «Vampir» tadqiqoti ortida nima yashiringan va koinotdagi xalqaro hamkorlik qanday davom etmoqda?

«Koinotga 2,4 tonna hayot nafasi»: Bortdagi yuklar nimalardan iborat?

«Progress MS-35» kemasi orqali stansiyaga yetkazilayotgan asosiy ta’minot:

  • Yoqilg‘i va havo resurslari: XKS orbitasini saqlab turish va stansiyani qayta yoqilg‘i bilan ta’minlash tizimlari, shuningdek stansiya atmosferasi uchun zarur bo‘lgan qo‘shimcha kislorod zaxiralari;

  • Suv va yangi mahsulotlar: Kosmonavtlar uchun maxsus tayyorlangan ichimlik suvi, konservalangan hamda vitaminlarga boy bo‘lgan yangi uzilgan oziq-ovqatlar;

  • Sanitariya va tibbiyot vositalari: Shaxsiy gigiyena uskunalari, favqulodda tibbiy yordam preparatlari va inson tanasini vaznsizlik oqibatlaridan himoya qiluvchi maxsus jismoniy vositalar;

  • Eski kemaning okeanga cho‘ktirilishi: Ma’lumot uchun, oldingi «Progress MS-33» kemasi 7 sentyabr kuni XKSdan ajralib, Tinch okeanining kemalar qatnovi bo‘lmagan bexatar qismida rejali ravishda cho‘ktirilgan, hozirda esa stansiyada «Progress MS-34» xizmatni davom ettirmoqda.

«Ochiq koinotdagi robot va "Vampir" siri»: Bortdagi yangi ilmiy laboratoriya

Ekspeditsiya doirasida amalga oshiriladigan ilg‘or ilmiy tajribalar:

  • «Teledroid» eksperimental ish o‘rni: Kosmonavtlar ochiq koinotga chiqmasdan, stansiya ichidan turib android robotlarni bevosita tashqarida boshqarish imkonini beruvchi maxsus texnologik majmua;

  • «Vampir» va «Biopolimer» dasturlari: Vaznsizlik sharoitida noyob kristall va yangi turdagi biomateriallarni sintez qilishga qaratilgan maxsus sinov moslamalari;

  • Keng ko‘lamli tadqiqotlar: Kema shuningdek «Gazoanalizator-FS», «Virtual», «Uragan» hamda «Separatsiya» ilmiy dasturlari uchun mo‘ljallangan yuqori aniqlikdagi sensor va qurilmalarni yetkazmoqda.

XKSdagi 7 nafar qahramon: Bortda kimlar kutmoqda?

Ayni vaqtda yerdan 400 km balandlikda xizmat qilayotgan xalqaro ekipaj:

  • Rossiyalik kosmonavtlar: Pyotr Dubrov, Anna Kikina va Andrey Fedyayev;

  • Amerikalik (NASA) astronavtlari: Jessika Meir, Jek Xeteuey va Anil Menon;

  • Yevropa kosmik agentligi (ESA) vakili: Fransuz ayol astronavti Sofi Adeno;

  • Yer yuzidagi ixtiloflarga qaramay birdamlik: Geosiyosiy ziddiyatlarga qaramay, koinot kengliklarida xalqaro ekipaj ilm-fan va insoniyat kelajagi yo‘lida yagona oila bo‘lib faoliyat yuritmoqda.

Bayqo‘ng‘ir kengliklaridan ko‘tarilgan «Soyuz-2.1b» raketasining muvaffaqiyatli parvozi insoniyatning fazoni zabt etish yo‘lidagi ilmiy yurishi har qanday sharoitda ham to‘xtamasligini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, kelajakda Xalqaro koinot stansiyasi tashqarisidagi og‘ir va xavfli vazifalarni «Teledroid» kabi robotlarga to‘liq topshirib, kosmonavtlarning ochiq koinotga chiqishini cheklash to‘g‘ri qarormi? Yer yuzidagi siyosiy keskinliklar kuchaygan bir paytda XKSdagi bunday xalqaro do‘stlik va hamkorlikni qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va koinot sari navbatdagi tarixiy parvoz tahlilini barcha ilm-fan va fazo ixlosmandlariga ulashing!

Progress MS-35TeledroidVampirXalqaro koinot stansiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiBugun, 22:54Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiBugun, 22:53Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiBugun, 22:39«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdiBugun, 22:33Oliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaOliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaBugun, 21:16Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi