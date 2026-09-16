Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildi

·25·Sport
Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasida Al-Nasr jamoasining Al-Ayn klubiga qarshi 0:4 hisobidagi magʻlubiyati ortidan bosh murabbiy Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni himoya qildi.
  • Postekoglu oʻyin natijasi uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olganini, ammo jamoa tayyorgarligi va futbolchilar harakatiga qaratilgan shubhalarni rad etgan.
  • Murabbiy Ronalduning cheklangan tayyorgarlikka qaramay, uchta gol urganini taʼkidlab, uning jamoaga hissasi borligini qayd etdi.

Osiyo Chempionlar ligasi doirasida oʻtkazilgan uchrashuvda Saudiya Arabistonining Al-Nasr jamoasi BAAning Al-Ayn klubiga qarshi bahsda yirik, 4:0 hisobidagi ogʻir magʻlubiyatga uchradi. Ushbu natija jamoaning turnirdagi yurishiga jiddiy putur yetkazdi va matbuot anjumanida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Ayniqsa, jamoa bosh murabbiyi Ange Postekoglu oʻyindan keyingi matbuot anjumanida jurnalistning savollariga gʻazab bilan javob qaytarib, oʻz sardori Krishtianu Ronalduni qattiq himoya qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, magʻlubiyat Al-Nasr uchun soʻnggi yillardagi eng ogʻir natijalardan biri boʻldi. Shu boisdan oʻyindan soʻng jamoaning tayyorgarligi hamda yulduzli hujumchining maydondagi foydasi borasida haqli savollar oʻrtaga tashlandi. Biroq murabbiy tanqidlarni oʻtkazib yubormasdan, darhol jamoasini va asosiy futbolchisini himoya qilishga oʻtdi.

Magʻlubiyat uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga oladi

Matbuot anjumanida jurnalistlar jamoaning tayyorgarligi va Krishtianu Ronaldu oʻyinga yetarlicha taʼsir oʻtkaza olmagani haqida savol berganida, Ange Postekoglu keskin reaksiya bildirdi. Murabbiy oʻyin natijasi uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishini bildirdi, biroq jamoaning tayyorgarligi va futbolchilarning harakatiga qaratilgan shubhalarni qatʼiyan rad etdi.

"Siz jamoa yaxshi tayyorgarlik koʻrmadi, deb aytyapsiz, lekin oʻzingiz ham oʻsha yerda edingiz", — dedi Postekoglu jurnalistga murojaat qilib. Murabbiy haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan daʼvolardan voz kechishni soʻrab, oʻz xatolarini tan olishga tayyorligini, biroq tayyorgarlik jarayoniga tosh otishga yoʻl qoʻymasligini taʼkidladi.

Ronalduning hissasi va jamoa xarakteri

Postekoglu ayniqsa portugaliyalik yulduz jamoaga hech qanday yordam bermagani haqidagi iddaolardan qattiq gʻazablandi. Murabbiy hujumchining mavsumoldi tayyorgarligidagi cheklovlarga qaramay, jamoa tarkibida muhim gollarni urishga ulgurganini eslatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Krishtianu Ronaldu cheklangan tayyorgarlik bilan ham allaqachon uchta gol urishga muvaffaq boʻlgan.

Murabbiy futbolchilar maydonda bor kuchini berib oʻynayotganini va ularning xarakteri yuqori darajada ekanini alohida qayd etdi. "Masʼuliyat faqat mening zimmamda. Lekin hammaga namuna boʻlib kelayotgan inson haqida bunday gaplarni aytmasligingiz kerak", deya qoʻshimcha qildi murabbiy matbuot anjumanida.

Krishtianu RonalduAnge PostekogluAl-NasrOsiyo Chempionlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiBugun, 23:2546-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiBugun, 23:14Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Bugun, 23:09Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBugun, 23:05Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startOsiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startBugun, 23:01500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildi500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildiBugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda