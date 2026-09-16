Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasida Al-Nasr jamoasining Al-Ayn klubiga qarshi 0:4 hisobidagi magʻlubiyati ortidan bosh murabbiy Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni himoya qildi.
- Postekoglu oʻyin natijasi uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olganini, ammo jamoa tayyorgarligi va futbolchilar harakatiga qaratilgan shubhalarni rad etgan.
- Murabbiy Ronalduning cheklangan tayyorgarlikka qaramay, uchta gol urganini taʼkidlab, uning jamoaga hissasi borligini qayd etdi.
Osiyo Chempionlar ligasi doirasida oʻtkazilgan uchrashuvda Saudiya Arabistonining Al-Nasr jamoasi BAAning Al-Ayn klubiga qarshi bahsda yirik, 4:0 hisobidagi ogʻir magʻlubiyatga uchradi. Ushbu natija jamoaning turnirdagi yurishiga jiddiy putur yetkazdi va matbuot anjumanida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Ayniqsa, jamoa bosh murabbiyi Ange Postekoglu oʻyindan keyingi matbuot anjumanida jurnalistning savollariga gʻazab bilan javob qaytarib, oʻz sardori Krishtianu Ronalduni qattiq himoya qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, magʻlubiyat Al-Nasr uchun soʻnggi yillardagi eng ogʻir natijalardan biri boʻldi. Shu boisdan oʻyindan soʻng jamoaning tayyorgarligi hamda yulduzli hujumchining maydondagi foydasi borasida haqli savollar oʻrtaga tashlandi. Biroq murabbiy tanqidlarni oʻtkazib yubormasdan, darhol jamoasini va asosiy futbolchisini himoya qilishga oʻtdi.
Magʻlubiyat uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga oladiMatbuot anjumanida jurnalistlar jamoaning tayyorgarligi va Krishtianu Ronaldu oʻyinga yetarlicha taʼsir oʻtkaza olmagani haqida savol berganida, Ange Postekoglu keskin reaksiya bildirdi. Murabbiy oʻyin natijasi uchun toʻliq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishini bildirdi, biroq jamoaning tayyorgarligi va futbolchilarning harakatiga qaratilgan shubhalarni qatʼiyan rad etdi.
"Siz jamoa yaxshi tayyorgarlik koʻrmadi, deb aytyapsiz, lekin oʻzingiz ham oʻsha yerda edingiz", — dedi Postekoglu jurnalistga murojaat qilib. Murabbiy haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan daʼvolardan voz kechishni soʻrab, oʻz xatolarini tan olishga tayyorligini, biroq tayyorgarlik jarayoniga tosh otishga yoʻl qoʻymasligini taʼkidladi.
Ronalduning hissasi va jamoa xarakteriPostekoglu ayniqsa portugaliyalik yulduz jamoaga hech qanday yordam bermagani haqidagi iddaolardan qattiq gʻazablandi. Murabbiy hujumchining mavsumoldi tayyorgarligidagi cheklovlarga qaramay, jamoa tarkibida muhim gollarni urishga ulgurganini eslatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Krishtianu Ronaldu cheklangan tayyorgarlik bilan ham allaqachon uchta gol urishga muvaffaq boʻlgan.
Murabbiy futbolchilar maydonda bor kuchini berib oʻynayotganini va ularning xarakteri yuqori darajada ekanini alohida qayd etdi. "Masʼuliyat faqat mening zimmamda. Lekin hammaga namuna boʻlib kelayotgan inson haqida bunday gaplarni aytmasligingiz kerak", deya qoʻshimcha qildi murabbiy matbuot anjumanida.
Izohlar 0
…