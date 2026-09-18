40 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldi

·2·Dunyo
40 santimetr suv ichida to‘y! To‘yga kelgan mehmonlarning keyingi harakati barchani hayratga soldi

Vetnamning Quang Tri provinsiyasida o‘tkazilgan to‘y marosimi kutilmaganda noodatiy manzaraga aylandi. Kuchli yomg‘ir va suv toshqiniga qaramay, mehmonlar dasturxonni tark etmadi — ular qariyb 40 santimetr chuqurlikdagi suv ichida turib, to‘y taomlaridan tanovul qilgan.

13-sentyabr kuni Duong My va Thai Huynhning to‘yi oila hovlisida o‘tkazilgan. Biroq yaqin atrofdagi Thach Han daryosi tropik siklon sabab to‘satdan toshib, suv marosim o‘tkazilayotgan hududga kirib kelgan.

Mehmonlar shimlarini baland qilib, suv ichida tik turgan holda dasturxon atrofida ovqatlangan. Suv sathi taxminan 40 santimetrga yetgach, oila xavfsizlik nuqtayi nazaridan marosimni keyingi kunga qoldirishni ham ko‘rib chiqqan.

Biroq vaziyat tez orada o‘zgargan. 14-sentyabr kuni soat 03:00 atrofida suv to‘liq qaytgan.

Suv chekingach, kelin-kuyovni kutib olish marosimi odatdagidek davom etgan. To‘y egalari esa kutilmagan suv toshqini quvonchli kunlarini yanada esda qolarli voqeaga aylantirganini aytishgan.

Duong MuyTaxay XuynKuang TriTax Xan Dari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iTabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iBugun, 07:50Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Bugun, 07:29Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiKecha, 21:55Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdiHojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdiKecha, 21:46"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdi"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdiKecha, 21:37«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radiKecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi