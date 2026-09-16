Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladi

·39·Sport
Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jerar Pike, "Barselona"ning sobiq futbolchisi va jahon chempioni, Global Chess League-2026 turnirida uchinchi o‘rinni egallagan "Fyers American Gambits" jamoasini Instagram orqali tabrikladi.
  • Ushbu jamoa tarkibida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov va qozog‘istonlik Bibisora Assaubayeva ham ishtirok etdi.
  • "Fyers American Gambits" jamoasi bronza medallari uchun kechgan bahsda "CheQ Mumba Masters"ni ikki marta mag‘lub etib, umumiy hisobda 7,5:4,5 g‘alaba qozondi.

“Barselona”ning sobiq futbolchisi, Ispaniya terma jamoasi safida 2010 yilgi Jahon chempionatida g‘olib chiqqan va Chempionlar ligasida to‘rt marta zafar quchgan Jerar PikeFyers American Gambits” jamoasini Global Chess League-2026 turniridagi uchinchi o‘rin bilan tabrikladi. Bu haqda u Instagram sahifasida ma’lum qildi.

“Salom, bolalar. Sizlarni tabriklamoqchi edim. Biz uchinchi o‘rinni egalladik va menimcha, sizlar ajoyib ish qildingiz. G‘alabaga juda yaqin keldik. Nima bo‘lishidan qat’i nazar, men sizlar bilan juda faxrlanaman. Ishonchim komilki, kelajakda albatta g‘alaba qozonamiz. American Gambits, olg‘a!” deydi Pike.

Bengaluruda o‘tkazilgan Tech Mahindra Global Chess League-2026 jamoaviy turnirida “Fyers American Gambits” safida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov va qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisora Assaubayeva ham ishtirok etdi. Jamoa turnirini bronza medallari bilan yakunladi.

Uchinchi o‘rin uchun kechgan ikki o‘yinli bahsda “Fyers American Gambits” “CheQ Mumba Masters”ni har ikki uchrashuvda mag‘lub etdi. Birinchi bahs 3,5:2,5, ikkinchisi esa 4:2 hisobida yakunlandi. Natijada jamoa umumiy 7,5:4,5 hisobida g‘alaba qozonib, uchinchi o‘rinni egalladi.

Musobaqa davomida Sindorov bir qator kuchli raqiblarga qarshi muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Bibisora Assaubayeva ham jamoaning natijasiga hissa qo‘shdi.

Ma’lumot uchun, Jerar Pike 2026 yil 18 avgust kuni rasman “Fyers American Gambits” jamoasining strategik aksiyadoriga aylangan. U jamoaning uchinchi Global Chess League mavsumida Javohir Sindorov, Bibisora Assaubayeva va boshqa kuchli shaxmatchilar bilan birga ishtirok etadigan loyihaga investor sifatida qo‘shilgan.

Jerar PikeFyers American GambitsGlobal Chess League 2026Javohir Sindorov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiBugun, 23:14Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Bugun, 23:09Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBugun, 23:05Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startOsiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startBugun, 23:01Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiAnge Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiBugun, 22:56500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildi500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildiBugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda