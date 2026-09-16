Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli start

·38·Sport
Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli start
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida Tailand Qirg‘izistonni 3:2 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda qirg‘izistonliklar 2:0 hisobida oldinda bo‘lgan edi.
  • Mezbon Yaponiya Honkongni 2:0 hisobida yengib, «A» guruhida Tailand bilan birga peshqadamlikni bo‘lishib oldi.
  • «V» guruhida esa Eron BAAni 3:1 hisobida, Xitoy esa KXDRni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, uch ochko jamg‘ardi.

Kunchiqar yurt — Yaponiya yashil maydonlarida start olgan yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida 1-tur bellashuvlari shiddatli, kutilmagan va haqiqiy kubok dramasiga to‘la tarzda davom etmoqda. Musobaqaning ochilish bahslarida mintaqamiz vakili — Qirg‘iziston terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuv kunning eng hayajonli va dramatik qarama-qarshiligiga aylandi. «A» guruhida Tailandga qarshi maydonga tushgan qo‘shnilarimiz Iskandarbekov va Balbakovning aniq zarbalari evaziga 2:0 hisobida oldinga chiqib olgan edi. Biroq tailandliklar ikkinchi bo‘limda mislsiz kambek ko‘rsatib, ketma-ket uchta gol urib, qirg‘izistonlik yoshlarni 3:2 hisobida dog‘da qoldirdi.

Xuddi shu guruhda mezbon Yaponiya jamoasi Honkong ustidan ortiqcha qiyinchiliksiz 2:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirdi. «V» guruhida esa qit’aning og‘ir vaznli grandlari sanalmish Eron va Xitoy terma jamoalari o‘z yurishlarini muhim uch ochko bilan boshlab oldi. Xo‘sh, Qirg‘iziston qanday qilib 2 to‘plik ustunlikni qo‘ldan chiqardi, Yaponiya va Eron chempionlikka asosiy da’vogar ekanini isbotlay oldimi va 1-tur Osiyo o‘yinlarida kuchlar nisbati haqida qanday xulosa berdi?

«A» guruhidagi drama: Qirg‘izistonning alamli kambeki va Yaponiyaning ustunligi

16 sentyabr kungi uchrashuvlarning eng qaynoq natijalari:

  • Tailand — Qirg‘iziston (3:2): Bahsning 23-daqiqasida Iskandarbekov, ikkinchi bo‘lim boshida — 47-daqiqada Balbakov hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, g‘alabaga juda yaqinlashdi; biroq Tailand Mamahning goli (56) hamda Vongsaning 73-daqiqagacha urgan dubli (69, 73) evaziga vaziyatni 180 darajaga o‘zgartirib yubordi;

  • Yaponiya — Honkong (2:0): Turnir mezbonlari ilk daqiqalardan to‘liq tashabbusni qo‘lga olib, 37-daqiqada Ishi va 89-daqiqada Nagano tomonidan kiritilgan gollar evaziga guruh peshqadamiga aylandi;

  • Guruhdagi holat: Tailand va Yaponiya bir xil 3 ochko bilan peshqadamlikni bo‘lishib oldi, Qirg‘iziston esa alamli mag‘lubiyatdan so‘ng keyingi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur.

«V» guruhidagi jang: Eron BAAni tor-mor etdi, Xitoy shimolliklarni yengdi

Guruh bosqichining ikkinchi kvartetidagi hal qiluvchi bahslar:

  • BAA — Eron (1:3): Ikkinchi bo‘limda Shahrobodi (49), Al Marzuqining avtogoli (53) va Mazrayening goli (88) forslarga yirik ustunlik taqdim etdi; amirliklar safida faqat Hant (57) hisobni qisqartira oldi;

  • Xitoy — KXDR (2:1): 27-daqiqada Kukning goli sabab hisobda orqada qolgan Xitoy iroda ko‘rsatib, Chjan (44) va Vu (68) tomonidan urilgan to‘plar evaziga shiddatli g‘alabaga erishdi;

  • Eron va Xitoyning peshqadamligi: Ikkala grand jamoa ham 3 ochkodan jamg‘arib, pley-off yo‘llanmasi uchun jiddiy qadam tashladi.

1-tur xulosalari: Osiyo o‘yinlari kubok kurashlarini qizdirmoqda

Mutaxassislarning turnir boshlanishi bo‘yicha tahliliy qarashlari:

  • Diqqatning yo‘qotilishi: Qirg‘izistonning 2:0 dan so‘ng yutqazishi yosh futbolchilarda hisobni ushlab qolish tajribasi va jismoniy tayyorgarlik oxirgi 30 daqiqada oqsaganini yaqqol ko‘rsatdi;

  • Yaponiyaning bosh favoritligi: O‘z maydonida harakat qilayotgan yaponiyaliklar xotirjam va taktik jihatdan mukammal futbol bilan raqiblariga ogohlantirish yubormoqda;

  • Keyingi bosqich intrigasi: Barcha guruhlarda ochkolar tafovuti juda yaqin ekani keyingi 2- va 3-tur uchrashuvlarini haqiqiy omon qolish jangiga aylantirishi tayin.

Yaponiyada o‘tayotgan ushbu Osiyo o‘yinlari har bir daqiqada sensatsiya va dramatik voqealar ro‘y berishi mumkin bo‘lgan betakror musobaqaga aylanmoqda.

Sizningcha, Qirg‘iziston 2:0 hisobida yutib turib mag‘lub bo‘lgani murabbiy xatosimi yoki futbolchilarning xotirjamlikka berilishi? Osiyo o‘yinlarida ushbu jamoalardan qaysi biri bosh oltin medalni qo‘lga kiritishga eng loyiq deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qit’a futbolidagi ushbu qaynoq o‘yinlar sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Kirgizstan Yaponiya futbol turnirlariOsiyo o‘yinlari 2024Tayland Yaponiya futbol matchlariIron Xitoy futbol turnirlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiBugun, 23:2546-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiBugun, 23:14Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Bugun, 23:09Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBugun, 23:05Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiAnge Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiBugun, 22:56500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildi500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildiBugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda