Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli start
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida Tailand Qirg‘izistonni 3:2 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda qirg‘izistonliklar 2:0 hisobida oldinda bo‘lgan edi.
- Mezbon Yaponiya Honkongni 2:0 hisobida yengib, «A» guruhida Tailand bilan birga peshqadamlikni bo‘lishib oldi.
- «V» guruhida esa Eron BAAni 3:1 hisobida, Xitoy esa KXDRni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, uch ochko jamg‘ardi.
Kunchiqar yurt — Yaponiya yashil maydonlarida start olgan yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida 1-tur bellashuvlari shiddatli, kutilmagan va haqiqiy kubok dramasiga to‘la tarzda davom etmoqda. Musobaqaning ochilish bahslarida mintaqamiz vakili — Qirg‘iziston terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuv kunning eng hayajonli va dramatik qarama-qarshiligiga aylandi. «A» guruhida Tailandga qarshi maydonga tushgan qo‘shnilarimiz Iskandarbekov va Balbakovning aniq zarbalari evaziga 2:0 hisobida oldinga chiqib olgan edi. Biroq tailandliklar ikkinchi bo‘limda mislsiz kambek ko‘rsatib, ketma-ket uchta gol urib, qirg‘izistonlik yoshlarni 3:2 hisobida dog‘da qoldirdi.
Xuddi shu guruhda mezbon Yaponiya jamoasi Honkong ustidan ortiqcha qiyinchiliksiz 2:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirdi. «V» guruhida esa qit’aning og‘ir vaznli grandlari sanalmish Eron va Xitoy terma jamoalari o‘z yurishlarini muhim uch ochko bilan boshlab oldi. Xo‘sh, Qirg‘iziston qanday qilib 2 to‘plik ustunlikni qo‘ldan chiqardi, Yaponiya va Eron chempionlikka asosiy da’vogar ekanini isbotlay oldimi va 1-tur Osiyo o‘yinlarida kuchlar nisbati haqida qanday xulosa berdi?
«A» guruhidagi drama: Qirg‘izistonning alamli kambeki va Yaponiyaning ustunligi
16 sentyabr kungi uchrashuvlarning eng qaynoq natijalari:
Tailand — Qirg‘iziston (3:2): Bahsning 23-daqiqasida Iskandarbekov, ikkinchi bo‘lim boshida — 47-daqiqada Balbakov hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirib, g‘alabaga juda yaqinlashdi; biroq Tailand Mamahning goli (56) hamda Vongsaning 73-daqiqagacha urgan dubli (69, 73) evaziga vaziyatni 180 darajaga o‘zgartirib yubordi;
Yaponiya — Honkong (2:0): Turnir mezbonlari ilk daqiqalardan to‘liq tashabbusni qo‘lga olib, 37-daqiqada Ishi va 89-daqiqada Nagano tomonidan kiritilgan gollar evaziga guruh peshqadamiga aylandi;
Guruhdagi holat: Tailand va Yaponiya bir xil 3 ochko bilan peshqadamlikni bo‘lishib oldi, Qirg‘iziston esa alamli mag‘lubiyatdan so‘ng keyingi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur.
«V» guruhidagi jang: Eron BAAni tor-mor etdi, Xitoy shimolliklarni yengdi
Guruh bosqichining ikkinchi kvartetidagi hal qiluvchi bahslar:
BAA — Eron (1:3): Ikkinchi bo‘limda Shahrobodi (49), Al Marzuqining avtogoli (53) va Mazrayening goli (88) forslarga yirik ustunlik taqdim etdi; amirliklar safida faqat Hant (57) hisobni qisqartira oldi;
Xitoy — KXDR (2:1): 27-daqiqada Kukning goli sabab hisobda orqada qolgan Xitoy iroda ko‘rsatib, Chjan (44) va Vu (68) tomonidan urilgan to‘plar evaziga shiddatli g‘alabaga erishdi;
Eron va Xitoyning peshqadamligi: Ikkala grand jamoa ham 3 ochkodan jamg‘arib, pley-off yo‘llanmasi uchun jiddiy qadam tashladi.
1-tur xulosalari: Osiyo o‘yinlari kubok kurashlarini qizdirmoqda
Mutaxassislarning turnir boshlanishi bo‘yicha tahliliy qarashlari:
Diqqatning yo‘qotilishi: Qirg‘izistonning 2:0 dan so‘ng yutqazishi yosh futbolchilarda hisobni ushlab qolish tajribasi va jismoniy tayyorgarlik oxirgi 30 daqiqada oqsaganini yaqqol ko‘rsatdi;
Yaponiyaning bosh favoritligi: O‘z maydonida harakat qilayotgan yaponiyaliklar xotirjam va taktik jihatdan mukammal futbol bilan raqiblariga ogohlantirish yubormoqda;
Keyingi bosqich intrigasi: Barcha guruhlarda ochkolar tafovuti juda yaqin ekani keyingi 2- va 3-tur uchrashuvlarini haqiqiy omon qolish jangiga aylantirishi tayin.
Yaponiyada o‘tayotgan ushbu Osiyo o‘yinlari har bir daqiqada sensatsiya va dramatik voqealar ro‘y berishi mumkin bo‘lgan betakror musobaqaga aylanmoqda.
Sizningcha, Qirg‘iziston 2:0 hisobida yutib turib mag‘lub bo‘lgani murabbiy xatosimi yoki futbolchilarning xotirjamlikka berilishi? Osiyo o‘yinlarida ushbu jamoalardan qaysi biri bosh oltin medalni qo‘lga kiritishga eng loyiq deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qit’a futbolidagi ushbu qaynoq o‘yinlar sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…