Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqda

·32·Texno
Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olimlar Elon Muskning Oyda million kishilik shahar qurish rejasini jismoniy cheklovlar tufayli amalga oshirish qiyinligini aniqladilar.
  • Oyning suv muzi zahirasi, hatto eng optimistik hisob-kitoblarga ko'ra ham, million kishilik aholi punktini uzoq muddat ta'minlashga yetmaydi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, milliarder Elon Musk oʻn yil ichida Oysiz “samarali oʻsuvchi shahar” qurishni rejalashtirayotgan bir paytda, olimlar bu g‘oya keskin jismoniy cheklovlarga uchrashini hisoblab chiqishdi. Smithsonian astrophysical observatory tadqiqotchilari Oy resurslari million kishilik aholi punktini taʼminlay oladimi yoki yo‘qmi degan savolga ilmiy nuqtai nazardan javob izladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda eng ishonchli baholarga koʻra, qutblardagi doimiy soyada joylashgan sakkizta yirik kratertuzilmalarda taxminan 34 million tonna suv muzi mavjud. 2013-yilgi radarlar maʼlumotlariga asoslangan eng optimistik hisob-kitoblar esa bu zahirani bir necha yuz milliondan tortib bir milliard tonnagacha baholaydi. Olimlar ataylab eng saxovatli koʻrsatkich — bir milliard tonna suvni asos qilib olishdi.

Suv resurslarining cheklangani va isteʼmol hajmi

Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, hatto bir milliard tonnalik zahira ham million kishilik shahar uchun uzoqqa yetmaydi. Amerikalik normalarga koʻra, bir kishi shaxsiy ehtiyojlari, ichimlik va gigiyena uchun yiliga taxminan 125 tonna suv sarflaydi. Yopiq gidroponika ferma sharoitida ham oziq-ovqat yetishtirish har bir insonga yana 580 tonna atrofida suv talab etishini hisobga olsak, umumiy hajm keskin oshib ketadi.

Agar har qanday qayta ishlash texnologiyasidan voz kechildi deylik, bir million aholi yiliga yarim milliard tonna suv isteʼmol qiladi va mavjud zahira atigi 2,4 yilda tugaydi. Xalqaro kosmik stansiya darajasidagi eng yuqori — 98 foizlik resiklgn qoʻllanilganda ham, shahar bir asrdan sal koʻproq vaqt yashashi mumkin. Biroq mutaxassislar butun boshli shahar miqyosida bunday yuqori koʻrsatkichni oʻnlab yillar davomida ushlab turish hozircha tayyor muhandislik yechimiga ega emasligini taʼkidlaydilar.

Energetika va mavjud muqobil yo‘llar

Qizig‘i shundaki, suvni raketa yoqilg‘isiga aylantirish asosiy muammo emas. Bir milliard tonna suv qariyb bir million Starship kemasini yoqilg‘i bilan taʼminlashga yetadi. Asosiy nozik nuqta ayniqsa kosmik logistika emas, balki aynan hayotni taʼminlash tizimidir. Energiya masalasiga kelganda esa, qutblardagi doimiy yorug‘lik cho‘qqilariga o‘rnatiladigan quyosh ferma majmualari va yadro reaktorlari million kishilik shahar hamda uning sanoatini to‘liq quvvat bilan taʼminlay oladi.

  • Suv sarfini vegetarian parhiz va vertikal fermalar orqali kamaytirish mumkin, ammo bu faqat vaqtinchalik yechimdir.
  • Asteroidlardan suv import qilish texnik jihatdan bajarilishi mumkin, biroq u yuk transportining kuniga 27 martadan qo‘nishini talab qiladi.
  • Qayta ishlash samaradorligini o‘n barobarga oshirish nazariy jihatdan imkoni bor, biroq buni o‘n yillar davomida amalda saqlab qolish amri mahol.
Tadqiqotning amaliy xulosasi juda qatʼiy: Antarktika stansiyasidagi kabi ming kishilik kichik jamoa Oy suv zahiralari hisobidan asrlar davomida bemalol yashashi mumkin. Yuz ming kishilik aholi esa allaqachon qattiq hisob-kitobni talab qiladi. Bir million aholiga mo‘ljallangan shahar esa hozircha loyiha bosqichida ham mavjud bo‘lmagan tubdan yangi, inqilobiy texnologik yechimlarsiz hayotga qodir emas.

Elon MuskOy shahriKosmik texnologiyalarStarshipIlmiy tadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiSamsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiBugun, 21:20Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 20:27NASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiNASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiBugun, 19:58Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiBugun, 18:26Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinNancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinBugun, 17:51Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaSunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi